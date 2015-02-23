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Kırmızının sekiz tonu

Aydin Sanli Aydin Sanli
Almond Hill Apart , Aredeko Art & Design Aredeko Art & Design Eklektik Okullar
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Renklere her dönemde ve her kültürde farklı anlamlar verilmiştir. Kırmızı pek çok kültürde en çok anlam kazanan renklerden biridir. Tutku, aşk, hırs, intikam, nefret gibi anlamlar yüklenen kırmızı dekorasyon alanında çok tercih edilen bir renk. Son derece renksiz mekanlara renk kazandırmak için kırmızı renkte küçük bir aksesuar kullanmak bile yeterli olabiliyor. 

Biliyorsunuz uzun süredir dünyanın dört bir yanındaki Homify uzmanlarının tasarımlarının yer aldığı çeviri yazıların yanı sıra, yerli uzmanlarımıza ait tasarımları konu ettiğimiz yazılara da yer veriyoruz. Bugün size yerli tasarımcılarımızın kırmızıyı nasıl kullandıklarını gösteren bir seçki hazırladık. Tasarımcılarımızın perdeden, mobilyaya, halıdan aksesuara kadar farklı parçalarda kırmızının tonlarını nasıl kullandıklarını göstermeye çalışacağız. Buyrun başlayalım.  

Perdede kırmızı esintisi

2015 silky collection, Telamor Telamor Pencere & KapılarPerde & Tüller
Telamor

2015 silky collection

Telamor
Telamor
Telamor

Perdeler evlerimiz için oldukça önemli aksesuarlardır. Özellikle salon ve oturma odaları gibi misafir denetimine açık alanlarda genel konseptle uyumlu perde kullanımı bu alanları daha bir albenili hale getirir. 

Üretimden tasarıma, kumaş aşkıyla sloganıyla yola çıkan Telamor markası uzun yıllardır farklı desen ve modelelrde ürettiği perdelerle evleri süslüyor. 2015 silky koleksiyonuna ait bu perde de polyester olmasına rağmen ipek görünümü kazandırılmış olmasıyla dikkat çekiyor. Kırmızı, gri ve bej tonların içinde çok daha belirgin bir şekilde bize göz kırpıyor.

Sıcak gecelerin rengi

Adin Knutları, Arte FABBRO Arte FABBRO Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
Arte FABBRO

Adin Knutları

Arte FABBRO
Arte FABBRO
Arte FABBRO

Yukarıda da bahsettiğimiz kırmızı pek çok kültürde aşkla özdeşleştirilen bir renk. Bu nedenle kırmızı kullanımına rastlayabileceğimiz odalardan biri de doğal olarak yatak odası oluyor. Kırmızı nevresim takımı son derece zarif işçiliğine rağmen karyola ve duvar panelini bile gölgede bırakıp sivriliyor. 

Klasik kırmızı

CARİNA CHESTER Kuta Home Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Kuta Home

CARİNA CHESTER

Kuta Home
Kuta Home
Kuta Home

Biz bu son derece şık kırmızı kadife koltuğu görür görmez aşık olduk. Koltuk Ankara kökenli iç mimarlık ve mobilya şirketi Kuta Home'a it. 1999'dan beri Ankaralılara iç mimari konusunda hizmet veren firma bu sürede kendi mobilya koleksiyonunda da oluşturup mobilya işine de girmiş. Bu koltuktan edinmek istiyorsanız size adını da verelim. Koltuğun katalog ismi Şato. 

Şeker tadında

AKMERKEZ - CINEMAPINK, Derin Derin Ticari alanlar Alışveriş Merkezleri
Derin

AKMERKEZ – CINEMAPINK

Derin
Derin
Derin

Konu kırmızı olunca, daha önce de iş yeri tasarımlarıyla ilgili bir yazımıza konu olan bu mekanı tekrar listemize aldık. Derin Design imzasını taşıyan bu mekan Akmerkez'deki bir sinema salonunun fuayesi. Son derece modern tasarıma sahip mobilyalar renkleriyle de dikkat çekiyor. Kırmızı ve beyazın uyumu mekana hoş bir hava katıyor. 

Kırmızıyla güzelleşen mutfak

Kitchen with red accents, Your royal design Your royal design Eklektik Mutfak
Your royal design

Your royal design
Your royal design
Your royal design

Bir Akdeniz ülkesi olmamıza rağmen ev dekorasyonunda canlı renkleri tercih etmek konusunda çok da cesur değiliz. Ancak biz Homify olarak renkli dekorasyon fikirlerini çok seviyoruz. Ukraynalı bir tasarımcı olan Darya Korol'un imzasını taşıyan bu mutfak da kırmızıyı maksimum düzeyde başarıyla kullanmış. Mutfak dolapları, şeffa plastik sandalyeler ve perdelerin dışında küçük mutfak aletleri ve aksesuarlarda da kırmızı kullanılarak bir bütünlük yakalanmış. 

Apartta kırmızı şıklığı

Almond Hill Apart , Aredeko Art & Design Aredeko Art & Design Eklektik Okullar Oteller
Aredeko Art &amp; Design

Almond Hill Apart

Aredeko Art & Design
Aredeko Art &amp; Design
Aredeko Art & Design

Televizyon programları için tasarladığı dekorlarla da tanınan Ahmet Rüstem Ekici'ye ait AreDEKO firmasının tasarladığı Beyoğlu'nda bulunan bir apart otelin yatak odasını görüyorsunuz. Yatak örtüsü, perde ve lambalarda kullanılan nar çiçeği tondaki kırmızının yanı sıra sevimli yemek masası puflarında da bordoya yakın bir renk tercih edilmiş. Sizce de çok güzel değil mi?

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Hakan Helvacıoğlu'ndan kırmızı dokunuşlar

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Başarılı yerli tasarımcılarımızdan ve iç mimarlarımızdan Hakan Helvacıoğlu yazılarımıza konu olan tüm çalışmalarında çıkardığı işle bizi kendisine hayran bırakmayı başarıyor. Helvacıoğlu Ulus'ta bulunan Savoy Sitesi'ndeki bu daire tasarımını A Contemporary Touch(Çağdaş bir Dokunuş) olarak isimlendiriyor. Kahverengi ve siyah tonların hakim olduğu oda nar çiçeği tonundaki halıyla renklendirilmiş. Halının rengi bu senenin moda rengi Marsalayı da andırıyor. 

Kırmızı koltuk

homify Klasik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Bu koltuk da bir üstteki daireden. Hakan Helvacıoğlu kırmızıyı tasarımlarına renk katmak için kullanış. Evin alt başlığı modern bir dokunuş olsa da koltuk tasarımı itibariyle klasik tarzı yansıtıyor. Kırmızı modern mobilyalarda olduğu gibi klasik mobilyalarda da göz dolduruyor.

Önce & Sonra: Üç kattan tek kata inanılmaz dönüşüm
Peki siz kırmızı rengi evinizde kullanıyor musunuz? Fikir ve önerilerinizi yorum kısmında diğer okurlarımızla paylaşabilirsiniz. 

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