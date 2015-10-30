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Hayallerinizi süsleyecek rustik bir köşk

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JENS. Reforma y ampliación de antigua masía en La Garrotxa, Girona (Costa Brava), VelezCarrascoArquitecto VCArq VelezCarrascoArquitecto VCArq Rustik Bahçe
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homify sayfalarında da sık sık yer verdiğimiz çeşitli yenileme ve restorasyon projeleri aslında bir anlamda da eski binaların yıkılıp yerine yenilerinin yapılması yerine mimari ve kültürel mirasın korunmasının  hem ekonomik hem de kültürel olarak ne kadar değerli ve avantajlı olduğunu kanıtlıyor. İspanya, Girona'da Garrtoxa Parkı'nda yer alan ve Velez Carrasco Arquitecto tarafından yeniden yaratılan bu ev de bunun en başarılı ve göz alıcı örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Projede yer alan ve göz kamaştırıcı bir hayal evine dönüşen bu ev eski bir çiftlik eviymiş ve mevcut binanın restorasyonu, ardından da iki yeni müştemilat ve havuz evi olarak iki yeni ek bina inşa edilmesi ve havuz ve bahçe düzenlemesi sonucu muhteşem bir köşke dönüşmüş. 

Eğer mucizelere inanmayan biriyseniz, eski ve yıpranmış bir köy evinin lüks ve herkesin hayallerini süsleyecek devasa bir köşke dönüştüğü bu projeyi gördükten sonra fikrinizi değiştirebilirsiniz.

Ana bina

JENS. Reforma y ampliación de antigua masía en La Garrotxa, Girona (Costa Brava), VelezCarrascoArquitecto VCArq VelezCarrascoArquitecto VCArq Kır evi
VelezCarrascoArquitecto VCArq

VelezCarrascoArquitecto VCArq
VelezCarrascoArquitecto VCArq
VelezCarrascoArquitecto VCArq

Köşkün ana binası eski çiftlik evinin elden geçirilip yenilenmesiyle oluşturulmuş. Eski evin duvarlarının muhteşem taş işçiliği ve dokusu korunarak pencere ve kapılar da bu dokuya uygun bir tarzda yenilenmiş. Kemerli kapı görkemli görünümüyle ziyaretçilere sarayları andıran bir karşılama sağlarken pencereler ve diğer unsurlar da rustik ve modern tarzın buluşmasının başarılı bir örneği.

Havuz evi

JENS. Reforma y ampliación de antigua masía en La Garrotxa, Girona (Costa Brava), VelezCarrascoArquitecto VCArq VelezCarrascoArquitecto VCArq Kır evi
VelezCarrascoArquitecto VCArq

VelezCarrascoArquitecto VCArq
VelezCarrascoArquitecto VCArq
VelezCarrascoArquitecto VCArq

Köşk yapılırken en çok odaklanılan ve üzerine düşülen alanlardan biri havuz ve havuz evi olmuş. Resimde gördüğümüz bu havuz evi eski taş evin planında yok, tamamen yeniden yapılmış ancak ana binanın dokusuna uyumlu bir mimariyle tasarlanmış ve malzeme olarak da yine aynı tür taş kullanılmış.

Manzara

JENS. Reforma y ampliación de antigua masía en La Garrotxa, Girona (Costa Brava), VelezCarrascoArquitecto VCArq VelezCarrascoArquitecto VCArq Rustik Bahçe
VelezCarrascoArquitecto VCArq

VelezCarrascoArquitecto VCArq
VelezCarrascoArquitecto VCArq
VelezCarrascoArquitecto VCArq

Müştemilat ve havuz evinin yapımında ana binayla aynı dokuyu oluşturacak malzemelerin kullanılması ve mimari yapıların da eski çiftlik eviyle mükemmel bir ahenk oluşturacak şekilde tasarlanması bu muhteşem köşkü kusursuz bir hale getiren en önemli unsur. Ama elbette hepimizin hayallerini süsleyecek kadar lüks ve aynı zamanda da doğal olan bu yapının çevresindeki harika dağ ve orman manzarası da mimariye eşlik ediyor.

Karakteristik iç mekanlar

JENS. Reforma y ampliación de antigua masía en La Garrotxa, Girona (Costa Brava), VelezCarrascoArquitecto VCArq VelezCarrascoArquitecto VCArq Rustik Oturma Odası
VelezCarrascoArquitecto VCArq

VelezCarrascoArquitecto VCArq
VelezCarrascoArquitecto VCArq
VelezCarrascoArquitecto VCArq

Elbette evin iç mekanları da yenilenmiş ama yine dış cephede olduğu gibi tarihi doku korunarak modern bir dekorasyon yaratılmış. Ahşap çatı, taş duvarlar, pencerelerin modern şekli, köşede duran modern ama gelenekseli andıran tasarımıyla dikkat çeken soba ve mobilya seçimi bu huzurlu dağ evini karakteristik olarak tamamlayan ve her biri özenle dizayn edilmiş tasarım unsurlarını oluşturuyor.

Eski ve yeninin uyumu

JENS. Reforma y ampliación de antigua masía en La Garrotxa, Girona (Costa Brava), VelezCarrascoArquitecto VCArq VelezCarrascoArquitecto VCArq Rustik Mutfak
VelezCarrascoArquitecto VCArq

VelezCarrascoArquitecto VCArq
VelezCarrascoArquitecto VCArq
VelezCarrascoArquitecto VCArq

Eski evlerin yenilenmesinde karşılaşılan en büyük sorun modern dekorasyonun geleneksel yapıya uyum sağlayacak şekilde yaratılmasındaki zorluktur. Modern dekorasyonlarda oldukça fazla yer alan plastik eşya ve aksesuarlar bu tür yapılarda yer aldığında oldukça uyumsuz bir portre çizerler bu yüzden de bu örnekteki gibi plastikten kaçınmak ve bunun yerine taş ve ahşapla mükemmel bir uyum sağlayan metal tercih edilmeli.

