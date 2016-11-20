Denizli'de bir evden aynen uygulayabileceğiniz 6 fikir

Artık birbirinden iddialı ve gösterişli apartman ve villa projeleriyle yurdun dört bir tarafında karşılaşıyoruz. Geçmişte
taşra diyerek belki de bir parça hor gördüğümüz şehirlerden İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlere gelen insanlar artık kendi memleketlerinden farklı bir manzarayla karşılaşmıyorlar. Çünkü bu büyük şehirlerde ilk kez görüp şaşırabilecekleri pek az şey var artık. Görmek isteyecekleri ve ihtiyaç duyacakları her şey zaten her yerde bulunuyor. Bu yazımızın konusu da yurdun hemen her yerinde görülebilen iddialı projelerden biri. Ege ve Akdeniz arasında bir köprü, belki daha doğru bir ifadeyle bir geçit konumundaki tekstil kenti Denizli'de bulunan bu villa projesi, özel ve şık tasarımı ile örnek alınabilecek pek çok fikri bünyesinde taşıyor. Dilerseniz kolaylıkla kopya çekebileceğiniz bu fikirlere biraz daha yakından bakalım.
Bu villa projesinin hangi bölümüne ve hangi özelliğine bakarsanız bakın kusur bulmak bir hayli zor. Ancak belli yönleri de diğerlerine kıyasla daha fazla öne çıkıyor. Ana giriş kapısının da bulunduğu ve doğrudan bahçeye açılan bölümün duvarlarında İskoçya yerel mimarisinin kuru duvar formunu andıran türden bir doğal taş kaplaması kullanılmış. Halihazırda bir hayli şık ve iddialı olan bu villanın bile bu türden bir dış cephe kaplamasıyla sınıf atladığını söylersek herhalde abartmış olmayız.
Yüzme havuzlarının kenarlarında daima şezlong ya da buna benzer bahçe mobilyalarının bulunduğu bir alan olur. Ancak bir oturma odası konforunu olduğu gibi bahçeye taşımak çok da kolay rastlanır türden bir fikir değil. Evet belki yaz aylarında günün her saati kullanılması mümkün olmayabilir, ama güneşin batışına yakın bu açık oturma odasında geçireceğiniz saatler gerçekten paha biçilmez olacaktır.
Oturma gruplarında ve kanepelerde günün trendleri neredeyse giyim modasından daha hızlı değişiyor. Bu hızlı değişim çoğu zaman kimi sıkıntıları beraberinde getiriyor olsa da bazı akımlar da yıllardır keşfedilmeyi beklercesine rağbet görüyorlar. Kapitone koltuk modellerinde köşe takımlarına pek fazla rastlamıyoruz. Ancak bu uygulama bunun aslında oldukça iyi bir fikir olabileceğini kanıtlar nitelikte.
Yatak ve çalışma masasının yerleşimi itibariyle benzerlerinden oldukça farklı olan bu genç odasında tercih edilen renkler de bir o kadar sıradışı. Gri tonlarıyla birlikte kullanılan fıstık yeşili tam da gençlerin ruhuna hitap edecek türden bir hava yaratmış. Çalışma masasının pencerenin de bulunduğu duvara konumlandırılması ise gün ışığından çalışma esnasında da yararlanmayı garanti altına alıyor.
Oturma odanızda kapsamlı bir değişikliğe ne dersiniz? Mesela dev boyutlarda ve konforuyla iddialı koltuklar ya da alışılmadık büyüklükte bir televizyon, neden olmasın? Bunların yanı sıra aynı anda hem geniş bir kitaplığa hem de küçük bir ev barına sahip olmak da herkesin isteyebileceği türden bir dekorasyon örneği olarak dikkat çekiyor.
Evin genelinde mobilya ve aksesuarlarda klasik bir çizgi tercih edildiğini söylemek münkün. Yemek odasında da bu akış bozulmuyor ve masasından sandalyelerine, aydınlatmalarından zeminine kadar her şeyiyle önemli misafirlerini bekleyen bu yemek odasının bir başka sürpriz yönü ise yemek yerken size eşlik edecek gibi duran dev boyutlarda bir aynaya sahip olması.