Beykoz'da nefes kesen bir villa

Beykoz İstanbul'un en eski semtlerinden biri. Bir tarafı Boğaz, bir tarafı ormanlarla kaplı ilçe son yıllarda yapılan lüks siteler sayesinde üst gelir grubundan insanların gözde bölgelerinden biri oldu. Bugün size böyle sitelerden biri olan Beykoz Konakları'nda bulunan bir villayı tanıtacağız.

1904 yılında Osmanlı din bilgini Saip Molla Paşa'nın yaptırdığı av köşkünün bulunduğu 100 hektar araziye yapılan lüks sitede üç farklı tipte toplam 401 konak bulunuyor. Her türlü sosyal imkanın bulunduğu sitede Molla paşa'nın yaptırdığı köşk hala yönetim binası olarak kullanılıyor.

Nilgün Batukan tarafından kurulan Arkitex Interiors'un imzası bulunan villanın tasarımı klasik çizgisiyle dikkat çekiyor. İç mimarlık eğitimini İngiltere'de tamamlayan Batukan , üç yıl Zigzag Interiors'da çalıştıktan sonra 1997 yılında kendi şirketi Arkitex Interiors'u kurdu. O günden bugüne pek çok seçkin müşterinin evini tasarlayan Batukan, iç mekan tasarımlarının yanı sıra duvar kağıdı ve kumaş tasarımları da yapıyor. Nilgün Batukan'ın ofisi de tasarımını gerçekleştirdiği villayla aynı sitede, Beykoz Konakları'nda bulunuyor.

Hazırsanız usta işi villadaki turumuza başlayalım.