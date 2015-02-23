Modası geçmeyen klasik koltuk takımları

Modern ve minimal eşyaların çok daha fazla tercih edildiği, mimari trendler kadar iç mimari ve dekorasyon tercihlerinin de genellikle bu yönde olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Şehir hayatı fonksiyonelliğin ön planda olduğu, çoğu kez yerden tasarruf edilmesine de imkan veren çok amaçlı mobilyaların daha ziyade tercih edilmesine sebep oluyor. Bununla birlikte klasiklerin ne trend, ne moda, ne zaman, ne de dönem tanıdığını, asla eskimediklerini ve bundan yüz yıl sonra da mutlaka var olmaya devam edeceklerini de çok iyi biliyoruz. Nitekim pek çok aile tarafından her türlü moda akımının mobilya koleksiyonlarını aksi yönde şekillendirmesine aldırmadan tercih edilmeye devam ediyor klasik mobilyalar. En çok kullanılan mobilyalar arasında da oturma grupları ve koltuklar başı çektiği için, bu yazımızda yılların eskitemediği klasik çizgideki oturma gruplarından bir seçkiyi sizlerle paylaşıyoruz.