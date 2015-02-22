Ateş tuğla evler

Ateş tuğla yüzyıllarca popüler bir yapı malzemesi olma özelliğini sürdürdü ve günümüzde de hala kullanılıyor. Zamana karşı bizzat denenmiş bir malzeme olan ateş tuğla, sağlamlığının yanı sıra evlere kazandırdığı hoş görünüm ve karakterle de diğer yapı malzemelerinden ayrılıyor.

Tuğla konfor imgesi uyandıran görüntüsünün yanı sıra, kahverengiden, kızıl kırmızıya ve kurşuni griye uzanan doğal renk seçenekleriyle evlerin çevreleriyle etkileşim içinde olmasına da yardımcı oluyor. Tuğla aynı zamanda duvar ustasına farklı desenlerde duvar örme özgürlüğü verdiğinden, ortaya çıkan sonuç kişiye özel olabilmekte ve ev sahibinin karakterini yansıtabilmekte. Tuğla seviyorsanız zaten yazımızı beğeneceğinizden kuşkumuz yok ama tuğla ev almak konusunda tereddütleriniz varsa bu yazıda size tuğlanın neden evrensel olarak çok sevilen bir yapı malzemesi olduğunu ve tuğla bir evin değerini nasıl koruduğunu gösterecek, tuğla bir evin iyi bir yatırım fikri olduğunu kanıtlamaya çalışacağız.

Hazırsanız başlayalım.