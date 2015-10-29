Doğal yüzeyler: masif masa örnekleri

Masif olarak tanımlanan malzeme ağacın, ahşabın ham halidir. Yani kaplama yapılmamış, sıkıştırılmamış ağacın kendi dokusunun ve çizgilerinin görünür olduğu ahşabın doğal görünümünü koruduğu ürünlerdir masif malzemeler. Masif malzemeler Mdf ya da suntalam gibi ahşap kategorisi içerisindeki diğer ürünlerden oldukça farklıdır. Mdf ve suntalam malzemeler ham maddesi ahşaptan gelse de endüstriyel ürünlerdir ve ağacın doğal halinin muadili olamaz. Masiflerin bahsettiğimiz diğer endüstriyel ürünlere gerek dekorasyona kattığı değer bakımından gerekse dayanıklılık açısından oldukça üstündür. Öncelikle masif malzemeden imal edilen mobilyalar daha sağlıklıdırlar. Uzun yıllar hayatınızda kalabilecek dayanıklılığa sahip olması da masif ürünleri tercih etme sebeplerinizin arasında saymak gerekir. Diğer kaplama ürünler uzun süreli kullanımda deforme olabilir, kaplaması zarar görebilir, ıslaklıktan, sıcaklıktan daha kolay etkilenirler ve bir kere yüzeyi zedelendiğinde geri döndürme şansınız yoktur, değiştirmeniz gerekir. Oysa ahşap yıllar içinde doğal dokusu içinde değişimler geçirir. Bununla birlikte ahşabın üzerindeki cilası bozulduğunda zımparalayarak tekrar ağacın dokusunu ortaya çıkarabilir, kısacası ilk günkü görünümüne döndürebilirsiniz. Tabi bu bahsettiğimiz süre oldukça uzun bir süre. Masiflerin mobilyaların konstrüksiyonunun değişmeyen malzemesi olması da dayanıklılığını vurgulayan bir başka gerçek.
Masiflerin özellikle masalarda yaygın kullanımı söz konusu. Genellikle masa tablaları masif olarak kullanılır ve ayaklarında farklı materyaller kullanılarak tasarıma farklılık kazandırılır. Masif masalar endüstriyel malzemelere göre daha maliyetli olabilir ancak yine de en çok tercih edilen ürünlerdir. Bunun nedenleri yukarıda belirttiğimiz ayırt edici özellikleri ve kullanım süresine yayarsanız aslında daha hesaplı olmasıdır. Günümüzde masif masalar yemek odalarından tutun çalışma odalarına kadar kullanıma uygun çeşitli tasarımlarla dekorasyona dahil olmaktadır. Bu yazımızda da masif masa modelleri arasından derlediğimiz örneklerle dekorasyonun bu önemli parçası üzerine yeni fikirler edinmenizi amaçlıyoruz. Bakalım yaşam alanlarınızda kullanmak isteyeceğiniz masif masa hangisi?
Bu örnekte mekanın her noktasında ağacın kullanımı mutfağın karakterini belirliyor. Burada kullanılan koyu meşe ağacına benzeyen ahşaplar yine yıllanmışlık hissi bırakıyor. Yan yana getirilen kalın ahşap latalar masanın uzun tablasını oluşturuyor. Masanın ayakları da yine kalın ahşaplardan oluşmuş ve ayakları birbirine bağlayan paslı görünümü verilen metal aksamlar da masayı şıklaştıran güzel bir detay.
Masanın tablasında masif kullanırken ağacın et kalınlığını belirleme şansı var. Dilerseniz kalın dilerseniz en az 18 milimetreye kadar ince ahşaplar kullanabilirsiniz. Daha incesi çok dayanıklı olmayabilir. Örnekte mutfakta kullanılan masif bir yemek masası örneği bulunuyor. Tablada kullanılan ağaç kalın bir ağaç ve kenarları keskin değil, daha yumuşak geçişler yapıyor. Bu durum da daha doğal bir görünüm elde edilmesine yarıyor. Masanın ayakları ince aksam metalden oluşuyor. Mekanın genelinde kullanılan açık tonlara yakın bir renkte boyanan ayaklar mekanla bütünleşiyor ve masa tablasını daha görünür kılıyor, ferah mutfağa doğal bir etki bırakıyor. Yine doğal bir malzeme olan seramik lambalar ve farklı modeldeki sandalyelerle siz de iç açıcı bir mutfağa sahip olabilirsiniz.
Ev dekorasyonlarında mutfak tasarımları birbirinden şık mobilya ve aksesuar tasarımlarıyla mekanın dengesini pekiştiriyor. Örnek mutfak dekorasyonunda duvarlarda kullanılan ve herhangi bir kaplama yapılmayan beton malzeme mutfağın endüstriyel stiliyle birebir örtüşüyor. Mutfak dekorasyonunun şüphesiz en göz alıcı tasarımı masif ahşap tablalı ve metal konstrüksiyonlu masa. Masif masa mekanın merkezine yerleştirilerek betonla ve dekorasyonda kullanılan renklerle şık bir uyum içerisinde sıcaklığını koruyor. Bir diğer detay ise mutfak dekorasyonunda masif masaya eşlik eden tavana yakın sabitlenmiş ahşap raf. Sanıyoruz ki bu iki sıcak detay olmasa bu mutfağın renk ve stil uyumu bu kadar iyi görünemezdi.
