Modası geçmeyen klasik koltuk takımları

Modern ve minimal eşyaların çok daha fazla tercih edildiği, mimari trendler kadar iç mimari ve dekorasyon tercihlerinin de genellikle bu yönde olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Şehir hayatı fonksiyonelliğin ön planda olduğu, çoğu kez yerden tasarruf edilmesine de imkan veren çok amaçlı mobilyaların daha ziyade tercih edilmesine sebep oluyor. Bununla birlikte klasiklerin ne trend, ne moda, ne zaman, ne de dönem tanıdığını, asla eskimediklerini ve bundan yüz yıl sonra da mutlaka var olmaya devam edeceklerini de çok iyi biliyoruz. Nitekim pek çok aile tarafından her türlü moda akımının mobilya koleksiyonlarını aksi yönde şekillendirmesine aldırmadan tercih edilmeye devam ediyor klasik mobilyalar. En çok kullanılan mobilyalar arasında da oturma grupları ve koltuklar başı çektiği için, bu yazımızda yılların eskitemediği klasik çizgideki oturma gruplarından bir seçkiyi sizlerle paylaşıyoruz.
Klasik mobilyalar denince sektörün akla gelen ilk firmaları arasında yer alan Asortie Mobilya'nın bu seçkide yer almaması elbette düşünülemezdi. Çağlara ve trendlere meydan okuyan bu şık deri oturma grubu da Asortie Mobilya Dekorasyon imzası taşıyor. Yüzde yüz el işçiliği ile yalnızca birinci sınıf ahşap ve deri kullanılarak imal edilmiş bu seçkin oturma grubu, klasik bir tarzda döşeyeceğiniz oturma odanızın hiç eskimeyeceğini müjdeliyor adeta. Üstelik sağlamlığıyla da, çocuklarınıza hatta torunlarınıza ilk günkü güzelliğiyle kalacağını söylersek herhalde pek de abartmış olmayız.
Mimoza Mimarlık tarafından dekore edilen bu evin oturma odasında kullanılan koltuklar ise kadifenin güzelliğini klasik çizginin zerafetiyle buluşturuyor. Klasik oturma grubu ve koltuklarda sıkça tercih edilen kadife, bugün artık modası geçtiği düşünülse ve çok sık karşımıza çıkmasa da, en modern tekniklerle imal edilen özel kumaşlarla dahi rekabet edebilecek bir güzelliğe sahip olduğunu burada bir kez daha gösteriyor.
Bu geniş ve ferah oturma odasında ise, klasik geniş bir kanepeyle birlikte kullanılan modern koltuklar görüyoruz. Origami Mobilya tarafından tasarlanan bu mekanın genelinde klasik ve modern tasarım anlayışlarının nasıl ustalıkla birleştirildiği dikkatlerden kaçmıyor. Diğer yandan, modern ve trend parçalarda görece daha klasik renkler tercih edilirken, klasik mobilya ve aksesuarlarda sık rastlanmayan iddialı ve parlak renklerin kullanılmış olması da kontrast bir görüntü yaratıyor, bu da bir yönüyle tasarımcının imzası olarak dikkat çekiyor.
Gerek mobilya seçimleri gerekse genel tarzıyla tam anlamıyla klasik bir yaklaşımı vurgulan bu oturma odasında Teknik Sanat Mimarlık'ın imzası bulunuyor. Doğal ahşap, doğal taş kaplama duvar ve oturma grubunda yeşil rengin tercih edilmesi, ortaya son derece sıcak ve huzurlu bir mekan çıkarmış. Klasik tarzdaki oturma grubu ise rahatlıktan taviz vermemesi ve sağlam yapısıyla ile de ön plana çıkıyor. Beyaz renkteki ahşap tekli koltuklar ise bir yandan odaya hareket katarken, bir yandan küçük bir kontrast oluşturarak yeşil oturma grubunu daha da fazla vurguluyor.
Hakan Helvacıoğlu bütün çalışmalarında son derece titiz bir yol izlemesinin yanı sıra, daima birinci sınıf ve görkemli eşya tercihleriyle de bilinen bir tasarımcı. Renovasyondan geçirilmiş bu yüksek tavanlı klasik şehir evinin oturma odasında da, mekanın küçüklüğüne aldırmadan son derece iddialı parçalar kullanmış. Bunların başında da heybetli bir kanepe yer alıyor. Oturma odasının bütünü klasik bir çizgiyi yansıtmakla birlikte, kanepe başlı başına ve her anlamıyla tam bir klasik olarak adeta diğer eşyaları gölgede bırakıyor.