Hayalleri süsleyecek muhteşem bir müstakil ev

Her birimizin mimari açıdan farklı beğenileri var; kimimiz keskin çizgilere ve geometrik şekillere sahip çağdaş yapıları beğenirken kimimiz taş ya da ahşap gibi malzemelerin ağırlıklı olarak kullanıldığı, eğimli çatılara ve ve sevimli çatı katmarına sahip rustik mimari stillere meylediyoruz. Çoğumuz ise iki stili birleştirerek ortaya çıkan ve çağdaş yapı malzemeleri ile geleneksel mimari stilleri harmanlayan yapıları beğeniyoruz. Bu tür yapılar genelde her iki kesime de hitap ediyor.

Bugün homify 360° sayfamıza konuk olan konut projesi de tam olarak bu özelliği taşıyor. Geniş bir bahçe içinde konumlanması planlanan ve 158 metrekarelik alana sahip olan dubleks villa projesini gelin daha yakından görelim.