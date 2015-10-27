Misafirleriniz için yatak sorununu çözecek çekyat ve sofa modelleri

Oda sayısı az olup, misafir yatak odası olarak oda ayıramayan ve sık sık misafir ağırlayanların en büyük derdi konukları için yatacak rahat bir yer ayarlamaktır şüphesiz. Böyle durumların kurtarıcısı olan çekyat, gömme yatak, sofa koltuk gibi mobilyalar, şıklıklarıyla da dekorları renklendiriyor. Birçok farklı renk, desen ve modelde üretilen çekyat ve sofa koltuklar, oturma odası için en çok tercih edilen mobilyalardan biri olmaya devam ediyor. Koltuk kasasının içerisinde katlı yatak bulunan sofa koltuklar veya alt ve arka panelleri yatırılarak yatak haline gelen çekyat koltuklar, birbirinden farklı modelleri ile misafirperver evlerin yardımına koşuyor. Dar ve az odalı evlerin en popüler mobilyası olan çekyat ve sofalar, ondan fazla göz alıcı model ile bu yazımızda olacak. Hem dekor içerisinde kullanım örnekleri ile hem de tek tek sofa ve çekyat modelleri ile ilham verici bir yazı olacak.

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