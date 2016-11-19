Neden ben düşünemedim dedirten 7 pratik mutfak fikri

Mutfaklarımızı yalnızca yemek yapmak için kullanıyor olsak bile, yine de evde en çok kullandığımız alanlardan biri olacaktır. Bu nedenle ev dekorasyonunun en detaylı planlama gerektiren odası mutfaklardır. Ayrıca, ustalık gerektirecek ayrıntılar barındırdığından dekorasyonuna son derece özen göstermek gerekir. Yeni ev dekorasyonuna başlayanlar genelde hazır tasarım mutfaklar seçerek bu zorlu işi biraz olsun hafifletiyorlar ancak mutfağının her detayını tek tek özenle planlayanlar da yok değil. Eğer siz de mutfak dekorasyonunu kalem kalem planlayanlardansanız bu yazımıza kulak verin. Homify ekibi olarak sizlere birbirinden güzel mutfak çözümleri bulabileceğiniz dekorasyonlar derledik. Neden daha önce düşünemediğinize üzüleceğiniz bu pratik fikirler yeni dekorasyonunuz için size ilham verebilir. bu fikirleri dikkate alarak dekorasyonunuzdaki eksikleri gidermeniz de mümkün.
Mutfak dekorasyonunuzu daha kullanışlı hale getirecek farklı fikirler bulmak için “Her mutfakta işe yarayacak 8 pratik fikir” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Mutfak adası veya tezgah altını nasıl değerlendireceğinize karar veremediyseniz size bir fikir verebiliriz. Evde yemek yapan herkes bilir ki; patates, soğan ve sarımsak gibi kuru sebzeleri, oda sıcaklığında ve doğal materyallerden üretilmiş kaplarda muhafaza etmek gerekir. Mutfak dolabı gibi havasız yerlerde saklamak da sağlıksız olacağından genelde bu gıdaları sepetlerde saklarız. Hasır sepetler bu iş için ideal çözümdür ancak bu sepetleri dekorasyona en uygun şekilde yerleştirmek gerekir. Bunun için tezgah altında veya mutfak adası altında bulunan rafları sepetlerle çekmece haline getirebilirsiniz. Oldukça pratik, kullanışlı ve şık.
Yemek takımları mutfaklarda genelde tezgah üstü dolaplarda saklanır oysa son derece ağır olan tabak ve kaseleri daha alt raflarda tutmak gerekir. Daha kolay ulaşabileceğiniz ve eşyaları daha kolay kaldırmanızı sağlayan alt rafları ve çekmeceleri tabaklar için uygun hale getirmek mümkün. Geniş çekmece içlerini tabaklar için uygun hale getiren ayıraçları kullanabilirsiniz. Böylece yemek takımlarınızı üst raflardan almak için çaba harcamaktan kurtulursunuz. Homify profesyonellerinden ev aletleri uzmanlarına göz atarak farklı fikirler bulmanız da mümkün.
Tezgah üstünde yeterince alanınız yoksa bu tip pratik çözümler çok işinize yarayabilir. Bıçak ve benzeri mutfak gereçlerini tezgah üstündeki askılıklarda muhafaza ediyorsanız onun yerine bu duvar mıknatıslarını deneyebilirsiniz. Duvara monte edilen bu güçlü mıknatıslar bıçak ve benzeri metal eşyalarınızın kalabalığını tezgah üstünden kaldıracaktır. Üstelik çok şık modellerini bulmak da mümkün.
Mutfak adası ve tezgah altlarını nasıl değerlendireceğini bilemeyenler için bir çözüm daha sunalım. Mutfakta kitaplığın ne işi var demeyin. Ünlü mimar ve tasarımcılar tarafından dizayn edilen mutfak dekorasyonlarının birçoğunda raf ve kitaplıklara rastlayabilirsiniz. Hem aksesuarlar hem de yemek kitaplarınız için kullanabileceğiniz raf ve kitaplıklara siz de yer verin.
Tencere ve tavalarınızı bir türlü dolaplara sığdıramıyor musunuz? Belki de yeterli alanınız olmasına rağmen sık kullandığınız gereçlerin elinizin altında olmasını tercih ediyorsunuzdur? Bahaneniz ne olursa olsun bu tencere askılarını mutlaka deneyin. Özellikle iskandinav, endüstriyel, kırsal ve akdeniz stillerine uyum sağlayacak bu askılar size hem yer kazandıracak hem de tarz sahibi bir mutfak.
Kuru sebzeler için ideal olan hasır sepetleri ekmekler için de kullanıyorsunuzdur. O halde bu dekorasyonda gösterilen çekmecelere dikkat edin. Çekmecelerinizi şık sepetlerle daha kullanışlı ve birçok gıda için daha uygun hale getirebilirsiniz. Üstelik gerektiğinde oradan sepetiyle birlikte çıkarıp işi bitince geri koyabilirsiniz.
Mutfaklarınızda bitkilere yer vermenin birçok avantajından haberdar olabilirsiniz. Peki hiç yemeklerinizde ocağın yanı başında duran saksıdan kopardığınız biberiyeleri kullandığınız oldu mu? Eğer nane, fesleğen, biberiye gibi aromatik bitkilerin lezzetini seviyorsanız dekorasyonunuzda mutlaka tezgah üstü saksılıklara yer verin.