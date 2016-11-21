Hayalleri süsleyecek muhteşem bir müstakil ev

Her birimizin mimari açıdan farklı beğenileri var; kimimiz keskin çizgilere ve geometrik şekillere sahip çağdaş yapıları beğenirken kimimiz taş ya da ahşap gibi malzemelerin ağırlıklı olarak kullanıldığı, eğimli çatılara ve ve sevimli çatı katmarına sahip rustik mimari stillere meylediyoruz. Çoğumuz ise iki stili birleştirerek ortaya çıkan ve çağdaş yapı malzemeleri ile geleneksel mimari stilleri harmanlayan yapıları beğeniyoruz. Bu tür yapılar genelde her iki kesime de hitap ediyor.
Bugün homify 360° sayfamıza konuk olan konut projesi de tam olarak bu özelliği taşıyor. Geniş bir bahçe içinde konumlanması planlanan ve 158 metrekarelik alana sahip olan dubleks villa projesini gelin daha yakından görelim.
Konutun geniş bahçesine bakan arka cephesinin alt katında geniş pencereler görüyoruz. Bu pencereler yaşam alanının aydınlık ve ferah olmasını sağlıyor. Üst katta ise sevimli bir çıkıntı ile çatı odalarından birinin penceresini görüyoruz. Konutun geniş bir terası mevcut, aynı zamanda bahçede de ahşap rabıtalar üzerinde güneşlenme terası planlanmış.
Konutun ana giriş tarafının bulunduğu ön cephesi caddeye baktığı için daha az pencereye sahip. Doğal gün ışığı alabilmesi bir birkaç pencere konmuş ancak mahremiyet nedeniyle dar ve az sayıda olmaları tercih edilmiş. Bu tarafta yer alan iki araçlık kapalı otopark da fotoğrafın sağ tarafında görünüyor.
Konutun zemin katı 83,6 metrekare, ayrıca yaklaşık 32 metrekarelik bir de kapalı garajı bulunuyor. Açık planlı yaşam alanı 38 metrekarelik alanı kaplarken, diğer alanlar antre, kiler, banyo, çalışma odası ve merdiven boşluğu için ayrılmış. Teras genişliği ise yaklaşık 48 metrekare.
Konutun ikinci katı ise yaklaşık 75 metrekareden oluşuyor. Sağ tarafta gördüğümüz 44 metrekarelik alan ise kapalı garajın üstünde kalan ve ortak alan olarak kullanılabilecek geniş bir ekstra oda.
Üç cepheden de doğal gün ışığı alan geniş yaşam alanı yapılması planlanan açık renkli dekorasyonun da etkisiyle son derece aydınlık, son derece ferah. Modern bir dekorasyon stili ile dekore edilecek olan oturma odası ve yemek odasında gri renkli döşemeler ahşap masa ve sehpalar ile birlikte kullanılarak hem çağdaş hem de sıcak bir atmosfer kazanmış.
Konutun iç dekorasyonunda da tıpkı mimarisinde olduğu üzere geleneksel ve modern stiller bir arada kullanılmış. Geleneksel bir malzeme olan ahşap ile yine geleneksel bir malzeme olan harman tuğla konutun iç cephelerine sıcak ve samimi bir hava katmış ancak seçilen renkler sayesinde mekanın rustik bir görünüme bürünmesine de neden olmamış.
Konutun oturma odasına hakim olan ahşap duvar kaplamaları mutfak dolaplarında da kendini gösteriyor. Siyah tezgahın altında beyaz renkli dolaplar tercih edilirken, tabandan tavana kadar olan yeni moda mutfak dolaplarında ahşap yüzey kullanılmış.
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Sabah kahvaltıları ya da küçük atıştırmalıklar için kullanılmak üzere, mutfağa bir de ufak bir bar konulmuş. Köşeye yerleştirilen bar dar yapısı sayesinde oldukça ez yer kaplıyor. İki adet bar taburesi ile kombine edilen bu yüksek tezgah detayıyla tanıtımımızı sonlandırıyoruz. Mutfak barları ilginizi çekiyorsa, ’Birbirinden güzel ve orijinal 10 mutfak barı’ başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.