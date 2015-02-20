현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

En özel bahçe çiti modelleri

Homify TR Homify TR
Casa unifamiliare a Nembro-BG, PBEB architetti PBEB architetti BahçeÇit & Duvarlar
Loading admin actions …

Bahçe çitleri yalnızca evinizin sınırlarını belirleme ve eğer gerekiyorsa sizi yabancı gözlerden koruma işlevini yerine getirmekle yetinmek zorunda değiller, aynı zamanda çok önemli birer tasarım unsuru ve dekoratif malzemeler de olabilirler. Çitlerimiz aynı zamanda evimize gelen misafirlerin ilk karşılaşacağı şeylerdir ve ilk intiba her zaman önemlidir. Peki ama ne tür bir çit seçmelisiniz? Ahşaptan çeliğe, betondan taşa varana kadar, sonsuz malzeme seçeneğinden hangisini tercih edeceksiniz? Bunun yanında aynı zamanda sayısız tasarım alternatifi arasından da seçim yapmanız gerekecek. Bu yazımızda eviniz için en güzel çit modelini seçmenize yardımcı olacak bir seçki hazırladık.

Ahşap çitler

Holzzäune, meingartenversand.de meingartenversand.de BahçeÇit & Duvarlar
meingartenversand.de

meingartenversand.de
meingartenversand.de
meingartenversand.de

Ahşap çitlerin çok popüler olması sebepsiz değil. Bahçenize doğal ve sıcak bir görünüm kazandırmak ve peyzaj tasarımında kullandığınız diğer unsurlarla kolayca uyumlanabilecek bir çit modeli için ahşap malzeme tercih etmek yerinde bir tercih olabilir. Hangi tür ahşap kullanacağınız, çitlerinizin rengi, biçimi ve modeli ise bütünüyle sizin zevkinize kalmış bir konu. Bu basit, sade, sevimli ve havadar model bizim hoşumuza gitti, siz ne dersiniz?

Paslanmaz çelik çitler

Alaskan Mountain Gate, Edelstahl Atelier Crouse: Edelstahl Atelier Crouse: Eklektik Bahçe
Edelstahl Atelier Crouse:

Alaskan Mountain Gate

Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:

Bahçe çitleriyle yalnızca evini çevrelemenin ötesine geçmek, bir karakter, bir vurgu ortaya koymak isteyenler için bu özel işlemeli paslanmaz çelik çitler mükemmel bir seçenek olabilir. Burada gördüğünüz çitlerde kullanılan desen haricinde elbette başka pek çok model arasından seçim yapmanız mümkün. Bu iddialı ve uzun ömürlü malzeme hiç kuşkusuz mülkünüzün değerine değer katacak.

Doğal taş bahçe duvarı

homify Akdeniz Bahçe
homify

homify
homify
homify

Bahçenizi meraklı gözlerden korumak için doğal bir yöntem mi arıyorsunuz? O halde bu türden doğal taşlarla örülmüş bir bahçe duvarı tam da istediğiniz şey olabilir. Doğal bir zerafete sahip bir malzeme olan bu taşlar aynı zamanda cam, ahşap veya çelik gibi başka materyallerle uyum gösterme konusunda da yüksek bir kabiliyete sahiptir. Bahçenizde kullanacağınız her türden bitki için harika bir fon oluşturması da başka bir avantajı.

Renklere yer açın

CasaZera: prototipo abitativo sostenibile in aree industriali dismesse, Torino, TRA - architettura condivisa TRA - architettura condivisa Endüstriyel Bahçe
TRA – architettura condivisa

TRA - architettura condivisa
TRA – architettura condivisa
TRA - architettura condivisa

Bahçeniz veya avlunuz boyunca uzanan gri beton duvarı biraz daha arkadaş canlısı ve sıcak hale getirmenin bir yolu yok mu? Hiç sorun değil! Soğuk ve mesafeli gri betonun üzerine uygulayacağını parlak ve canlı bir boyayla duvarınıza, ve elbette çevrelediği bahçeye de hayat verebilirsiniz. Hangi renkleri tercih edeceğiniz noktasında profesyonel bir tasarımcıdan yardım almak yerinde bir fikir olacaktır.

Eskimeyen demir parmaklıklar

Zaun Modell Brandenburg, Zaunfactory - Zäune & Tore Zaunfactory - Zäune & Tore BahçeÇit & Duvarlar
Zaunfactory – Zäune &amp; Tore

Zaunfactory - Zäune & Tore
Zaunfactory – Zäune &amp; Tore
Zaunfactory - Zäune & Tore

Parmaklıkların hâlâ revaçta olmasının pek çok sebebi var; sağlamlıkları, rüzgar ve hava koşullarına dayanımları ve tahrip edilemez olmaları bu sebeplerden yalnzıca birkaçı. Dahası çevreledikleri eve her zaman özel bir cazibe ve asil bir hava katıyorlar. Burada gördüğünüz model ise modern ve çağdaş görünümü ve basit olmasına rağmen etkileyici de olan tasarımıyla göz dolduruyor.

Özgün bir beton duvar

Betonzäune-Sichtschutz , Triumph-Zaunsysteme Triumph-Zaunsysteme BahçeÇit & Duvarlar
Triumph-Zaunsysteme

Triumph-Zaunsysteme
Triumph-Zaunsysteme
Triumph-Zaunsysteme

Komşularınızla çok iyi bir ilişkiniz olabilir, ama yine de bütün özel hayatınızı onlarla paylaşmak istemezsiniz, bu son derece normaldir. Yahut bahçede keyif yaparken, uzanıp güneşlenirken veya dostlarınızla mangal keyfi yaparken biraz mahremiyet istemeniz kadar doğal bir şey yoktur. Beton panellerden oluşturulmuş bu bahçe duvarı, bu ihtiyaçlarınıza mükemmel bir yanıt vermesinin ötesinde, kolay kurulumu ve sıradan olmanın ötesine geçen cazip görüntüsüyle de tercihiniz olmaya aday.

Özel tasarım bir çelik çit

Casa unifamiliare a Nembro-BG, PBEB architetti PBEB architetti BahçeÇit & Duvarlar
PBEB architetti

PBEB architetti
PBEB architetti
PBEB architetti

Son olarak son derece şık ve özel bir çit modeliyle karşınızdayız. Hava koşullarına dayanıklı bu özel model, yapısı itibariyle belli bir noktaya kadar paslanmaya izin veriyor ve böylelikle hem doğal hem de şık bir görüntü ortaya çıkıyor. Yanı sıra bu özelliği daha fazla yıpranmasının önüne geçtiği gibi, boya ve benzeri bir özel bakım gerektirmediğinden uzun yıllar rahatlıkla kullanılabiliyor.

Beykoz'da nefes kesen bir villa
Bu bahçe çitlerinden siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında okurlarımızla paylaşın.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler