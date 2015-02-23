Avrupa'nın kalbinde modern bir loft

Bugün Almanya Esslingen'de son derece şık döşenmiş loft tipi modern bir daireyi tanıtıyoruz. Daire eski bir askeri bölgede bulunuyor ama bugün şehir merkezine yalnızca on dakika mesafede. Seçkin ailelerin yaşadığı bir bölgede yer alan bu bina, sakinlerine huzurlu bir ortamın yanı sıra üst düzey bir güvenlik hissi yaşatıyor. Tam dört yüz metrekarelik bu son derece geniş loft daire, hacimli ve ferah oturma odası ve daha pek çok detayı ile sahiplerine güzel bir hayatın anahtarını sunacak gibi görünüyor. Ülkemizde de giderek yaygınlaşan bir ev tipi haline gelen çağdaş loft dairelerin sahipleri için de esinleyici fikirler verebilecek bu eve gelin biraz daha detaylı bakalım.
Loft tipi daireye gelen misafirleri ilk etapta son derece geniş ve yüksek tavanlı bir alan karşılıyor. Bu mekanın her köşesinde, bir kısmı doğal ahşap malzemeden, bir kısmı plastik ve cam gibi materyallerden yapılmış heyecan verici modern detaylar görmek mümkün.
Fotoğraf sanatçısı Zooey Braun'un objektifinden gördüğümüz açık yemek alanında, tamamında siyah renk tercih edilmiş uzun masa ve iskemleler dikkat çekiyor. Gün ışığını içeri davet eden ve aynı zamanda dışarıdaki park manzarasını da eve dahil eden yüksek pencelerer de mekana ferah bir hava katıyor. Yüksek tavandan boy seviyesine kadar uzanan modern aydınlatmalar ise mekana endüstriyel bir tasarım çizgisinin katkısını sunuyor.
Zekice tasarlanmış bu mutfakta ise ilginç bir detay göze çarpıyor. Beyaz mutfak tezgahının üstünde, davlumbazın olduğu bölümde, sanki ikinci bir siyah mutfak daha görüyor gibiyiz. Fakat dikkatle bakıldığında buranın fonksiyonel bir saklama alanı olduğu anlamak mümkün. Keyifli dakikalara ev sahipliği yapmaya aday görünen bu mutfak evin en dikkat çekici mekanları arasında yer alıyor.
Esslingen'de bulunan bu dikkat çekici loft tipi dairenin oturma odası da son derece ferah ve hacimli bir yapıya sahip. Çağdaş, hatta fütüristik bir tarzda üretilmiş şöminenin keyfini çıkarmak için son derece uzun bir oturma grubunun yer aldığı bu mekandaki renk tercihleri de öne çıkıyor. Bu tercihler lüks ve elit bir görüntü çizmesine karşın sıcaklık ve samimiyetten de ödün verilmemesini garanti altına alıyor.
Hoş renklerdeki yumuşak kumaşlar ve harika bir uyum hissi yaratan desenlerin buluştuğu bir koltuk. Tam da bir oturma odasında arayacağınız türden bir eşya değil mi?
Bu loftun dikkat çeken bir başka bölümü ise kuşkusu yatak odası. Modern olduğu kadar sıcak bir havası da bulunan odanın duvarlarında kullanılan petrol tonundaki mavi, huzurlu ve sakin bir atmosfer yaratıyor. Asimetrik tavandan inen yuvarlak formlardaki iddialı aydınlatmalar ise yatak odasının dikkat çeken başka bir yönünü oluşturuyor.
Yatak odasında bulunan bu fütüristik kompozisyon ise mekana karakter katan bir başka unsur. Dairesel bir ayna, beyaz bir iskemle ve duvardan uzanan masa tablasından oluşan bu takım, fonksiyonel bir alan yaratıyor. Sade bir vazoda bulunan renki çiçeklerle de odaya taze bir hava katılmış adeta.
Avrupa'dan ilham verici bir loft daireyi tanıttığımız bu yazımızın son bölümünde, renkli bir tasarım ve aynaların akıllıca kullanımıyla şekil bulan banyoya yer veriyoruz. Mavi ve gri tonlardaki dikdörtgen prizmalardan oluşan duvar kağıdının aynalardan yansımasıyla dikka çekici geometrik desenler ortaya çıkıyor. Bu da mekana olduğundan da ferah bir atmosfer sağlıyor. Mavi ve beyazın hakim olduğu bu banyoda, aynı zamanda çeşitli bitkileri kullanılarak capcanlı bir iklim yaratılmış.