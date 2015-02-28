Cihangir’de, 40 metrekare dairede Avrupai bir yaşam

Türkiye’nin son 10 yılına damgasını vuran ve hâlen devam eden inşaat hamlesinin dikkat çekici taraflarından biri de, eskisine göre dsha çok sayıda stüdyo ya da 1 artı 1 denen türde küçük dairelerin yapılması. Özellikle büyük şehirlerde gerek öğrencilerin, gerekse de yalnız yaşayan profesyonellerin rağbet ettiği bu tarz küçük daireler, sadece ‘azıcık aşım kaygısız başım’ diye düşünenlerin değil, küçük ve samimi bir ev havasını solumak isteyenlerin de ilgisini çekiyor.

Bugün size tanıtacağımız ve de İstanbul’un gözde semti Cihangir’de bulunan 40 metrekarelik bir daire. Bu dairenin en dikkat çekici tarafı ise, iç dekorasyonu üstlenen, İstanbul merkezli Escape From Sofa’nun yer tasarrufu konusunda bulduğu zekice çözümler ve evim tamamında hissedilen Avrupai tasarım anlayışı.