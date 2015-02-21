İzmir'de beyaz mucize

Rahat ve verimli bir uyku için en önemli şey yatak odanızın buna uygun tasarlanmış olmasıdır. İşte uykuya dalmadan herhangi bir dikkat dağınıklığı yaratmayacak kadar sade, ferah ve huzurlu bir yatak odası örneği. Bütün eve uygun olarak beyaz komodin ve halılarıyla kaliteli bir uyku için gerekli olan tüm dinginliği bulabileceğiniz bu yatak odasında, sürgülü dolap tasarımı sayesinde alan kullanımı da bir hayli kullanışlı.