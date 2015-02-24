homify 360°: Kore'de kazıklı ev

Yemek alanı da açık planlı oturma odasının içinde bulunuyor. Bu da bize evin içinin de lüks odaklandığı ve sofistike bir anlayış da olduğunu gösteriyor. Mobilyalardaki köşeli ve yuvarlak hatlar oturma odasında olduğu gibi bu bölümde de var. Bu hatlar Feng Shui açısından çok önemli zira chi akışını sağlıyorlar. Oturma grubunda olduğu gibi yemek takımında da doğal renkler tercih edilmiş.