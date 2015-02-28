Cihangir’de, 40 metrekare dairede Avrupai bir yaşam

Türkiye’nin son 10 yılına damgasını vuran ve hâlen devam eden inşaat hamlesinin dikkat çekici taraflarından biri de, eskisine göre dsha çok sayıda stüdyo ya da 1 artı 1 denen türde küçük dairelerin yapılması. Özellikle büyük şehirlerde gerek öğrencilerin, gerekse de yalnız yaşayan profesyonellerin rağbet ettiği bu tarz küçük daireler, sadece ‘azıcık aşım kaygısız başım’ diye düşünenlerin değil, küçük ve samimi bir ev havasını solumak isteyenlerin de ilgisini çekiyor.
Bugün size tanıtacağımız ve de İstanbul’un gözde semti Cihangir’de bulunan 40 metrekarelik bir daire. Bu dairenin en dikkat çekici tarafı ise, iç dekorasyonu üstlenen, İstanbul merkezli Escape From Sofa’nun yer tasarrufu konusunda bulduğu zekice çözümler ve evim tamamında hissedilen Avrupai tasarım anlayışı.
Tek başına yaşayan ya da çocuksuz bir çift için gerçekten de ideal şıklığı sunan bu evdeki turumuza salondan başlayalım. Beyaz duvarlarla koyu renkli ahşap zeminin hoş bir kontrast oluşturduğu salonda, tamamıyla modern ve Avrupai bir dekorasyon tarzı ve buna uygun mobilyalar tercih edilmiş. İnce uzun bir kesimi olan salonun bir duvarına, kalorifer peteğini de içine alarak yer tasarrufu sağlayan şık bir kitaplık yerleştirilirken, aynı yer tasarrufu son derece kompakt ve bir o kadar da şık görünen sehpayla da sağlanmış. Zeminle başlayan ve kanepenin ayakları, küçük dekoratif sehpa ve tekli koltukla devam eden ahşap vurgusu eve sıcaklık katarken, televizyon setinin üzerindeki plaka işaretli tablolar da evde yaşayanların karakterlerinin birer yansıması işlevini görüyor. Küçük ama sıcak, kendini rahat hissedeceğiniz, modern bir oturma odası ile karşı karşıyayız.
Yer tasarrufu anlamında son derece zekice bir çözüm sunan kitaplık, seçilen malzemelerin birbirine ve evin geri kalanına olan uyumuyla da dikkat çekiyor. Siyah feforje ile ahşap rafların ve hafif antika görünümlü küçük bir dolabın birbirini tamamladığı kitaplık, ona uygun lamba ve aksesuarlarla tamamlanırken, hem estetik hem de işlev açısından ideal bir mobilya izlenimi veriyor.
Evin ince uzun salonunun oturma grubuna ayrılan kısmı dışında bir de giriş kısmı var. Projeyi gerçekleştiren ekibin burada da evrensel bir tasarım dilini işleme koyarak, gerek yukarıdan göze çarpmayacak bir şıklıkla mekânı aydınlatan beyaz lambalar, gerek duvarları süsleyen esprili ve modern tablolar, gerekse de muhtemel konuklar için çıkarılmak üzere bir kenarda katlı duran kırmızı-beyaz şezlongla akıllıca çözümler üretmeye devam ettiğini görüyoruz. Bütün bu modern ve Avrupai atmosferin ortasında, karşı duvarda duran antika görünümlü vitrinli dolabın ise şahane bir kontrast etkisi yaratıp, mekâna bambaşka bir hava kattığını ise inkâr etmek mümkün değil. Ayrıca böyle bir evin olmazsa olmazı olan şık bir bisiklet de unutulmamış.
Mekânın darlığı nedeniyle açık ev prensiplerine bağlı kalınarak tasarlanan ve odalar arasındaki sınırların minimumda tutulduğu evin salon kısmının girişinde küçük ve kompakt bir mutfak bulunuyor. Koyu renkli ahşap laminant tercihi bu alanda da devam ederken, tasarım ekibi mutfakta klasik bir renk olan beyazdan şaşmayarak evin girişinde iç açıcı ve ferah bir hava oluşmasını sağlamış. Mutfak, küçüklüğü ve her şeyin kolay erişilebilir oluşuyla, uzun uzun yemek yapmaya vakti olmayan şehirli profesyoneller için bire bir.
Kırk metrekare gibi sınırlı bir alanda adeta mucizevi çözümlerle yaratılan bu ferahlık havası, aslında evin girişinde bile hissediliyor. Kahverengi ile beyazın uyumunun damga vurduğu bu antre kısmında, yine yerden tasarruf etmek için evdeki diğer bisikletin tavana asılabileceği bir mekanizmanın entegre edilmiş olması ilk dikkat çeken unsurlardan biri. Duvarları süsleyen irili ufaklı tablolar ve evin genelinde gördüğümüz o keskin hatlı ve modern dekorasyın anlayışı burada da aynen devam ediyor.