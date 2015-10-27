En şık mutfaklar için 10 ikonik sandalye – tabure tasarımı

Gün içerisinde mutfakta geçirdiğimiz süre göz önüne alındığında, mutfaklarımızı ferah, işlevsel ve aynı zamanda şık birer mekana dönüştürme isteğimiz de oldukça anlaşılır bir hal alacaktır. Hem yemek ön hazırlığı için hem de pişirme ve temizlik için mutfakta geçirdiğimiz süre oldukça uzun. Üstelik birçoğumuz yemeklerimizi de mutfaktaki masalarımızda yiyoruz, yani mutfak aynı zamanda ailenin toplanma yeri olma işlevini de görüyor.
Uzun yıllar, ülkemizdeki konut tasarımlarında mutfaklara hak ettikleri önem verilmedi. Mutfaklar, çoğu kez doğal ışık almayan, apartman boşluğuna ya da binanın en kötü manzaralı yerine bakan noktalara yerleştirildi. Alanları genelde son derece küçük tutuldu ve hatta mekanlar iyi bir aydınlatmadan dahi mahrum bırakıldı. Bunun arkasında, yemek pişirmenin değersiz bir kadın işi olarak görülmesi ve konutları tasarlayanların da ekseriyetle erkekler olduğu gerçeği yatmaktaydı dersek sanıyorum ki yanlış olmaz. Yani ataerkil düzen bu noktada da kendini göstermişti.
Günümüzde düzen elbette henüz pek değişmedi ancak mutfağa ayrılan alanlar nispeten büyüdü. Bu gelişmenin arkasında birkaç faktör sayabiliriz: Kadınların da mimar ve tasarımcı olarak yetişmeleri, kadınların isteklerini nispeten daha iyi duyurabilmeleri, çalışan kadın ve erkeğin mutfağı yemek odası olarak da kullanmaya başlamaları ve tüm bunların sonucunda oluşan talep, talebin arzı ve nihayetinde trendin oluşması. Umuyorum ki, salataya yardım etti diye alkışladığımız erkekler de bir zaman sonra ev işlerini kadınla eşit düzeyde paylaşıp adil bir ortak yaşama dahil olacaklar.
Artık genişleyen mutfaklarımızda işlevsellikle ilgili kaygılarımızı giderdikten sonra, sıra geldi bizi ve zevklerimizi yansıtan, göze hitap edecek olan ayrıntılara, yani dekorasyona. Seçtiğimiz zemin kaplamasından, tercih ettiğimiz mutfak dolapları modeline kadar birçok parça mutfağımızı benimsememiz, içinde mutlu ve huzurlu vakit geçirebilmemiz için önemli.
Bu sayfamızda en şık mutfaklar için, her biri dünyaca ünlü tasarımlardan olan, kullanıldıkları mekanlara sofistike bir hava katan sandalye ve tabure modellerini derledik. Bu ikonik tasarımların homify'da çalışmalarını sergileyen iç mimar ve dekoratörler tarafından hangi tür mutfaklarda ne şekilde kombine edildiklerini inceleyebilir, kendi mutfağınız için fikirler alabilirsiniz. Örneklerdeki ürünlerin bazıları orijinal bazılarıyla replika ya da orijinal üründen esinlenerek yaratılmış farklı yorumlar olabilir, her halükarda mekanlara kattıkları şık ve elit havayı hissedeceksiniz.
Üçgen şeklindeki sırt yapısı ile başka bir ünlü tasarım Cherner sandalyeyi hatırlatan, ancak bu sandalyeden özellikle ayak yapısı ve kullanılan malzeme açısından ayrılan Series 7 sandalyeleri tasarımcı Arne Jacobsen tarafından 1955 yılında Fritz Hansen için üretilmiş. Doğal ahşap görünümünden lakeli cilaya, deriden polikarbonata kadar birçok farklı malzemeden üretilen Series 7, fotoğraftaki bu mutfakta ahşap bir kahvaltı barı çevresinde, eklektik bir tasarım içinde kullanılmış.
Xavier ve Jean Pauchard tarafından 1934 yılında tasarlanan Marais A sandalye ve tabure modeli galvanizli metalden imal edilmiş, yaygın olarak da Tolix sandalye ve tabure olarak tanınıyorlar. O dönem özellikle açık havalarda kullanılması için tasarlanan bu sandalye ve tabure çeşitleri sekiz taneye kadar üst üste konulabilmesi ile de pratik bir tasarım. Günümüzde, tasarımın artık ikonik bir parça olması sayesinde iç mekanlara da taşınan Marais A sanldalye ve tabure modellerinin birçok renk çeşidi mevcut.
İtalyan asıllı Amerikalı Henri Bertoia tarafından 1952'de tasarlanan bu ünlü sandalye, midcentury modern döneminin efsane çalışmalarından biri. Kafes şeklindeki bu deneysel çalışma, yine aynı dönemin ünlü sandalye tasarımlarından biri olan, Eames tel sandalye ile oldukça benzer yapılara sahip. İki tasarımcının ölümlerine kadar birbirleriyle küs kalmasına sebep olan tel sandalye tasarımlarının birbirine benzerliği aşikar ancak her ikisi de günümüzde ikonik çalışmalar olmayı ayrı ayrı başarmış. Ressam, heykel ve mobilya tasarımcısı olan Bertoia'nın mobilya tasarımlarında, heykel ve resim sanatının verdiği ilham görülebilir.
