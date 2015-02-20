En özel bahçe çiti modelleri

Ahşap çitlerin çok popüler olması sebepsiz değil. Bahçenize doğal ve sıcak bir görünüm kazandırmak ve peyzaj tasarımında kullandığınız diğer unsurlarla kolayca uyumlanabilecek bir çit modeli için ahşap malzeme tercih etmek yerinde bir tercih olabilir. Hangi tür ahşap kullanacağınız, çitlerinizin rengi, biçimi ve modeli ise bütünüyle sizin zevkinize kalmış bir konu. Bu basit, sade, sevimli ve havadar model bizim hoşumuza gitti, siz ne dersiniz?