En şık mutfaklar için 10 ikonik sandalye – tabure tasarımı

Gün içerisinde mutfakta geçirdiğimiz süre göz önüne alındığında, mutfaklarımızı ferah, işlevsel ve aynı zamanda şık birer mekana dönüştürme isteğimiz de oldukça anlaşılır bir hal alacaktır. Hem yemek ön hazırlığı için hem de pişirme ve temizlik için mutfakta geçirdiğimiz süre oldukça uzun. Üstelik birçoğumuz yemeklerimizi de mutfaktaki masalarımızda yiyoruz, yani mutfak aynı zamanda ailenin toplanma yeri olma işlevini de görüyor.

Uzun yıllar, ülkemizdeki konut tasarımlarında mutfaklara hak ettikleri önem verilmedi. Mutfaklar, çoğu kez doğal ışık almayan, apartman boşluğuna ya da binanın en kötü manzaralı yerine bakan noktalara yerleştirildi. Alanları genelde son derece küçük tutuldu ve hatta mekanlar iyi bir aydınlatmadan dahi mahrum bırakıldı. Bunun arkasında, yemek pişirmenin değersiz bir kadın işi olarak görülmesi ve konutları tasarlayanların da ekseriyetle erkekler olduğu gerçeği yatmaktaydı dersek sanıyorum ki yanlış olmaz. Yani ataerkil düzen bu noktada da kendini göstermişti.

Günümüzde düzen elbette henüz pek değişmedi ancak mutfağa ayrılan alanlar nispeten büyüdü. Bu gelişmenin arkasında birkaç faktör sayabiliriz: Kadınların da mimar ve tasarımcı olarak yetişmeleri, kadınların isteklerini nispeten daha iyi duyurabilmeleri, çalışan kadın ve erkeğin mutfağı yemek odası olarak da kullanmaya başlamaları ve tüm bunların sonucunda oluşan talep, talebin arzı ve nihayetinde trendin oluşması. Umuyorum ki, salataya yardım etti diye alkışladığımız erkekler de bir zaman sonra ev işlerini kadınla eşit düzeyde paylaşıp adil bir ortak yaşama dahil olacaklar.

Artık genişleyen mutfaklarımızda işlevsellikle ilgili kaygılarımızı giderdikten sonra, sıra geldi bizi ve zevklerimizi yansıtan, göze hitap edecek olan ayrıntılara, yani dekorasyona. Seçtiğimiz zemin kaplamasından, tercih ettiğimiz mutfak dolapları modeline kadar birçok parça mutfağımızı benimsememiz, içinde mutlu ve huzurlu vakit geçirebilmemiz için önemli.

Bu sayfamızda en şık mutfaklar için, her biri dünyaca ünlü tasarımlardan olan, kullanıldıkları mekanlara sofistike bir hava katan sandalye ve tabure modellerini derledik. Bu ikonik tasarımların homify'da çalışmalarını sergileyen iç mimar ve dekoratörler tarafından hangi tür mutfaklarda ne şekilde kombine edildiklerini inceleyebilir, kendi mutfağınız için fikirler alabilirsiniz. Örneklerdeki ürünlerin bazıları orijinal bazılarıyla replika ya da orijinal üründen esinlenerek yaratılmış farklı yorumlar olabilir, her halükarda mekanlara kattıkları şık ve elit havayı hissedeceksiniz.