Misafirleriniz için yatak sorununu çözecek çekyat ve sofa modelleri

Oda sayısı az olup, misafir yatak odası olarak oda ayıramayan ve sık sık misafir ağırlayanların en büyük derdi konukları için yatacak rahat bir yer ayarlamaktır şüphesiz. Böyle durumların kurtarıcısı olan çekyat, gömme yatak, sofa koltuk gibi mobilyalar, şıklıklarıyla da dekorları renklendiriyor. Birçok farklı renk, desen ve modelde üretilen çekyat ve sofa koltuklar, oturma odası için en çok tercih edilen mobilyalardan biri olmaya devam ediyor. Koltuk kasasının içerisinde katlı yatak bulunan sofa koltuklar veya alt ve arka panelleri yatırılarak yatak haline gelen çekyat koltuklar, birbirinden farklı modelleri ile misafirperver evlerin yardımına koşuyor. Dar ve az odalı evlerin en popüler mobilyası olan çekyat ve sofalar, ondan fazla göz alıcı model ile bu yazımızda olacak. Hem dekor içerisinde kullanım örnekleri ile hem de tek tek sofa ve çekyat modelleri ile ilham verici bir yazı olacak.
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Modern stil ev dekorasyonunun vazgeçilmez ögesi olan sofa koltuklar, tahta veya metalden herhangi bir görünür parça içermeyen, tamamen yumuşak ve puf yapıları ile konforun diğer adı gibiler. Sofa koltukların, içerisinde katlı yatak bulunduran, kanepe gibi açılıp kapanan iskelet yapılarının yanı sıra sadece koltuk olarak kullanılan modelleri de mevcuttur. Dekorasyonunuza uyan sofa modeli, özellikle bir köşe takımı ise, hangi iskelet yapısına sahip olursa olsun konuklarınız için mükemmel rahatlıkta bir yatak görevi üstlenebilir. Kanepe veya çekyat gibi yatağa dönüşme formu olmasa dahi yumuşak ve geniş minderleri ile konforlu bir yatak görevi görecektir. Bu nedenle sofalar, özellikle dar evlerin oturma odalarının, en kıymetli mobilyası. Bu dekorda kullanılan sofa modeli L formunda ancak açılır kapanır özellikte değil. Yine de son derece rahat, uyku ve uzanma koltuğu görüntüsüne sahip. Beyaz ve ferah dekora antrasit rengi ile çok yakışan bu sofayı her stil ve dekorda kullanabilirsiniz.
Yumuşak ve konforlu sofa koltukların, puflar ile birlikte uzanma koltuğu amaçlı kullanımı oldukça yaygın. Bu şekilde kolayca yatak görevi de görebilecek olan sofalar oturma odalarına sadece konforu ile değil modern görünümü ile de çok yakışıyor. Bu dekorda kullanılan sofa geniş ve rahat minderleri ve kırlentleri ile oldukça şık bir görünüme sahip. Beyaz fon ve ahşap zemin kullanılan dekorun, yerleşimi, stili, aydınlatması ve aksesuarları ayrı ayrı beğeni topluyor.
Oldukça geniş ve uzun yapılı bu sofa modeli, geniş alanlar için daha uygun bir model. Bol kırlentli yapısı ve natürel pamuk dokulu kumaş kaplaması ile oldukça rahat görünen bu model kullanıldığı dekora çok iyi uyum sağlamış. Pastel ve armonik renklerin kullanıldığı takım, tüylü halı, ahşap sehpa ve beyaz aydınlatmalar gibi ögelerle başarılı bir ahenk yakalamış.
Bu oldukça geniş ve pofuduk minderli sofa tam bir ev sinema koltuğu. Ufak bir puf ile kombine edilerek her dekora uygulanabilecek bu modelin rahatlığından hiç şüphe etmeyin. Modern stilde birbirinden güzel sofalar üreten firmanın diğer işlerine de bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.
