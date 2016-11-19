Herkesin sahip olmak isteyeceği bir ev

Yaşam alanımız olan evler sevdiklerimizle hayatı paylaştığımız, bu sebeple beton bir yapı olmaktan öte manevi değeri de olan bir yerdir bizim için. Bu sebeple çoğumuz hayat boyu bir ev sahibi olmayı arzularız. Her ne kadar çoğu insan mütevazi evlerde otursa da bazı insanlar daha şanslıdır. Bugün şanslı kesime özel son derece modern ve çok şık bir ev tanıtacağız. Polonyalı mimarlar HomeKoncept tarafından inşa edilen ev 180 metrekare olup çok lüks bir yapı. Aşağıda daha detaylı inceleyeceğimiz evi satın almasak bile göz atmakta fayda var.