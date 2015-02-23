Avrupa'nın kalbinde modern bir loft

Loft tipi daireye gelen misafirleri ilk etapta son derece geniş ve yüksek tavanlı bir alan karşılıyor. Bu mekanın her köşesinde, bir kısmı doğal ahşap malzemeden, bir kısmı plastik ve cam gibi materyallerden yapılmış heyecan verici modern detaylar görmek mümkün.

Fotoğraf sanatçısı Zooey Braun'un objektifinden gördüğümüz açık yemek alanında, tamamında siyah renk tercih edilmiş uzun masa ve iskemleler dikkat çekiyor. Gün ışığını içeri davet eden ve aynı zamanda dışarıdaki park manzarasını da eve dahil eden yüksek pencelerer de mekana ferah bir hava katıyor. Yüksek tavandan boy seviyesine kadar uzanan modern aydınlatmalar ise mekana endüstriyel bir tasarım çizgisinin katkısını sunuyor.