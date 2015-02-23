Kırmızının sekiz tonu

Renklere her dönemde ve her kültürde farklı anlamlar verilmiştir. Kırmızı pek çok kültürde en çok anlam kazanan renklerden biridir. Tutku, aşk, hırs, intikam, nefret gibi anlamlar yüklenen kırmızı dekorasyon alanında çok tercih edilen bir renk. Son derece renksiz mekanlara renk kazandırmak için kırmızı renkte küçük bir aksesuar kullanmak bile yeterli olabiliyor.

Biliyorsunuz uzun süredir dünyanın dört bir yanındaki Homify uzmanlarının tasarımlarının yer aldığı çeviri yazıların yanı sıra, yerli uzmanlarımıza ait tasarımları konu ettiğimiz yazılara da yer veriyoruz. Bugün size yerli tasarımcılarımızın kırmızıyı nasıl kullandıklarını gösteren bir seçki hazırladık. Tasarımcılarımızın perdeden, mobilyaya, halıdan aksesuara kadar farklı parçalarda kırmızının tonlarını nasıl kullandıklarını göstermeye çalışacağız. Buyrun başlayalım.