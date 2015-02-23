Kırmızının sekiz tonu

Renklere her dönemde ve her kültürde farklı anlamlar verilmiştir. Kırmızı pek çok kültürde en çok anlam kazanan renklerden biridir. Tutku, aşk, hırs, intikam, nefret gibi anlamlar yüklenen kırmızı dekorasyon alanında çok tercih edilen bir renk. Son derece renksiz mekanlara renk kazandırmak için kırmızı renkte küçük bir aksesuar kullanmak bile yeterli olabiliyor.
Biliyorsunuz uzun süredir dünyanın dört bir yanındaki Homify uzmanlarının tasarımlarının yer aldığı çeviri yazıların yanı sıra, yerli uzmanlarımıza ait tasarımları konu ettiğimiz yazılara da yer veriyoruz. Bugün size yerli tasarımcılarımızın kırmızıyı nasıl kullandıklarını gösteren bir seçki hazırladık. Tasarımcılarımızın perdeden, mobilyaya, halıdan aksesuara kadar farklı parçalarda kırmızının tonlarını nasıl kullandıklarını göstermeye çalışacağız. Buyrun başlayalım.
Perdeler evlerimiz için oldukça önemli aksesuarlardır. Özellikle salon ve oturma odaları gibi misafir denetimine açık alanlarda genel konseptle uyumlu perde kullanımı bu alanları daha bir albenili hale getirir.
Üretimden tasarıma, kumaş aşkıyla sloganıyla yola çıkan Telamor markası uzun yıllardır farklı desen ve modelelrde ürettiği perdelerle evleri süslüyor. 2015 silky koleksiyonuna ait bu perde de polyester olmasına rağmen ipek görünümü kazandırılmış olmasıyla dikkat çekiyor. Kırmızı, gri ve bej tonların içinde çok daha belirgin bir şekilde bize göz kırpıyor.
Yukarıda da bahsettiğimiz kırmızı pek çok kültürde aşkla özdeşleştirilen bir renk. Bu nedenle kırmızı kullanımına rastlayabileceğimiz odalardan biri de doğal olarak yatak odası oluyor. Kırmızı nevresim takımı son derece zarif işçiliğine rağmen karyola ve duvar panelini bile gölgede bırakıp sivriliyor.
Biz bu son derece şık kırmızı kadife koltuğu görür görmez aşık olduk. Koltuk Ankara kökenli iç mimarlık ve mobilya şirketi Kuta Home'a it. 1999'dan beri Ankaralılara iç mimari konusunda hizmet veren firma bu sürede kendi mobilya koleksiyonunda da oluşturup mobilya işine de girmiş. Bu koltuktan edinmek istiyorsanız size adını da verelim. Koltuğun katalog ismi Şato.
Konu kırmızı olunca, daha önce de iş yeri tasarımlarıyla ilgili bir yazımıza konu olan bu mekanı tekrar listemize aldık. Derin Design imzasını taşıyan bu mekan Akmerkez'deki bir sinema salonunun fuayesi. Son derece modern tasarıma sahip mobilyalar renkleriyle de dikkat çekiyor. Kırmızı ve beyazın uyumu mekana hoş bir hava katıyor.
Bir Akdeniz ülkesi olmamıza rağmen ev dekorasyonunda canlı renkleri tercih etmek konusunda çok da cesur değiliz. Ancak biz Homify olarak renkli dekorasyon fikirlerini çok seviyoruz. Ukraynalı bir tasarımcı olan Darya Korol'un imzasını taşıyan bu mutfak da kırmızıyı maksimum düzeyde başarıyla kullanmış. Mutfak dolapları, şeffa plastik sandalyeler ve perdelerin dışında küçük mutfak aletleri ve aksesuarlarda da kırmızı kullanılarak bir bütünlük yakalanmış.
Televizyon programları için tasarladığı dekorlarla da tanınan Ahmet Rüstem Ekici'ye ait AreDEKO firmasının tasarladığı Beyoğlu'nda bulunan bir apart otelin yatak odasını görüyorsunuz. Yatak örtüsü, perde ve lambalarda kullanılan nar çiçeği tondaki kırmızının yanı sıra sevimli yemek masası puflarında da bordoya yakın bir renk tercih edilmiş. Sizce de çok güzel değil mi?
Başarılı yerli tasarımcılarımızdan ve iç mimarlarımızdan Hakan Helvacıoğlu yazılarımıza konu olan tüm çalışmalarında çıkardığı işle bizi kendisine hayran bırakmayı başarıyor. Helvacıoğlu Ulus'ta bulunan Savoy Sitesi'ndeki bu daire tasarımını
A Contemporary Touch(Çağdaş bir Dokunuş) olarak isimlendiriyor. Kahverengi ve siyah tonların hakim olduğu oda nar çiçeği tonundaki halıyla renklendirilmiş. Halının rengi bu senenin moda rengi Marsalayı da andırıyor.
Bu koltuk da bir üstteki daireden. Hakan Helvacıoğlu kırmızıyı tasarımlarına renk katmak için kullanış. Evin alt başlığı modern bir dokunuş olsa da koltuk tasarımı itibariyle klasik tarzı yansıtıyor. Kırmızı modern mobilyalarda olduğu gibi klasik mobilyalarda da göz dolduruyor.