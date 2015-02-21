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İzmir'de beyaz mucize

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C.A.ŞEKERCİ ALSANCAK EVİ, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık Modern Mutfak
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Türkiye'nin göz bebeği güzel İzmir'in en merkezi ve en güzel semtlerinden birinde beyazlar içinde harika bir ev… İç mimari açısından bir zerafet örneği olan bu ev 984 yılından beri sektörde olan tecrübeli firma As Tasarım ve Mimarlık'ın elinden çıkmış. Salonundan mutfağına, banyosundan yatak otasına kadar her bir metrekaresi şıklık ve sadeliğin buluşmasının bir örneği olan bu evin mimarisi aynı zamanda içinde yaşayanların hayatlarını kolaylaştıracak fonksiyonelliğiyle de göz dolduruyor. 

Sadeliğin şıklığı

C.A.ŞEKERCİ ALSANCAK EVİ, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık Modern Mutfak
As Tasarım – Mimarlık

C.A.ŞEKERCİ ALSANCAK EVİ

As Tasarım - Mimarlık
As Tasarım – Mimarlık
As Tasarım - Mimarlık

Beyaz mutfak dolapları ve tezgahı, beyaz yemek masası ve sandalyesiyle, gösterişsiz ama bir o kadar da zarif bir mutfak örneğiyle karşı karşıyayız. Mutfak tasarımı hiçbir şatafata yer vermeden geniş alanı ve renginden gelen tertemiz görüntüsüyle sadeliğin şıklığını bizlere yansıtıyor. O bembeyaz ve huzurlu mutfağın içindeki kırmızı paspaslarsa bu şıklığa renk katan ince bir dokunuş niteliğinde. 

Ergonomik mutfak dolapları

C.A.ŞEKERCİ ALSANCAK EVİ, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık Modern Mutfak
As Tasarım – Mimarlık

C.A.ŞEKERCİ ALSANCAK EVİ

As Tasarım - Mimarlık
As Tasarım – Mimarlık
As Tasarım - Mimarlık

Mutfak dolapları ve rafları mutfağı kullanan kişinin işini kolaylaştırmak için tasarlanmış adeta. Hem açık hem de kapalı raflarıyla çok büyük olmayan bir alana farklı çeşitlerdeki mutfak malzemeleri için geniş bir yuva sağlıyor. Fotoğrafta görüldüğü gibi, tezgahın altında kalan mutfak dolapları ve sürgülü çekmeceler olabildiğince çok mutfak eşyası alabilmeleri için dizayn edilmiş. 

Siyahla beyazın ölümsüz aşkı

C.A.ŞEKERCİ ALSANCAK EVİ, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık Modern Yemek Odası
As Tasarım – Mimarlık

C.A.ŞEKERCİ ALSANCAK EVİ

As Tasarım - Mimarlık
As Tasarım – Mimarlık
As Tasarım - Mimarlık

Yine beyaz ağırlıklı olan oturma odası, gerçekten de oturmak ve bütün günü televizyon karşısında keyif yaparak geçirmek isteyeceğiniz huzur dolu bir tasarıma sahip. Siyahın beyazla olan ölümsüz aşkından beslenen bu odada halının siyah, beyaz ve gri tonlarıyla dans eden deseni sadelikle bezenmiş mobilyaları monotonlaşmaktan kurtarırken, orta sehpanın detaylı ve minimal tasarımı salonun tamamlayıcı öğesi olarak göz dolduruyor. Odaya huzuru ve şıklığı veren esas öğeler olan bembeyaz koltukların üzerindeki üç renk yastıklarsa salonun asil karakterini gözler önüne seriyor.

