Çok özel cafe ve bar tasarımları

Kentlerde yaşayan çoğu insanın sık uğradığı bir bar ya da cafe vardır. Bazen kadim dostlarla buluşma noktası olan bu mekanlar, bazen de internet bağlantısından yararlanılan ofislere dönüşüyor. Her ne amaçla gidilirse gidilsin, kendine has bir atmosferi olan mekanlar herkeste güzel duygular uyandırır.

Karakter sahibi mekan diye bir niteleme var. Bir mekanın karakter sahibi olması için illa da son moda trendlere sahip olması ya da çok lüks olması gerekmiyor. Bir tasarımcının özgün dokunuşları salaş görünümlü bir mekana bile karakter kazandırabiliyor.

Bu yazımızda tamamı yerli tasarımcıların elinden çıkmış bar-cafe ve restoran tasarımlarını mercek altına aldık. Modernden otantiğe farklı tarzlarda seçtiğimiz mekanları görmeye hazırsanız haydi turumuza başlayalım.