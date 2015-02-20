Beykoz'da nefes kesen bir villa

Beykoz İstanbul'un en eski semtlerinden biri. Bir tarafı Boğaz, bir tarafı ormanlarla kaplı ilçe son yıllarda yapılan lüks siteler sayesinde üst gelir grubundan insanların gözde bölgelerinden biri oldu. Bugün size böyle sitelerden biri olan Beykoz Konakları'nda bulunan bir villayı tanıtacağız.
1904 yılında Osmanlı din bilgini Saip Molla Paşa'nın yaptırdığı av köşkünün bulunduğu 100 hektar araziye yapılan lüks sitede üç farklı tipte toplam 401 konak bulunuyor. Her türlü sosyal imkanın bulunduğu sitede Molla paşa'nın yaptırdığı köşk hala yönetim binası olarak kullanılıyor.
Nilgün Batukan tarafından kurulan Arkitex Interiors'un imzası bulunan villanın tasarımı klasik çizgisiyle dikkat çekiyor. İç mimarlık eğitimini İngiltere'de tamamlayan Batukan , üç yıl Zigzag Interiors'da çalıştıktan sonra 1997 yılında kendi şirketi Arkitex Interiors'u kurdu. O günden bugüne pek çok seçkin müşterinin evini tasarlayan Batukan, iç mekan tasarımlarının yanı sıra duvar kağıdı ve kumaş tasarımları da yapıyor. Nilgün Batukan'ın ofisi de tasarımını gerçekleştirdiği villayla aynı sitede, Beykoz Konakları'nda bulunuyor.
Hazırsanız usta işi villadaki turumuza başlayalım.
Resimde salonun bir bölümünü görüyoruz. Yüksek tavanıyla oldukça ferah bir görüntüsü olan villa çok sayıdaki penceresi ve dışarıya açılan kapısıyla da aydınlık bir ortama dönüşmüş. Bu resimdeki başrol oyuncularının duvarda asılı duran ayna ve tavandan sallanan avize olduğunu söylemeye gerek yok sanıyoruz. Altın ve gümüş varaklı çerçevesiyle ayna ve ince işçiliğiyle avize salona klasik bir hava katıyor. Salonda kullanılan mobilyalar ve cam sehpa ise modern çizgileriyle bu klasik havayı dengeliyor. Yerde serili olan halı ise göz kamaştırıyor. El dokuması Hereke Halısı yüzde yüz ipek. Mekandaki canlı çiçek ortama renk katıyor. Pencere ve kapılardaki tüller ise son derece akıcı dokularıyla dikkat çekiyor.
Salonun diğer bir açıdan görünüşü olan bu resimde bizim ilk dikkatimiz çeken şey renklerin uyumu oldu. Üçlü deri kanepenin yavru ağzı rengi ve duvarların rengi son derece uyumlu. Bu uyum yerdeki halı ve camlardaki perdelerle de tamamlanmış. Tekli koltuklara ileride daha ayrıntılı değineceğimiz için burada büyük bir yer ayırmıyoruz ve ne kadar estetik olduklarını belirtmekle yetiniyoruz. Tekli koltukların ahşabının gümüş rengi yine gümüşi sehpayla tamamlanıyor. Gümüş şamdanlar da bu birlikteliğe ortak oluyor. Sehpanın üstündeki dekoratif şişeler üçlü kanepeyle renk uyumu içinde. En sona duvardaki sanat eserlerini bıraktık. El işçiliği tablolarda da yaldızlı boyalar kullanılmış ve gümüş tonlu eşyalarla bütünlük sağlanmış.
Salonu daha geniş bir açıdan gören bu resimde salonun ortasındaki yuvarlak sütun dikkat çekiyor. Yavru ağzı kanepeye yakın bir renge boyanmış sütun tavanında ve tabanındaki metalik halkalarla salonun metalik renkli eşyalarına göz kırpıyor. Sütunun bağlı olduğu kiriş boyunca uzanan güçlü spotlar eminiz geceleri metalik eşyaları ışıldatıyordur. Bu açıdan bakınca zemini de daha ne görüyoruz. Zemin için seçilen ceviz malzeme son derece estetik duruyor. Dışarının manzarasına da hakim olan bu açıdan bahçe peyzajı hakkında fikir edinebiliyoruz. Geniş camlar ve kapılar hem ışığın içeri bolca girmesine yarıyor hem de bahçenin yemyeşil manzarasını görmemizi sağlıyor.
Gümüş varaklı tekli koltuklar salonun başrol oyuncuları. Mor kadife döşemeleriyle çok asil görünen koltuk gümüş varaklı el işlemesi ahşap iskeletiyle de dikkat çekiyor. Kolçakları bir kartal kanadını andıran koltukta oturmanın insana kendini özel hissettireceğini düşünüyoruz. Adeta bir kral tahtını andıran koltuk tam bir sanat eseri değerlendirmesini hak ediyor.