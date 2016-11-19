Neden ben düşünemedim dedirten 7 pratik mutfak fikri

Mutfaklarımızı yalnızca yemek yapmak için kullanıyor olsak bile, yine de evde en çok kullandığımız alanlardan biri olacaktır. Bu nedenle ev dekorasyonunun en detaylı planlama gerektiren odası mutfaklardır. Ayrıca, ustalık gerektirecek ayrıntılar barındırdığından dekorasyonuna son derece özen göstermek gerekir. Yeni ev dekorasyonuna başlayanlar genelde hazır tasarım mutfaklar seçerek bu zorlu işi biraz olsun hafifletiyorlar ancak mutfağının her detayını tek tek özenle planlayanlar da yok değil. Eğer siz de mutfak dekorasyonunu kalem kalem planlayanlardansanız bu yazımıza kulak verin. Homify ekibi olarak sizlere birbirinden güzel mutfak çözümleri bulabileceğiniz dekorasyonlar derledik. Neden daha önce düşünemediğinize üzüleceğiniz bu pratik fikirler yeni dekorasyonunuz için size ilham verebilir. bu fikirleri dikkate alarak dekorasyonunuzdaki eksikleri gidermeniz de mümkün.

Mutfak dekorasyonunuzu daha kullanışlı hale getirecek farklı fikirler bulmak için “Her mutfakta işe yarayacak 8 pratik fikir” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.