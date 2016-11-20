13 metrekarelik küçük bir odanın şaşırtan dönüşümü

Şimdiye dek genellikle ev dönüşümü projelerini inceledik. Bu yazıda ise tek bir odanın değişimine tanıklık edeceğiz. Ziyaret edeceğimiz oda bir salon veya yatak odası değil, küçük bir oyun odası. Evet, bilgisayar oyunlarını sevenler için eğlenceli olacak çünkü bu oda sadece oyunlar için kullanılıyor. Ancak oldukça eski durumda. Bakalım nasıl bir dönüşüm gerçekleşmiş.
Küçük odanın eski görünümü detaylı bir şekilde inceleyelim. Böylece ne tür bir değişiklik yapılmış daha iyi anlayabiliriz. Bir duvarı kaplayan ahşap mobilyalar hala kullanılabilir durumda olsa da demode görünüyorlar. İki kapaklı dolap arasında yer alan ekran açıkta duran kablolar sebebiyle çirkin bir manzara oluşturuyor. Dolaplardan birinin üzerine sevimli bir peluş koyulmuş, diğerinde ise ufak tefek eşyalar var. Yine dolaplardan birinin alt kısmı çekmece iken diğerinin alt kısmı boş ve buraya renkli kutular konulmuş.
Küçük bir odayı yenilemek basit bir iş gibi görünebilir, ancak resimden anlaşıldığı üzere odanın garip boyutlarından ötürü dekore edilmesi biraz zor olacak. Odanın renk paletinde açık sarı ile maviler ağırlıkta. Örneğin dar duvar maviyken diğer duvarlar sarı renkli. Koyu mavi perde duvar rengiyle uydurulmaya çalışılmış. Her ne kadar iki renk baskın gelse de ahşap mobilyalar ve çok sayıda aksesuar yüzünden uyum bir yana oldukça karmaşık görünüyor dekorasyon.
Her ne kadar odada pencere de bulunsa genel olarak karanlık bir atmosfer hakim. Bu açıdan bakıldığında pencere kenarında yer alan açık raflı küçük dolap, duvardaki Marilyn Monroe resmi, bir diğer duvardaki siyah beyaz saat, kapaklı dolabın üzerindeki devasa oyuncak ve her yerde bulunan küçük peluş oyuncaklar… Sayarken bile yorulduğumuz tüm bu ıvır zıvır odayı kesinlikle dağınık gösteriyor.
Karışıklıktan anlaşılmasa da oda sahibinin geniş bir film ve oyun koleksiyonu var. ancak ne yazık ki kapalı dolaplar, küçük kutular ve odanın alakasız yerlerinde yer alan raf parçaları yüzünden ilgi çekemiyor. Yeni düzende ise bu koleksiyon öne çıkarılarak hakkı verilmiş oldu.
Uzman eli değdikten sonra odanın değişimi inanılmaz. Özellikle de daha önce neye benzediğini gördükten sonra. Öyle ki başlangıç noktasını bulmak oldukça zor. Bu çarpıcı değişimin detaylarına geçmeden önce tüm mobilyaların atılıp yenilerinin alındığını belirtmemiz gerek.
Daha önce odada mavi ve sarı renk ağırlıklı bir dekorasyon görmüştük. Bu defa ise sadece mavilerin hakim olduğu bir düzen görüyoruz. Eski resimde boş duran pencere önüne çalışma masası ile yanındaki duvara modern ve geniş bir raflık yapılmış. Çağdaş aydınlatma düzeneği sayesinde hayli ışıklı hale gelen odanın pencereleri mavi örtülerle kapatılmış.
Oyun haricinde bu odada ev sineması keyfini yaşamak da mümkün. Kapı yanındaki dar duvar yerine geniş duvara alınan televizyon iki yanında bulunan aynalarla daha göz alıcı hale gelmiş. Aile ve arkadaşlarla film seyretmek için mavi rahat bir koltuk koyulmuş. Tüm duvarlarda yer alan üzeri yazılı duvar kağıtları odayı en çarpıcı kılan unsurlardan biri.
Odadaki büyük değişikliklerden biri de tavanda yer alan geometrik çerçeveli şeffaf camlar. Aynı zamanda spot ışıklar, duvar içi aydınlatma düzenekleri sayesinde hem eşyalar hem de oda çok daha ilgi çekici hale geldi. Daha önce bariz bir şekilde belli olan odanın çarpık mimarisi yeni dekorasyon ile artık hiç göz çarpmıyor.
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