Bu seferki örneğimiz oldukça güncel. 2005 yılında Philippe Starck tarafından tasarlanan ve polikarbonat malzemeden üretilen Victoria Ghost sandalyeler, çağdaş tasarım simgeleri haline geldiler bile. Kolçaklı versiyon Louis Ghost ise 2002 yılında üretilmişti. Ünlü neoklasik tasarım 16. Louis sandalyelerden ilhamla yaratılmış olan bu modernist tasarımla ilgili şu enteresan ayrıntıyı da ekleyelim: Louis Ghost, tasarımın piyasaya çıkışının onuncu yıl dönümü olan 2012 yılına kadar bir buçuk milyon adet satarak şimdiye kadar en çok satılmış orijinal tasarım ürün rekorunu kırmış.
16. Louis sandalye tasarımlarıyla ilgili daha detaylı bilgi için XVI. Louis sandalye modeli ile ihtişamlı yemek odaları başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.
Fin kökenli Amerikalı tasarımcı Eero Saarinen tarafından 1955 yılında tasarlanan bu sandalyeler yine tasarımcıya ait Tulip masa ile takım oluşturuyor. Modernist yapısı ile endüstriyel tasarımın ikonik çalışmalarından biri olan bu sandalyelerin üst kısmı fiberglas malzemeden imal edilmiş, ayak kısmı ise oturma yerine uyum sağlayacak şekilde plastikle kaplanmış alüminyumdan. Ergonomik yapıları, yuvarlak hatları ve tek parça döküm izlenimi veren yapıları nedeniyle futuristik bir havaya sahip olan bu sandalyeler ünlü Star Trek dizisinde de kullanılmış.
Charles and Ray Eames tarafından 1950 yılında polyester malzeme ile güçlendirilmiş fiberglastan imal edilen bu ikonik sandalye Ordulu mimarlık firması Yücel Partners tarafından dekore edilen bir konutun mutfağında kullanılmış. Çevresel nedenlerden dolayı 2001 yılından beri polipropilen malzemeden üretilen bu sandalyelerin birçok renk çeşidi mevcut. Metal ya da ahşap ayak seçeneklerine sahip olan Eiffel sandalyelere farklı renklerde minderler de konulabiliyor.
Yine son derece güncel bir tasarım örneği ile karşı karşıyayız. Paker Miamalrık tarafından dekore edilen bu konutun mutfağında, Phillippe Stack'ın 2009 yılında tasarladığı Masters isimli sandalye modeli kullanılmış. Bu ödüllü tasarımın adını kabaca Ustalar olarak çevirebiliriz, zira bu sandalye adını üç ünlü tasarımcının üç ünlü tasarımından etkilenerek yapılmış olmasından alıyor: Arne Jacobsen'in Series 7 sandalyesi, Eames'in Eiffel sandalyesi ve Eero Saarinen'nin Tulip sandalyesi. Bu üç tasarımı da bu sayfada ayrı ayrı listeledik.
Fotoğraftaki örnekte yine son derece güncel bir tasarım görmekteyiz. Japon tasarımcılar Shin ve Tomoko Azumi tarafından 2000 yılında tasarlanıp imal edilen bu ünlü tabure piyasaya çıktığı yıl yılın tasarımı ilan edilmiş ve FX İç Mimarlık Tasarım Ödülünü almayı başarmış bir çalışma. Ayarlanabilir boyu sayesinde hem yüksek bar tabure olarak hem de normal yükseklikteki bir tabure olarak kullanılabilen bu tasarım, heykelsi formu ve ergonomik yapısı ile modern çağın klasik tasarımlarından biri haline gelmiş durumda.
Michael Thonet'in çapraz sırtlı sandalyelerinden ilhamla tasarlanan bu sandalyeleri özeliikle country (kırsal) tarza sahip evlerde sıkça görmekteyiz. Tıpkı klasik Thonet modelleri gibi buharda bükülerek şekil verilen ahşaptan imal edilen bu sandalyeler çapraz sırt yapıları ile ünlü. İlk versiyonu Safavieh tarafından tasarlanıp imal edilen Eleanor isimli bu sandalyelerin benzerlerini birçok markada bulabiliriz. Sırt kısmı standart olan bu sandalyelerin oturma yerleri ise pamuklu döşemeden deriye, kontrplaktan hasıra kadar birçok farklı malzemeden üretilebiliyor.
Danimarkalı tasarımcı Hans J. Wegner tarafından 1949 yılında tasarlanan ve o gün bugündür üretimine devam edilen bu yemek sandalyesi sırtındaki Y şeklindeki ahşap kısım ile ünlü. Hafif, doğal görünümlü bu sandalye Visage Home Style tarafından dekore edilen İzmir'deki bir konutun mutfağında kullanılmış.