Bu çekyat, her ne kadar bu görüntüsüyle çekyat gibi durmasa da, oldukça rahat ve modern bir görünüme sahip. Firma sayfasından diğer fotoğraflarına da ulaşabileceğiniz bu modeller, içerisinde katlı bir yatak bulunduran koltuklara oldukça iyi bir örnek. Oturma ve yaslanma minderlerini kaldırarak altındaki katlı yatağı çıkarıp, konuklarınıza son derece rahat ve geniş bir yatak sunabilirsiniz. Metal konstrüksiyonu sayesinde oldukça sağlam da olan bu modeller evladiyelik kullanılabilir. Olur da yıllar içerisinde rengi solar veya evin yaramaz kedisi tarafından döşemesi parçalanırsa da, basit bir yüzletme işlemi ile kullanmaya devam edebilirsiniz.
Katlanır mobilyalara güzel bir örnek de bir İspanya firmasından geliyor. Farklı birçok renk ve modelde ürünü bulunan firmanın sayfasından diğer işlerine de bakabilirsiniz. Sleek yüzeyler ve siyah beyaz renkler ile dekore edilen bu odanın, koltuk ve halı ile oluşturulan renk dengesi çok başarılı. L koltuk modelinin rahat ve her dekora uyan yapısı bu stili de benzersizleştirmiş. Ayrıca açılan koltuk içerisinden büyük ve geniş bir yatak çıkacağını da söylememize gerek yok sanırız.
Dikkat çeken birçok detayın bulunduğu bu dekoru anlatmaya nereden başlasak bilemedik. Beyaz fon ve zemine eklenen büyük pencereler dekora güçlü bir ferahlık kazandırmış. Rahat minder ve kolçaklarıyla göz alan geniş sofalar hem oturma grubu olarak hem de dinlenme koltuğu olarak kullanıma uygun. Ayrıca misafirlerinizi de ağırlayabileceğiniz bu sofalar renk ve dokusuyla dekora çok iyi uyum sağlamış. Osmanoğulları Mobilya imzası taşıyan tasarım farklı sehpa üzeri asma aksesuarları ile de göz alıyor.
Sofa denince aradığımız en önemli üç özellik… Aslında sadece misafirlerimizi düşünerek mobilya alış verişi yapıyor değiliz. Seçtiğimiz mobilyaların geniş, yumuşak ve rahat olması kendimiz için de olmazsa olmaz koltuk özelliklerinden. Bütün günün yorgunluğunu atmak için uzandığımız koltukların, bu örnek modeldeki gibi geniş ve rahat olması, oturma odamız için aradığımız yegane özelliktir. Zaten bu nedenle bol kırlentli modeller her zaman daha çok tercih edilir. Beğendiğiniz modelde yeterince kırlent yoksa da üzülmeyin, elbette farklı renk ve desenlerde kırlentler ile kendi tarzınızı oluşturabilirsiniz.
Yatak şekline gelebilen koltuk ve kanepelere bir başka örnek de K105 Mobilya firması tarafından üretilen bu modellerdir. Koltuk formu oldukça şık ve modern olan bu model açılarak geniş ve rahat bir yatağa dönüşebiliyor. Ürün özelliklerinin tamamını kılavuzda görebileceğiniz bu modeller tek tek kullanılabileceği gibi takım olarak da oturma odalarınızı süsleyebilir. Natürel keten kumaşla döşenen model sağlıklı, şık, konforlu ve her dekora uyum sağlayacak kadar da kullanışlı.
Bu modeller kapitoneli yumuşak dokusuyla koltuk olarak son derece rahat ve kullanışlı aynı zamanda yarı yatırarak okuma koltuğu, tam yatırarak yatak haline getirilebilen bu modeller çoklu kullanımı ile göz dolduran başarılı bir dizayna sahip. Güçlü çelik konstrüksiyonu sayesinde çok sağlam bir yapıya sahip olan bu koltukları büyük bir rahatlık ve keyifle kullanabilirsiniz.