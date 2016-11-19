Herkesin sahip olmak isteyeceği bir ev

Yaşam alanımız olan evler sevdiklerimizle hayatı paylaştığımız, bu sebeple beton bir yapı olmaktan öte manevi değeri de olan bir yerdir bizim için. Bu sebeple çoğumuz hayat boyu bir ev sahibi olmayı arzularız. Her ne kadar çoğu insan mütevazi evlerde otursa da bazı insanlar daha şanslıdır. Bugün şanslı kesime özel son derece modern ve çok şık bir ev tanıtacağız. Polonyalı mimarlar HomeKoncept tarafından inşa edilen ev 180 metrekare olup çok lüks bir yapı. Aşağıda daha detaylı inceleyeceğimiz evi satın almasak bile göz atmakta fayda var.
İlk olarak evin sokaktan görünümüne bakıyoruz. Binanın dış cephesi beyaz, gri ve siyah renklerinden oluşuyor. Ek olarak evin farklı taraflarında ahşap malzeme ile dekoratif paneller hazırlanmış. Bu hareketli cephenin bir özelliği de günün farklı zamanlarında değişik renklerde görünmesi.
Evin arka cephesi ön tarafı kadar hareketli. En çok dikkat çeken özelliği panoramik oturma odasının penceresinden görülen merdivenler. Bu manzara şaşırtıcı ve çok modern. Bunun dışında stil olarak Asyatik tarzı çağrıştıran tarzı çağdaş dizaynıyla şık bir uyum sağlamış. Renkler hattı vurgularken aynı zamanda yumuşak kontrastlar oluşturmaya olanak sağlıyor. Ön cephe ile arka cephe arasındaki farklardan biri ön tarafta binanın büyüklüğüne rağmen küçük pencereler yer alırken arka tarafta daha geniş pencereler bulunuyor. Son olarak bakımlı ve son derece büyük bahçesi övgüye değer.
Evin tüm odalarını gösteremeyeceğimiz için kat planlarına göz atalım. Zemin kat planında oturma odası, mutfak, teras, merdiven ve antre yer alıyor. Aynı zamanda garajı da görebiliyoruz.
Sırada birinci kat planı var. Zemin katta salon, mutfak gibi sosyal alanlar bulunurken birinci katta yatak odası gibi daha mahrem bölümler yer alıyor. Bu katta 3 adet yatak odası, iki banyo ve bir giysi odası mevcut.
Biraz da evin içini gezelim. İlk olarak oturma odasını görüyoruz. Bu oda evin arka cephesine baktığı için bahçe ve terasa doğrudan erişim sağlıyor. Binanın ön cephe resminde pencerelerin küçük olduğunu görmüştük. Bu sebeple salonun arka kısımda olması daha avantajlı bir tercih oluyor. Böylece terasa bakan büyük pencereler sayesinde oturma odası oldukça ışıklı hale gelmiş.
Salona başka bir açıdan baktığımız resimde tüm mobilyalar net olarak görülüyor. Evin içi de tıpkı dış cephesi gibi beyaz, koyu gri ve ahşaptan oluşuyor. Köşeye denk gelen L biçimindeki büyük koltuk rahat bir model. Koltuğu tamamlayan sehpalar ahşaptan yapılma ve iki adet konulmuş. Koltuk, halı, duvarlar, parlak zemin ve perdeler tamamen beyaz. Bu yüzden pencere kenarları siyah renginden seçilerek kontrast yaratılmış. Koltuğun karşısına denk gelen televizyon ünitesi de sehpa gibi ahşaptan yapılma. Yine aynı ahşaptan iki adet duvar rafı eklenmiş.
Mutfak tıpkı salon gibi beyaz renkli ve ahşapla tamamlanmış. Ankastre mutfağın dolap kısmı tamamen ahşap ve tüm duvarı kaplıyor. Yemek için tasarlanmış ahşap tezgah bar biçiminde. Mutfakla yemek odası iç içe düşünülmüş. Ahşap masaya modern beyaz sandalyeler eşlik ediyor. Hem mutfakta ve yemek odasında aynı tip lamba kullanılmış. Bunun dışında bu alan da çok sayıda pencere sayesinde epey aydınlık hale gelmiş.
Son olarak üst kata çıkan merdiveni görüyoruz. Merdivenin bulunduğu duvar tamamen cam kaplı olduğundan tüm bahçe manzarası görülebiliyor. Merdiven ahşaptan yapılma oluş korkuluğunda ise şeffaf cam tercih edilmiş.
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