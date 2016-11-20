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Paletlerle kendi mobilyanızı kendiniz yapın: 10 ilham veren örnek

Özlem K. Özlem K.
Soft table, Bubi collage Bubi collage Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
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Sanayide kullanılan paletler artık evlerimize de girdi. Eski (ya da yeni) paletlerin farklı şekiller verilerek yeniden değerlendirilmesini sağlayan ve bu malzemeye yepyeni işlevler kazandıran palet mobilyalar basit çizgileri ile de birçok insan tarafından tercih ediliyor. Doğa dostu olmaları ve kişiler tarafından bizzat yapılabiliyor (DIY – Kendin Yap) olmaları da cabası. Öte yandan, palet de dahil olmak üzere, geri dönüştürülebilir ürünler kullanarak üretimler yapan bazı tasarım firmaları da bulunuyor. Yani paletten mobilyaları beğeniyorsanız ancak el becerinize güvenmiyorsanız, kendiniz yapmak zorunda değilsiniz, uygun fiyatlara satın da alabilirsiniz. 

Endüstriyel bir ürün olan paletlerin farklı boyutları mevcut. En yaygın kullanılanlar şöyle:  80 cm x 120 cm, 100 cm X 120 cm, 115 cm X 115 cm, 120 cm X 120 cm, 110 cm X 130 cm. Dolayısıyla, farklı ürünler için farklı seçenekleri kullanarak kesip biçme işini en aza indirgeyebilir hatta doğru tasarımlar sayesinde belki de tamamen ortadan kaldırabilirsiniz. Kesip biçme derdi ortadan kalkınca ya da asgari düzeye inince, yalnızca parçaları ayırma ve yeniden birleştirme usulü ile bazı mobilya ve aksesuarları kolayca gerçekleştirmek mümkün olacaktır. Yine de, bu işlere girişmeden önce ’Kendin Yap uygulamalarındaki en yaygın hatalar ve başa çıkma yöntemleri’ başlıklı yazımızı okumadan işe girişmeyin.

1. Teras için koltuk takımı

Palettenmöbel von Sitzmoment, Sitzmoment Palettenmöbel Sitzmoment Palettenmöbel Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
Sitzmoment Palettenmöbel

Sitzmoment Palettenmöbel
Sitzmoment Palettenmöbel
Sitzmoment Palettenmöbel

Stil olarak bir klasik olan Adirondack sandalyelere benzeyen bu teras koltuk takımı az müdahale ile yapılabilecek modellerden biri.

2. Tekerlekli çiçeklik

GABARRÓ jardinera palets. 120x47cm, 2 alturas, ECOdECO Mobiliario ECOdECO Mobiliario BahçeMobilyalar
ECOdECO Mobiliario

ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario

İki ya da üç basamaklı, alt kısmı tekerlekli bir saksılık da pratik ve sevimli bir eşya.

3. Duvara asmalık çiçeklik

Verticale pallet tuin van POPUPPALLETS, Pop up Pallets Pop up Pallets Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
Pop up Pallets

Pop up Pallets
Pop up Pallets
Pop up Pallets

Yine basit bir çiçeklik modeli. Alt kısmı önde kalacak şekilde, ayakların alt kısımları kapatılarak raf haline getirilmiş bir modeli siz kendiniz de kolayca yapabilirsiniz.

4: Tekerlekli orta sehpa

MONTE DAS MOÇAS, Aljezur, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN Rustik Oturma Odası
LAVRADIO DESIGN

LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN

En yaygın modellerden biri ise altlarına tekerlek monte edilerek yapılan orta sehpalar. Tekerlek dışında takmanız/yapmanız gereken hiçbir şey yok!

5. Paletten kayrola

Charming Suite, BARASONA Diseño y Comunicacion BARASONA Diseño y Comunicacion Yatak Odası
BARASONA Diseño y Comunicacion

BARASONA Diseño y Comunicacion
BARASONA Diseño y Comunicacion
BARASONA Diseño y Comunicacion

Yine oldukça basit bir çalışma. Altı tanesini bir araya getirerek basit bir karyola yapmak mümkün. Üstelik bu karyolayı şık, beyaz nevresimler ve hoş bir dekorasyonla romantik bir yatak odası ambiyansında kullanmak dahi mümkün.

6. Paletten teras için köşe koltuk takımı

Garden corner unit , Pallet furniture uk Pallet furniture uk BahçeMobilyalar
Pallet furniture uk

Garden corner unit

Pallet furniture uk
Pallet furniture uk
Pallet furniture uk

Biraz daha komplike bir çalışma ise paletten köşe koltuk takımı yapmak. Teras için ucuz ve şık bir alternatif. Hele minderleri de kendiniz dikerseniz, maliyeti iyice düşürebilirsiniz.

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7. Başka bir köşe koltuk takımı

Palettenlounge "Lulatsch" (groß), Paletten-Style Paletten-Style Balkon, Veranda & TerasMobilyalar Ahşap
Paletten-Style

Paletten-Style
Paletten-Style
Paletten-Style

Paletten köşe koltuk takımı yapomak istiyorsanız ancak bir üstteki model size zor göründüyse, yine çok şık ve sevimli duran ancak çok daha az müdahale ile yapılabilecek tasarımlar da mevcut. 

8. Paletten koltuk takımı

Salas Ecológicas , Biogibson Biogibson Balkon, Veranda & TerasMobilyalar Ahşap
Biogibson

Biogibson
Biogibson
Biogibson

Dik sırt kısmı ile yine hafif bir Adirondack sandalye havası yaratan bu takım ile listemizdeki belki de en komplike model ve gördüğünüz üzere, hala çok sade, çok basit. 

9. Paletten kolçaklı tekli koltuk

ALMANZOR sofá palets. 120x80cm, ECOdECO Mobiliario ECOdECO Mobiliario BahçeMobilyalar
ECOdECO Mobiliario

ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario

Palet koltukların kolçaklı versiyonları da mevcut. Paletlerin ayak kısımları kolçakları üretmek için ideal, üstelik bu tasarımın altına da tekerlek monte ederek koltuğun hareketli olmasını sağlayabilirsiniz.

10. Paletten seperatör

Balcony makeover - English, Studio Earthbox Studio Earthbox Kırsal Balkon, Veranda & Teras
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

Palet parçalarını kullanarak balkonunuz için de bir düzenek oluşturabilir,bu düzeneğin bir kısmını meraklı gözleri uzak tatumak için seperatör gibi kullanırken, bir kısmını ise saksılık yapabilirsiniz.

Umutsuz salonların inanılmaz değişimi
Bu palet mobilya örneklerini siz nasıl buldunuz?

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