Duvar detayıyla gelen zenginlik

C.A.ŞEKERCİ ALSANCAK EVİ, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık Modern Yemek Odası
As Tasarım – Mimarlık

C.A.ŞEKERCİ ALSANCAK EVİ

As Tasarım - Mimarlık
As Tasarım – Mimarlık
As Tasarım - Mimarlık

Evlerde, özellikle de oturma odası ve salonlarda en çok zaman geçirilen yer televizyonun karşısı olduğu için, odaların merkezi televizyon ve çevresi sayılabilir. Dolayısıyla da televizyon ünitesi bütün bir odanın havasını olumlu ya da olumsuz yönde etkilemeye yeter. Bu örnekteyse yaşam ünitesinin salonun bütününe uyan renkleri ve tekdüze olmayan tasarımı televizyonun ardındaki kirli beyaz tuğla duvar detayıyla taçlanıyor. televizyon ünitesinin raflarındaki ve yerdeki biblo ve heykelcikler de odayı kalabalıklaştırmadan zenginleştirmeyi başarıyor. 

Aydınlatmanın sihri

C.A.ŞEKERCİ ALSANCAK EVİ, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık Modern Yemek Odası
As Tasarım – Mimarlık

C.A.ŞEKERCİ ALSANCAK EVİ

As Tasarım - Mimarlık
As Tasarım – Mimarlık
As Tasarım - Mimarlık

Bir evin karakterini en çok belirleyen şeylerden biri de aydınlatmasıdır. İşte bu zarif oturma odasının da şıklığını ve çağdaşlığını katlayan şey tavana gizlenmiş aplik aydınlatma uygulaması. Bu tür aydınlatma sayesinde hem ışıklandırma gözünüze zarar verecek şekilde doğrudan yayılmıyor, hem de tavana bir boyut daha katarak odanın derinliğini arttırıyor. 

Asalet dolu bir yemek

C.A.ŞEKERCİ ALSANCAK EVİ, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık Modern Yemek Odası
As Tasarım – Mimarlık

C.A.ŞEKERCİ ALSANCAK EVİ

As Tasarım - Mimarlık
As Tasarım – Mimarlık
As Tasarım - Mimarlık

Evin bütününe sirayet etmiş olan beyaz zerafeti yemek bölümünde de devam ediyor. Bembeyaz ve şık sandalyeler ve farklı tasarımıyla cam bir masa yine halıdaki kırçıllı renklerle harmanlanıyor. Bu masada yemek yerken kendinizi İngiliz kraliyet ailesinden gibi hissetmeniz normal.

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Ferah bir banyo

C.A.ŞEKERCİ ALSANCAK EVİ, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık Modern Banyo
As Tasarım – Mimarlık

C.A.ŞEKERCİ ALSANCAK EVİ

As Tasarım - Mimarlık
As Tasarım – Mimarlık
As Tasarım - Mimarlık

Oturma odasındaki şıklık ve zarifliği, aynı tonlardaki banyoda da bulmak mümkün. Spot ışıklarla aydınlatılan banyo tezgahındaki rafların ve dolapların bolluğu yer tasarrufu sağlıyor. Geniş aynaysa banyo alanını ferahlatıyor. Fotoğrafta aynadan görülen duşakabinin cam kapılarıysa banyonun kişiliğini tamamlayan çağdaş bir tasarım örneği.

Huzurlu uykular

C.A.ŞEKERCİ ALSANCAK EVİ, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık Modern Yatak Odası
As Tasarım – Mimarlık

C.A.ŞEKERCİ ALSANCAK EVİ

As Tasarım - Mimarlık
As Tasarım – Mimarlık
As Tasarım - Mimarlık

Rahat ve verimli bir uyku için en önemli şey yatak odanızın buna uygun tasarlanmış olmasıdır. İşte uykuya dalmadan herhangi bir dikkat dağınıklığı yaratmayacak kadar sade, ferah ve huzurlu bir yatak odası örneği. Bütün eve uygun olarak beyaz komodin ve halılarıyla kaliteli bir uyku için gerekli olan tüm dinginliği bulabileceğiniz bu yatak odasında, sürgülü dolap tasarımı sayesinde alan kullanımı da bir hayli kullanışlı. 

Önce&Sonra: Baştan yaratılan bir çatı katı
İzmir'deki bu evin iç mekân tasarımını siz nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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