Doğal yüzeyler: masif masa örnekleri

Masif olarak tanımlanan malzeme ağacın, ahşabın ham halidir. Yani kaplama yapılmamış, sıkıştırılmamış ağacın kendi dokusunun ve çizgilerinin görünür olduğu ahşabın doğal görünümünü koruduğu ürünlerdir masif malzemeler. Masif malzemeler Mdf ya da suntalam gibi ahşap kategorisi içerisindeki diğer ürünlerden oldukça farklıdır. Mdf ve suntalam malzemeler ham maddesi ahşaptan gelse de endüstriyel ürünlerdir ve ağacın doğal halinin muadili olamaz. Masiflerin bahsettiğimiz diğer endüstriyel ürünlere gerek dekorasyona kattığı değer bakımından gerekse dayanıklılık açısından oldukça üstündür. Öncelikle masif malzemeden imal edilen mobilyalar daha sağlıklıdırlar. Uzun yıllar hayatınızda kalabilecek dayanıklılığa sahip olması da masif ürünleri tercih etme sebeplerinizin arasında saymak gerekir. Diğer kaplama ürünler uzun süreli kullanımda deforme olabilir, kaplaması zarar görebilir, ıslaklıktan, sıcaklıktan daha kolay etkilenirler ve bir kere yüzeyi zedelendiğinde geri döndürme şansınız yoktur, değiştirmeniz gerekir. Oysa ahşap yıllar içinde doğal dokusu içinde değişimler geçirir. Bununla birlikte ahşabın üzerindeki cilası bozulduğunda zımparalayarak tekrar ağacın dokusunu ortaya çıkarabilir, kısacası ilk günkü görünümüne döndürebilirsiniz. Tabi bu bahsettiğimiz süre oldukça uzun bir süre. Masiflerin mobilyaların konstrüksiyonunun değişmeyen malzemesi olması da dayanıklılığını vurgulayan bir başka gerçek.

Masiflerin özellikle masalarda yaygın kullanımı söz konusu. Genellikle masa tablaları masif olarak kullanılır ve ayaklarında farklı materyaller kullanılarak tasarıma farklılık kazandırılır. Masif masalar endüstriyel malzemelere göre daha maliyetli olabilir ancak yine de en çok tercih edilen ürünlerdir. Bunun nedenleri yukarıda belirttiğimiz ayırt edici özellikleri ve kullanım süresine yayarsanız aslında daha hesaplı olmasıdır. Günümüzde masif masalar yemek odalarından tutun çalışma odalarına kadar kullanıma uygun çeşitli tasarımlarla dekorasyona dahil olmaktadır. Bu yazımızda da masif masa modelleri arasından derlediğimiz örneklerle dekorasyonun bu önemli parçası üzerine yeni fikirler edinmenizi amaçlıyoruz. Bakalım yaşam alanlarınızda kullanmak isteyeceğiniz masif masa hangisi?