Denizli'de bir evden aynen uygulayabileceğiniz 6 fikir

Artık birbirinden iddialı ve gösterişli apartman ve villa projeleriyle yurdun dört bir tarafında karşılaşıyoruz. Geçmişte taşra diyerek belki de bir parça hor gördüğümüz şehirlerden İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlere gelen insanlar artık kendi memleketlerinden farklı bir manzarayla karşılaşmıyorlar. Çünkü bu büyük şehirlerde ilk kez görüp şaşırabilecekleri pek az şey var artık. Görmek isteyecekleri ve ihtiyaç duyacakları her şey zaten her yerde bulunuyor. Bu yazımızın konusu da yurdun hemen her yerinde görülebilen iddialı projelerden biri. Ege ve Akdeniz arasında bir köprü, belki daha doğru bir ifadeyle bir geçit konumundaki tekstil kenti Denizli'de bulunan bu villa projesi, özel ve şık tasarımı ile örnek alınabilecek pek çok fikri bünyesinde taşıyor. Dilerseniz kolaylıkla kopya çekebileceğiniz bu fikirlere biraz daha yakından bakalım.