Hayatınızı kolaylaştıracak çalışma odası fikirleri

Çalışma odaları hayatımızda en çok yer tutan ve belki de tasarımları hayatımızı en çok etkileyen yerler. Sonuçta çalıştığımız yerin karmaşası, huzur, durgunluğu, canlılığı, yoruculuğu, dinlendiriciliği, sıradanlığı ya da orijinalliği yaptığımız işi de doğrudan etkiler. Çalışırken konsantre olmakta güçlük çekiyorsanız yahut çok hızlı yoruluyorsanız ya da sırt ağrılarından şikayetçiyseniz ya da gereğinden yavaş çalışıyorsanız size tavsiyemiz, çalışma odanızın tasarımını değiştirin. Hem sağlığınızda hem de iş hayatınızdaki verimlilikte çalışma mekânlarının rolü çok büyük. İşte işinizi daha keyifli, huzurlu ve verimli hale getirebilecek iç mimari örnekleri.
Çalışmaktan keyif almanızı sağlayacak bir çalışma odasına sahip olmak muhteşem olmaz mı? Fotoğraftaki örnek, onlardan biri. Klasik masa ve sandalyesinin ahşap dokusu plastik ya da sentetik malzemelerin yapaylığından sizi uzaklaştırarak hem göz zevkinize iyi gelecek hem de konsantrasyonunuza tahmin edemeyeceğiniz kadar katkıda bulunarak çalışma şevkinizi arttıracak. Çalışma masasının ardındaki mavi renk duvarsa mekânı renklendirip canlandırarak odaya ve dolayısıyla içinde çalışacak kişiye enerji veriyor. Dicle Hokenek Architecture'ın yarattığı bu tasarımda çalışma mekânına ek olarak dinlenme ve mola alanı da var. Çalışmaktan yorulduğunuzda geniş üçlü koltukta dinlenebilir ve böylece bütün gün aynı sandalyede aynı pozisyonda oturmak zorunda kalmazsınız. Çalışma alanıyla dinlenme alanı arasındaki ağaç gözünüzü ve ruhunuzu dinlendirirken, odanın uzundaki boydan boya pencere sayesinde de mola verdiğinizde kahvenizi yudumlarken bir yandan da şehrin manzarasını izleyerek gözlerinizin sürekli bilgisayar ekranına bakmaktan gelen yorgunluğunu atabilirsiniz.
Niyazi Özçakar İç Mimarlık'ın yarattığı bu çalışma odası, küçük bir mekândan geniş ve kullanışlı bir alan yaratmanın harika bir örneği. Duvar boyunca uzanan çekmeceler çalışma mekânını kalabaklıklaşmaktan kurtarırken onların üzerinden uzanan özel ve sıradışı tasarımıyla göz dolduran çalışma masası odanın omurgasını oluşturuyor. Masanın yere açılı inen ayağındaki dosya, gazete gibi şeyleri koymak için yapılmış ayrıntıysa fonksiyonelliğin şıklıkla birleşmesinin bir örneği. Çalışma koltuğunun ardındaki kitaplığın asimetrik ve açılı rafları odaya hareket katıyor. Tüm duvarı kaplayan siyah beyaz şehir manzarasıysa odanın genişliğini arttırıyor ve odayı eşsiz, modern bir çalışma odası haline getiriyor.
Modern çalışma odası deyince akla işte böyle bir oda gelmeli. Masa tasarımından, rabıta parkelerine, taş duvarlarından geniş, boydan boya ve yerden tavana kadar uzan camlarına kadar her şeyiyle orijinal ve ilham verici bir iç mimari örneği. Minimalist dizayn anlayışıyla yaratılmış bu odada çalışmak muhtemelen çok daha kolaydır çünkü etrafta dikkat dağıtacak hiçbir şey yok. Natural Light Design Studio'nun atölyesinden çıkmış bu çalışma odası tasarımı sadeliği, doğallığı, ferahlığı ve orijinalliğiyle göz dolduruyor.
Nuevo Tasarım'ın dizayn ettiği bu çalışma odası klasik iç mimarinin eşsiz bir örneği. Sehpadaki çiçeklerden kitaplıktaki motiflere, tavandaki avizeden berjerlerin modeline kadar her şeyiyle klasik bir tasarım anlayışıyla yaratılmış bu oda, klişe olmayan klasiğin her zaman kazandığının bir kanıtı adeta. Ayrıca çalışma odalarının sıradan ve renksiz olması gerekmediğinin de bir göstergesi. Bu odada çalışmak keyifli olacağı gibi aynı zamanda yapılan işlerin de daha iyi olmasını sağlayabilir. Ne de olsa içinde klasiğin sağlamlığını ve özgüvenini barındırıyor.
Küçük alanlardan büyük fikirler çıkarmak için HANDE KOKSAL INTERIORS tarafından tasarlanan bu çalışma odasını örnek göstermek gerek. Duvara monte edilmiş masa ve duvara dayanmış çekmece ve raflarla alanın ergonomik kullanımı odayı tıkış tıkışlıktan arındırmış ve ferahlatmış. Duvardaki resimler hem çalışma mekânına renk ve canlılık katıyor hem de ekrandan kafanızı kaldırdığınızda dikkatinizin de canlanmasını sağlıyor. Masanın, çekmece ve rafların rengi ve dokusuysa odanın modern bir görünüme kavuşmasını sağlamış.