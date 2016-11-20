13 metrekarelik küçük bir odanın şaşırtan dönüşümü

Odadaki büyük değişikliklerden biri de tavanda yer alan geometrik çerçeveli şeffaf camlar. Aynı zamanda spot ışıklar, duvar içi aydınlatma düzenekleri sayesinde hem eşyalar hem de oda çok daha ilgi çekici hale geldi. Daha önce bariz bir şekilde belli olan odanın çarpık mimarisi yeni dekorasyon ile artık hiç göz çarpmıyor.

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