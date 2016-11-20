Paletlerle kendi mobilyanızı kendiniz yapın: 10 ilham veren örnek

Sanayide kullanılan paletler artık evlerimize de girdi. Eski (ya da yeni) paletlerin farklı şekiller verilerek yeniden değerlendirilmesini sağlayan ve bu malzemeye yepyeni işlevler kazandıran palet mobilyalar basit çizgileri ile de birçok insan tarafından tercih ediliyor. Doğa dostu olmaları ve kişiler tarafından bizzat yapılabiliyor (DIY – Kendin Yap) olmaları da cabası. Öte yandan, palet de dahil olmak üzere, geri dönüştürülebilir ürünler kullanarak üretimler yapan bazı tasarım firmaları da bulunuyor. Yani paletten mobilyaları beğeniyorsanız ancak el becerinize güvenmiyorsanız, kendiniz yapmak zorunda değilsiniz, uygun fiyatlara satın da alabilirsiniz.

Endüstriyel bir ürün olan paletlerin farklı boyutları mevcut. En yaygın kullanılanlar şöyle: 80 cm x 120 cm, 100 cm X 120 cm, 115 cm X 115 cm, 120 cm X 120 cm, 110 cm X 130 cm. Dolayısıyla, farklı ürünler için farklı seçenekleri kullanarak kesip biçme işini en aza indirgeyebilir hatta doğru tasarımlar sayesinde belki de tamamen ortadan kaldırabilirsiniz. Kesip biçme derdi ortadan kalkınca ya da asgari düzeye inince, yalnızca parçaları ayırma ve yeniden birleştirme usulü ile bazı mobilya ve aksesuarları kolayca gerçekleştirmek mümkün olacaktır. Yine de, bu işlere girişmeden önce ’Kendin Yap uygulamalarındaki en yaygın hatalar ve başa çıkma yöntemleri’ başlıklı yazımızı okumadan işe girişmeyin.