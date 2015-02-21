Çok özel cafe ve bar tasarımları

Kentlerde yaşayan çoğu insanın sık uğradığı bir bar ya da cafe vardır. Bazen kadim dostlarla buluşma noktası olan bu mekanlar, bazen de internet bağlantısından yararlanılan ofislere dönüşüyor. Her ne amaçla gidilirse gidilsin, kendine has bir atmosferi olan mekanlar herkeste güzel duygular uyandırır.
Karakter sahibi mekan diye bir niteleme var. Bir mekanın karakter sahibi olması için illa da son moda trendlere sahip olması ya da çok lüks olması gerekmiyor. Bir tasarımcının özgün dokunuşları salaş görünümlü bir mekana bile karakter kazandırabiliyor.
Bu yazımızda tamamı yerli tasarımcıların elinden çıkmış bar-cafe ve restoran tasarımlarını mercek altına aldık. Modernden otantiğe farklı tarzlarda seçtiğimiz mekanları görmeye hazırsanız haydi turumuza başlayalım.
İlk olarak sizi çok hoş bir bara götürüyoruz. Barımızın ismi Kum Saati. Barın iç mekan tasarımı 5K Mimarlık'a ait. 2004 yılında Gülsüm ve Murat Bodur tarafından kurulan firma müşterilerine iç mekan tasarımları konusunda hizmet veriyor. Merkezi Caddebostan'da bulunan firma müşterilerini dinleyip onların vizyonlarına uygun projeyi geliştirerek, müşterilerin beklentilerini karşılamayı düstur edinmiş.
Bu hoş bar tasarımında da aynı şekilde müşteriyle birlikte çalışılmış. Tarihi bir binada yer alan mekan, binanın mimarisinin de verdiği imkanla endüstriyel tarza yakın bir mantıkla tasarlanmış. Sıvayla kapatılmamış ateş tuğla iç mekanıyla dikkat çeken barda bir başka göze çarpan unsur ise ili çeşit bar sandalyesi kullanılmış olması. Bir tür ahşaptan oluşurken diğeri metal iskeletiyle mekanın genel havasıyla kontrast oluşturuyor. Tavanda asılı pervaneler mekanın atmosferiyle çok uyumlu birer aksesuar olmuş.
Ankaralı olup ya da bir dönem Ankara'da yaşayıp da Tavukçu Lokantası'nı bilmeyen yoktur. Ankara'nın en merkezi yeri Kızılay'da salaş bir meyhane olan Tavukçu'nun her kesimden, özellikle de mürekkep yalamış müşterileri vardır. Yazın bahçesinde çok zor bulunan bu Ankara klasiği mekan Ankara'nın son dönemdeki en trend bölgesi Çayyolu'nda da bir şube açmış. Ancak şube Tavukçu'nun klasik mekanı gibi salaş değil, daha çok Çayyolu çevresindeki aileler hitap edecek bir tarzda tasarlanmış. Tasarımın arkasında da Ayaz Ergin İç Mimarlık'ın hünerli elleri var.
Mekanı tasarlarken çok da aşırıya kaçmayan Ayaz Ergin mekanda Tavukçu ruhunu yaşatmış. Bu şekliyle sadece Tavukçu ruhuna biraz makyaj yapmış desek yanlış olmaz. Masalar orijinal tavukçuda olduğu gibi beyaz renkte seçilmiş ama sandalye ve masa örtülerinde toprak rengi ve lacivert tonlarda ekoseli kumaşlar tercih edilmiş. Zemin, duvarlar ve taş döşeli sütunlar doğal bir atmosfer yaratmış.
Şimdiki durağımız Konya. Konya merkezli StellaStil İç Mimarlık'ın imzasını taşıyan Kahvelium kahve evi Konyalıların huzur bulduğu mekanlar arasında yerini almış. Mimari tasarımların sunumundan hayata geçirilmesine kadar sürecin başından sonuna hizmet veren firma kahve evi için siyah ve gri tonları tercih etmiş. Çok da iyi etmiş. Mekanın bir duvarı tuğla kaplı. Diğer duvarlarda ise yer döşemeleriyle uyumlu karolar göze çarpıyor. Bu mekanda dünya kahvelerinin tadına varırken arkadaşlarla edilecek sohbetlerin tadına doyum olmaz diye düşünüyoruz.
Resme bakınca bu mekanın Yunan Adaları'nda ya da bir Ege kasabasında olduğunu düşünmüş olabilirsiniz ama yanıldınız. Evet amaçlanan şey de bu etkiyi yaratmaktı. Yani tasarımcılar çok başarılı bir iş çıkarmış. İstanbul Bahçelievler'de bulunan Tepeli Mimarlık tarafından tasarlanan bu balık restoranı Büyükçekmece'de bulunuyor.
Restoranın web-sitesi de sizi şu sözlerle karşılıyor:
Ege'de bir Rum kasabası. Denizle kucak kucağa bir balık lokantasındasınız.Masanızda Türk-Yunan mutfağının leziz mezeleri… Dostlarınızla koyu bir sohbettesiniz.
Bu güzelliğe İstanbul'da kavuşmak istemez misiniz?
Cevabınız evet ise Büyükçekmece'ye kadar gitmeniz yeterli olacaktır.
Arge Yapı'nın Tunus'ta gerçekleştirdiği bu restoran projesinin en büyük özelliği mekanın dönüyor olması. Masalar mekanın içinde dönen bir platformun üstünde yer alıyor. Bu şık restoranın tasarımında ise genç tasarımcı Burcu Aydoğdu'nun parmağı var.