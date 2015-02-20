En özel bahçe çiti modelleri

Bahçe çitleri yalnızca evinizin sınırlarını belirleme ve eğer gerekiyorsa sizi yabancı gözlerden koruma işlevini yerine getirmekle yetinmek zorunda değiller, aynı zamanda çok önemli birer tasarım unsuru ve dekoratif malzemeler de olabilirler. Çitlerimiz aynı zamanda evimize gelen misafirlerin ilk karşılaşacağı şeylerdir ve ilk intiba her zaman önemlidir. Peki ama ne tür bir çit seçmelisiniz? Ahşaptan çeliğe, betondan taşa varana kadar, sonsuz malzeme seçeneğinden hangisini tercih edeceksiniz? Bunun yanında aynı zamanda sayısız tasarım alternatifi arasından da seçim yapmanız gerekecek. Bu yazımızda eviniz için en güzel çit modelini seçmenize yardımcı olacak bir seçki hazırladık.
Ahşap çitlerin çok popüler olması sebepsiz değil. Bahçenize doğal ve sıcak bir görünüm kazandırmak ve peyzaj tasarımında kullandığınız diğer unsurlarla kolayca uyumlanabilecek bir çit modeli için ahşap malzeme tercih etmek yerinde bir tercih olabilir. Hangi tür ahşap kullanacağınız, çitlerinizin rengi, biçimi ve modeli ise bütünüyle sizin zevkinize kalmış bir konu. Bu basit, sade, sevimli ve havadar model bizim hoşumuza gitti, siz ne dersiniz?
Bahçe çitleriyle yalnızca evini çevrelemenin ötesine geçmek, bir karakter, bir vurgu ortaya koymak isteyenler için bu özel işlemeli paslanmaz çelik çitler mükemmel bir seçenek olabilir. Burada gördüğünüz çitlerde kullanılan desen haricinde elbette başka pek çok model arasından seçim yapmanız mümkün. Bu iddialı ve uzun ömürlü malzeme hiç kuşkusuz mülkünüzün değerine değer katacak.
Bahçenizi meraklı gözlerden korumak için doğal bir yöntem mi arıyorsunuz? O halde bu türden doğal taşlarla örülmüş bir bahçe duvarı tam da istediğiniz şey olabilir. Doğal bir zerafete sahip bir malzeme olan bu taşlar aynı zamanda cam, ahşap veya çelik gibi başka materyallerle uyum gösterme konusunda da yüksek bir kabiliyete sahiptir. Bahçenizde kullanacağınız her türden bitki için harika bir fon oluşturması da başka bir avantajı.
Bahçeniz veya avlunuz boyunca uzanan gri beton duvarı biraz daha arkadaş canlısı ve sıcak hale getirmenin bir yolu yok mu? Hiç sorun değil! Soğuk ve mesafeli gri betonun üzerine uygulayacağını parlak ve canlı bir boyayla duvarınıza, ve elbette çevrelediği bahçeye de hayat verebilirsiniz. Hangi renkleri tercih edeceğiniz noktasında profesyonel bir tasarımcıdan yardım almak yerinde bir fikir olacaktır.
Parmaklıkların hâlâ revaçta olmasının pek çok sebebi var; sağlamlıkları, rüzgar ve hava koşullarına dayanımları ve tahrip edilemez olmaları bu sebeplerden yalnzıca birkaçı. Dahası çevreledikleri eve her zaman özel bir cazibe ve asil bir hava katıyorlar. Burada gördüğünüz model ise modern ve çağdaş görünümü ve basit olmasına rağmen etkileyici de olan tasarımıyla göz dolduruyor.
Komşularınızla çok iyi bir ilişkiniz olabilir, ama yine de bütün özel hayatınızı onlarla paylaşmak istemezsiniz, bu son derece normaldir. Yahut bahçede keyif yaparken, uzanıp güneşlenirken veya dostlarınızla mangal keyfi yaparken biraz mahremiyet istemeniz kadar doğal bir şey yoktur. Beton panellerden oluşturulmuş bu bahçe duvarı, bu ihtiyaçlarınıza mükemmel bir yanıt vermesinin ötesinde, kolay kurulumu ve sıradan olmanın ötesine geçen cazip görüntüsüyle de tercihiniz olmaya aday.
Son olarak son derece şık ve özel bir çit modeliyle karşınızdayız. Hava koşullarına dayanıklı bu özel model, yapısı itibariyle belli bir noktaya kadar paslanmaya izin veriyor ve böylelikle hem doğal hem de şık bir görüntü ortaya çıkıyor. Yanı sıra bu özelliği daha fazla yıpranmasının önüne geçtiği gibi, boya ve benzeri bir özel bakım gerektirmediğinden uzun yıllar rahatlıkla kullanılabiliyor.