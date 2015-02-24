homify 360°: Kore'de kazıklı ev

Homify okurlarının merakla beklediği yazılardandır Homify 360 yazıları. Dünyanın dört bir yanından nefes kesen evleri incelediğimiz bu yazılarda herkes hayalindeki eve yakın evi buluyor diye düşünüyoruz.
Bu yazımızda da göz kamaştıran bir evi konu edeceğiz. Güney Kore'de Bukhan nehri kıyısındaki evimiz tam anlamıyla bir yüzen ev olmasa da mimarisi itibariyle tipik bir kazıklı yüzen evi çağrıştırıyor. Hyunjoonyoo Architects imzalı evin bir diğer ilginç özelliği ise Feng Shui ilkelerine göre yapılmış ve döşenmiş olması.
Kazıklı eve ilk olarak bahçeden bakıyoruz ve peyzajı da görmenize yardımcı oluyoruz. Kazıkların üstünde duran ev bu yükseklik sayesinde manzaraya daha hakim oluyor. Hem odalar hem de çatı yükseldiği için, evin içinden ve çatıdaki teras bahçesinden manzara daha doyumsuz hale geliyor.
Ev sahipleri hiçbir şeyi şansa bırakmamış ve tüm isteklerini uzmanlarımıza ayrıntılarıyla anlatmış. Panoramik manzaranın yanı sıra evin Feng Shui ilkelerine göre inşa edilmesini de istemişler. Bunun akabinde projeye bir de Feng Shui uzmanı dahil edilmiş. Mimar ve tasarımcılar bu uzmandan aldıkları tavsiyeler doğrultusunda planı çizmişler. Doğuya bakan kapılar ve güneybatı cephedeki yatak odası iptal edilmiş. Bu detaylar hallaedildikten sonra Hyunjoonyoo mimarları koyu gri renki beton ve camın berrak çizgilerini bir araya getirerek olağanüstü bir eser ortaya çıkarmış.
Bu resimde nefese kesen manzaraya ilk kez tanık oluyoruz. Dış cephe boyunca uzanan balkon sayesinde manzaraya her açıdan hakim olunabiliyor. Üstelik balkon köşeleri de dönüp evi bir gerdanlık gibi sarıyor. Sadece bu taraftan değil, evin dört bir taraftan manzaranın tadını çıkarmanız mümkün.
Akşam manzarasını da görün istedik. Gün batımında bu kadar harika görünen bir manzarayı kolay kolay her yerde bulamazsınız. Her gün böyle bir manzarayı görerek yatağına giden insan rahat uyur, öyle değil mi? Keşke ben de böyle bir manzaraya bakarak yatağıma gidebilseydim dediğiniz duyar gibiyiz. Yanılıyor muyuz?
Evin tepesinde oldukça geniş bir teras bahçe tasarlanmış. Buradan bakınca nehir ve karşıdaki tepelerin manzarasını tam olarak görebiliyorsunuz. Böyle bir evde yaşayıp da doğayla bütünleşmemek imkansız. Bu terasta ister çimlerin üstünde oturun, isterseniz de ahşap platformun üstünde güneşlenin, her halükarda keyif alacağınıza şüphe yok.
Şimdi biraz da bu muhteşem evin içine bakalım. Bir hayli geniş olan ev geniş pencereler sayesinde bir kat daha geniş görünüyor. Pencereden görünen nehir manzarası da evin içine ayrı bir huzur katıyor. Böyle bir manzaraya sahipken televizyona ihtiyaç duyulmayacağı kesin. Oturma odasının temel mantığında rol oynayan unsurlar, şeffaflık, açıklık ve ışık. İçerisiyle dışarısı arasındaki bağ çok açık şekilde görülüyor. Bu da evde yaşayanlar çevreyle uyumlu bir yaşam imkanı sunuyor.
Yemek alanı da açık planlı oturma odasının içinde bulunuyor. Bu da bize evin içinin de lüks odaklandığı ve sofistike bir anlayış da olduğunu gösteriyor. Mobilyalardaki köşeli ve yuvarlak hatlar oturma odasında olduğu gibi bu bölümde de var. Bu hatlar Feng Shui açısından çok önemli zira chi akışını sağlıyorlar. Oturma grubunda olduğu gibi yemek takımında da doğal renkler tercih edilmiş.
Yatak odası manzarası da bir içim su. Manzara insana görür görmez huzur veriyor. Yumuşak ve kaliteli malzeme, doğal ve nötr renkler huzur duygusunu arttıran unsurlar. Oda modern minimalist bir anlayışla klasik lüks anlayışı harmanlayan bir üslupla dekore edilmiş. Yerdeki halıya da dikkat çekmek istiyoruz. Çok açık ve net bir biçimde bizim toprakların motifleri yatak odasındaki huzuru destekleyen bir rol oynuyor.
Turumuzun en son noktası ise evin banyosu. Banyoyu görmeden banyonun da evin diğer bölümleri gibi aydınlık ve ferah olduğunu tahmin etmiştik ve gördükten sonra da bu tahminimizde yanılmadığımızı gördük. Lüks ve sadeliğin nasıl aynı potada eritilebileceğinin canlı bir örneği gibi duruyor banyo. Tavan penceresi banyoya ekstra bir aydınlık sağlıyor ve modern yaşam duygusunu perçinliyor.