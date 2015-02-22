Ateş tuğla evler

Ateş tuğla yüzyıllarca popüler bir yapı malzemesi olma özelliğini sürdürdü ve günümüzde de hala kullanılıyor. Zamana karşı bizzat denenmiş bir malzeme olan ateş tuğla, sağlamlığının yanı sıra evlere kazandırdığı hoş görünüm ve karakterle de diğer yapı malzemelerinden ayrılıyor.
Tuğla konfor imgesi uyandıran görüntüsünün yanı sıra, kahverengiden, kızıl kırmızıya ve kurşuni griye uzanan doğal renk seçenekleriyle evlerin çevreleriyle etkileşim içinde olmasına da yardımcı oluyor. Tuğla aynı zamanda duvar ustasına farklı desenlerde duvar örme özgürlüğü verdiğinden, ortaya çıkan sonuç kişiye özel olabilmekte ve ev sahibinin karakterini yansıtabilmekte. Tuğla seviyorsanız zaten yazımızı beğeneceğinizden kuşkumuz yok ama tuğla ev almak konusunda tereddütleriniz varsa bu yazıda size tuğlanın neden evrensel olarak çok sevilen bir yapı malzemesi olduğunu ve tuğla bir evin değerini nasıl koruduğunu gösterecek, tuğla bir evin iyi bir yatırım fikri olduğunu kanıtlamaya çalışacağız.
Hazırsanız başlayalım.
Kuzey Londra'nın Jolloway bölgesinde bulunan bu tipik İngiliz tuğla evi Victoria döneminden kalma. Yani bir başka deyişle 19. yüzyılın büyük kısmını görmüş. Yapılışının üstünden aşağı yukarı yüz elli yıl geçmiş olmasına rağmen yapıldığı gibi sağlam biçimde durmaya devam ediyor. Bu ev bize tuğlanın nasıl dayanıklı bir malzeme olduğunu dolayısıyla böyle bir evin akıllı bir yatırım fikri olabileceğini gösteriyor.
Bu eski araba tamirhanesi çok başarılı bir restorasyondan geçip sevgi dolu bir üç odalı, iki tane de tek odalı dairenin bulunduğu bir apartmana dönüştürülmüş. Resimde gördüğünüz tuğla dış cephe de Victoria dönemine tarihleniyor. Dış cepheyi eski görkemli haline geri getirmek için biraz sevgi ve biraz emek harcanmış. Dış cephesi tümden elden geçirilen binaya tamamen yepyeni bir görünüm kazandırılmış. Binanın sadece dışı değil, içi de tuğla işçiliğinin ne kadar estetik olduğunu gösteriyor. İç mekandaki tuğla duvarlar beyaza boyanmış.
Tuğla evlerin bir başka avantajı ise neredeyse hiç bakıma ihtiyaç duymamalarıdır. Ne kadar sert olursa olsun tüm hava koşullarına karşı yıllarca sapasağlam ayakta durmayı başarabilirler. Tuğla diğer malzemelerin aksine neme, hem haşerelere hem de yangına dayanıklıdır. Mesela ahşap malzeme hem zorlu hava koşullarından, hem tahtakurusundan, hem de yangından etkilenir. Tuğla güzel görüntüsünün yanı sıra aynı zamanda ses de geçirmez. Ayrıca tuğlanın rengi de zaman karşı dayanıklı olduğundan her on yılda bir boya gerektirmez.
Tuğla yüksek ısı geçirgenliği sayesinde iyi bir ısı yalıtım malzemesi özelliği de taşır. Tuğla soğuk havalarda ısıyı tutarken, sıcak havalarda ise ısıyı dışarı verir. Bir başka deyişle, tuğla içeride daha istikrarlı bir iklim yaratır ve sıcaklık dalgalanmalarına karşı ısıyı sabitler. Bu nedenle iklim koşulları fark etmeksizin dünyanın farklı bölgelerindeki şehir ve kasabaların sokaklarında tuğla binaları görmek mümkündür.
Yukarıda saydığımız tüm nedenlerden dolayı, tuğla evlerin değerlerini korumalarına şaşırmamak gerekiyor. Tuğla evler diğer malzemelere kıyasla daha çok prim yapıyor. Isı yalıtımı ve az bakıma ihtiyaç duyması açısından, tuğla evler uzun vadede daha çok tasarruf etmenize yarayarak da değerlerini arttırırlar. Her şeyin ötesinde tuğla evlerin estetik göründüğünü söylemeye de ihtiyaç var diye düşünüyoruz. O kadar zaman sonra bile hala dimdik ayakta durmaları ve tarihin tozlu sayfalarına karışan onlarca mimari trendin aksine bugün bile hala revaçta oluşları bunun en güzel kanıtı.
Tuğla bina dendiğinde benim aklıma ilk gelen görüntü uzun yıllar boyunca televizyon ekranlarında boy gösteren The Cosby Show ve Cliff Huxtable'ın evidir. Brooklyn'de yaşan Doktor Huxtable ve ailesinin yaşadığı sokağın tamamı dört katlı ateş tuğla evlerden oluşmaktadır. Benim aklıma Bill Cosby geliyor olsa da tuğla binalar size başka dizi ve filmleri hatırlatabilir zira tuğla evler A.B.D'nin farklı şehirlerinde çok yaygın olarak bulunmakta ve pek çok televizyon yapımında da karşımıza çıkmakta.
Tuğla bina deyince ülke içinde de aklıma Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi kampüsü gelir. Üniversitenin tuğla binaları kampüse yurt dışında bir üniversitenin kampüsüymüş havası verir.