Çalışma odaları da tıpkı kütüphaneler gibi her zaman ağır mobilyalarla ve koyu renk seçimleriyle geleneksel bir tavrın ürünü olmak zorunda değil. Siz dilerseniz çalışma odanızı hem konsantrasyonunuzu sağlayabileceğiniz hem de huzur içinde çalışabileceğiniz bir atmosfere çevirebilirsiniz. Örnek çalışma odası dekorasyonu küçük bir fotoğraf detayıyla bile gönlümüzü çeliyor. Pencere önündeki ışıktan fayda sağlamanız için yerleştirilmiş masif ahşap raf metal ayaklarla bir masa işlevi görüyor. Kim demiş geniş masalarda daha rahat çalışılır diye! Kendi alanınız dilediğiniz gibi dekore edilirse sanıyoruz ki her yer sizin için uygun olabilir. Masif ahşap masa görevi gören rafa eşlik eden çalışma sandalyesi krom konstrüksiyonlu ve kolçaklı yapısıyla konforunuza uygun gibi gözüküyor.
İçinde biraz fantastik imgeler bulunan, Orta Çağ estetiğine ve yaşam biçimine öykünen dönem filmleri oldukça ilgi çekicidir ve hatta her dönem mutlaka bir adet televizyon dizisi vardır geçmiş çağlara öykünen. O filmleri düşündüğümüzde kestane ya da meşe ağacından imal edilmiş masif masalar aklınıza geliyor değil mi? Çalışma odasında geçmişe öykünen tasarıma sahip bu büyük masif masa ne kadar da göz alıcı. Odanın biçimiyle bire bir örtüşen masa yüzeyindeki dokularla yıllanmış bir etki bırakıyor. Ağacın dokusunun zamanla daha da güzelleşebileceğini ispat eden tamamı ağaçtan imal edilen bu tür masalar ile çalışma odanızın karakterini belirleyebilirsiniz. Ahşap sandalyeler ve kitaplık ile stilinizi odanın tamamına yayabilirsiniz.
Mutfak dekorasyonunda minimalist yaklaşımlar sadeliği ve yalınlığı getirir mekana. Bu mutfakta mekan çözümlemesi oldukça iyi yapılmış. Mutfak tezgahının içeride kalmasını ve yemek yenilecek kısmın ayrışmasını sağlayan duvar sayesinde masanın konumlandığı alan ferah kalmış. Masanın mekanın genel atmosferiyle örtüşen bir tasarımı var. Kalın bir ağaç kullanılarak oluşturulan tabla keskin kenarları ve pürüzsüz yüzeyiyle mutfağın genel çizgileriyle uyum içinde. Yine tablayla aynı yapıda başka bir ahşap ile de bank tasarlanarak oturma alanında çeşitlilik sağlanmış.
Bir başka şık masif masa tasarımı da güncelliğini kaybetmeyen torna ayak masalar. Bu tür masalar biçimiyle romantik bir etki bırakırlar mekana. Örnekteki gibi eskitme yapılmış torna ayak masif masalar da rustik stilde dekore edilmiş bir salonda oldukça şık duracaktır. İstediğiniz ölçülerde bir masa tasarlatmak istiyorsanız torna ayakları oldukça fazla biçimde imal ettirebilme seçeneğiniz var.
Mutfak adanızla bütünleşen köşe oturma grubun için en iyi malzeme tabi ki masif. Masifler konstrüksiyonu oluşturmada en dayanıklı malzemelerdir. Buradaki ahşap sedirde otururken rahat edebilmek için masanın taşıyıcıları farklı tasarlanmış. Ahşap masanın alt kısmındaki taşıyıcı kütle aynı zamanda ek depolama alanı yaratan bir dolap. Dikkat ettiğimizde mutfaktaki tüm dolaplar masif ancak griye boyanmış. Oturma alanı ahşabın doğal renginde bırakıldığı için iki alan birbirinden ayrılıyor.
Masanızın tablasını masif tercih edip ayaklarını da farklı tasarımlar kullanarak masanızın görünümünü zenginleştirebilirsiniz. HEPE DESİGN INTERİORS masif masa için kafes görünümünde beyaz taşıyıcılar tasarlamış. Boşlukları sayesinde hafif bir görünüm kazanan masa ahşabın farklı yaklaşımlarla sağladığı uyumun da göstergesi.
Torna ayak masalar için farklı bir örnek daha. Tamamı ahşap olan masada tablanın alt kısmı beyaza boyanarak çeşitlilik sağlanmış ve masanın mekanın açık tonlarıyla uyumu arttırılmış. Torna ayak masalarla oldukça şık duran tonet sandalyeleri de unutmayın. Salonunuzda şık bir yemek takımı bu kadar kolay!
Daha fazla örnek için Ahşap yemek masaları yazımıza da göz atabilirsiniz.