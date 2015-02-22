Hayatınızı kolaylaştıracak çalışma odası fikirleri

Çalışmaktan keyif almanızı sağlayacak bir çalışma odasına sahip olmak muhteşem olmaz mı? Fotoğraftaki örnek, onlardan biri. Klasik masa ve sandalyesinin ahşap dokusu plastik ya da sentetik malzemelerin yapaylığından sizi uzaklaştırarak hem göz zevkinize iyi gelecek hem de konsantrasyonunuza tahmin edemeyeceğiniz kadar katkıda bulunarak çalışma şevkinizi arttıracak. Çalışma masasının ardındaki mavi renk duvarsa mekânı renklendirip canlandırarak odaya ve dolayısıyla içinde çalışacak kişiye enerji veriyor. Dicle Hokenek Architecture'ın yarattığı bu tasarımda çalışma mekânına ek olarak dinlenme ve mola alanı da var. Çalışmaktan yorulduğunuzda geniş üçlü koltukta dinlenebilir ve böylece bütün gün aynı sandalyede aynı pozisyonda oturmak zorunda kalmazsınız. Çalışma alanıyla dinlenme alanı arasındaki ağaç gözünüzü ve ruhunuzu dinlendirirken, odanın uzundaki boydan boya pencere sayesinde de mola verdiğinizde kahvenizi yudumlarken bir yandan da şehrin manzarasını izleyerek gözlerinizin sürekli bilgisayar ekranına bakmaktan gelen yorgunluğunu atabilirsiniz.