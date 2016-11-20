Paletlerle kendi mobilyanızı kendiniz yapın: 10 ilham veren örnek

Sanayide kullanılan paletler artık evlerimize de girdi. Eski (ya da yeni) paletlerin farklı şekiller verilerek yeniden değerlendirilmesini sağlayan ve bu malzemeye yepyeni işlevler kazandıran palet mobilyalar basit çizgileri ile de birçok insan tarafından tercih ediliyor. Doğa dostu olmaları ve kişiler tarafından bizzat yapılabiliyor (DIY – Kendin Yap) olmaları da cabası. Öte yandan, palet de dahil olmak üzere, geri dönüştürülebilir ürünler kullanarak üretimler yapan bazı tasarım firmaları da bulunuyor. Yani paletten mobilyaları beğeniyorsanız ancak el becerinize güvenmiyorsanız, kendiniz yapmak zorunda değilsiniz, uygun fiyatlara satın da alabilirsiniz.
Endüstriyel bir ürün olan paletlerin farklı boyutları mevcut. En yaygın kullanılanlar şöyle: 80 cm x 120 cm, 100 cm X 120 cm, 115 cm X 115 cm, 120 cm X 120 cm, 110 cm X 130 cm. Dolayısıyla, farklı ürünler için farklı seçenekleri kullanarak kesip biçme işini en aza indirgeyebilir hatta doğru tasarımlar sayesinde belki de tamamen ortadan kaldırabilirsiniz. Kesip biçme derdi ortadan kalkınca ya da asgari düzeye inince, yalnızca parçaları ayırma ve yeniden birleştirme usulü ile bazı mobilya ve aksesuarları kolayca gerçekleştirmek mümkün olacaktır. Yine de, bu işlere girişmeden önce ’Kendin Yap uygulamalarındaki en yaygın hatalar ve başa çıkma yöntemleri’ başlıklı yazımızı okumadan işe girişmeyin.
Stil olarak bir klasik olan Adirondack sandalyelere benzeyen bu teras koltuk takımı az müdahale ile yapılabilecek modellerden biri.
İki ya da üç basamaklı, alt kısmı tekerlekli bir saksılık da pratik ve sevimli bir eşya.
Yine basit bir çiçeklik modeli. Alt kısmı önde kalacak şekilde, ayakların alt kısımları kapatılarak raf haline getirilmiş bir modeli siz kendiniz de kolayca yapabilirsiniz.
En yaygın modellerden biri ise altlarına tekerlek monte edilerek yapılan orta sehpalar. Tekerlek dışında takmanız/yapmanız gereken hiçbir şey yok!
Yine oldukça basit bir çalışma. Altı tanesini bir araya getirerek basit bir karyola yapmak mümkün. Üstelik bu karyolayı şık, beyaz nevresimler ve hoş bir dekorasyonla romantik bir yatak odası ambiyansında kullanmak dahi mümkün.
Biraz daha komplike bir çalışma ise paletten köşe koltuk takımı yapmak. Teras için ucuz ve şık bir alternatif. Hele minderleri de kendiniz dikerseniz, maliyeti iyice düşürebilirsiniz.
Paletten köşe koltuk takımı yapomak istiyorsanız ancak bir üstteki model size zor göründüyse, yine çok şık ve sevimli duran ancak çok daha az müdahale ile yapılabilecek tasarımlar da mevcut.
Dik sırt kısmı ile yine hafif bir Adirondack sandalye havası yaratan bu takım ile listemizdeki belki de en komplike model ve gördüğünüz üzere, hala çok sade, çok basit.
Palet koltukların kolçaklı versiyonları da mevcut. Paletlerin ayak kısımları kolçakları üretmek için ideal, üstelik bu tasarımın altına da tekerlek monte ederek koltuğun hareketli olmasını sağlayabilirsiniz.
Palet parçalarını kullanarak balkonunuz için de bir düzenek oluşturabilir,bu düzeneğin bir kısmını meraklı gözleri uzak tatumak için seperatör gibi kullanırken, bir kısmını ise saksılık yapabilirsiniz.