Teras

JENS. Reforma y ampliación de antigua masía en La Garrotxa, Girona (Costa Brava), VelezCarrascoArquitecto VCArq VelezCarrascoArquitecto VCArq BahçeSera & Çardaklar
VelezCarrascoArquitecto VCArq

VelezCarrascoArquitecto VCArq
VelezCarrascoArquitecto VCArq
VelezCarrascoArquitecto VCArq

Evin dış mekanları da iç mekanları kadar göz alıcı ve konforlu. Lüksün konforlu buluşmasının göz kamaştıran bir örneğini gördüğümüz teras alanı havuza bakıyor. Huzur dolu akşam yemekleri için daha ideal bir alan düşünülemez herhalde.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Konforlu ve şık

JENS. Reforma y ampliación de antigua masía en La Garrotxa, Girona (Costa Brava), VelezCarrascoArquitecto VCArq VelezCarrascoArquitecto VCArq BahçeSera & Çardaklar
VelezCarrascoArquitecto VCArq

VelezCarrascoArquitecto VCArq
VelezCarrascoArquitecto VCArq
VelezCarrascoArquitecto VCArq

Dış mekanlarda da evinizin oturma odasındaki kadar konforlu bir alan oluşturmak yaşam kalitenizi bir hayli arttıran şeylerden biridir. Bu köşkte de uzmanlar hem renk, hem doku, hem tasarım açısından oturma odalarını süsleyebilecek kadar şık ve rahat bir oturma grubu tercih etmişler.

Mutfak

JENS. Reforma y ampliación de antigua masía en La Garrotxa, Girona (Costa Brava), VelezCarrascoArquitecto VCArq VelezCarrascoArquitecto VCArq Modern Mutfak
VelezCarrascoArquitecto VCArq

VelezCarrascoArquitecto VCArq
VelezCarrascoArquitecto VCArq
VelezCarrascoArquitecto VCArq

Havuz evinde yer alan mutfakta endüstriyel bir tasarım tercih edilerek fonksiyonellik ön planda tutulmuş. Metalin ahşapla adeta dans ettiği tasarımda ışıklandırma da dikkat çeken detaylardan biri.

Yemek alanı

JENS. Reforma y ampliación de antigua masía en La Garrotxa, Girona (Costa Brava), VelezCarrascoArquitecto VCArq VelezCarrascoArquitecto VCArq Modern Mutfak
VelezCarrascoArquitecto VCArq

VelezCarrascoArquitecto VCArq
VelezCarrascoArquitecto VCArq
VelezCarrascoArquitecto VCArq

Dışarıda yemek yenemeyecek kadar soğuk günler için içeride de mutfağın hemen yan tarafında yine muhteşem bir manzaraya bakan ve yine modernin rustikle buluştuğu şık ve kalabalık bir yemek alanı bulunuyor.

Oturma odası

JENS. Reforma y ampliación de antigua masía en La Garrotxa, Girona (Costa Brava), VelezCarrascoArquitecto VCArq VelezCarrascoArquitecto VCArq Modern Oturma Odası
VelezCarrascoArquitecto VCArq

VelezCarrascoArquitecto VCArq
VelezCarrascoArquitecto VCArq
VelezCarrascoArquitecto VCArq

Oturma odasında çağdaş ve sofistike mobilyalar tercih edilmiş. Odayı bölen siyah renkli kapalı kitaplık odanın ana karakterini oluşturan ve özgün görünümüyle elegan bir atmosfer yaratan tasarım unsuru olarak göze çarpıyor.

Yatak odası

JENS. Reforma y ampliación de antigua masía en La Garrotxa, Girona (Costa Brava), VelezCarrascoArquitecto VCArq VelezCarrascoArquitecto VCArq Modern Yatak Odası
VelezCarrascoArquitecto VCArq

VelezCarrascoArquitecto VCArq
VelezCarrascoArquitecto VCArq
VelezCarrascoArquitecto VCArq

Havuz evinin en dikkat çekici özelliği odalar arasında açıklık olması ve kapı ve duvarlarla ayrılan yaşam alanlarının bulunmaması. Bu çağdaş tasarım sayesinde yatak odası da oturma odasının siyah ve farklı kitaplıkla ayrılan kısmının hemen ardında yer alıyor. Geniş yatak ve hemen önünde yer alan modern küvet ise evi sıradanlıktan uzaklaştırıyor ve manzaraya karşı banyo keyfi yaratıyor.

Banyo

JENS. Reforma y ampliación de antigua masía en La Garrotxa, Girona (Costa Brava), VelezCarrascoArquitecto VCArq VelezCarrascoArquitecto VCArq Modern Banyo
VelezCarrascoArquitecto VCArq

VelezCarrascoArquitecto VCArq
VelezCarrascoArquitecto VCArq
VelezCarrascoArquitecto VCArq

Banyoda da modern ve çağdaş bir tasarımın muhteşem manzarasıyla karşılaşıyoruz. Geniş ayna, şeffaf duşakabin, kırçıllı tonlardaki dolaplar ve halı ve modern lavabo üniteleri bir araya geldiğinde banyoda eşsiz bir doku yaratıyorlar. Başlangıçta misafir evi olarak düşünülen bu havuz evi tasarım sürecinde fonksiyonellik, konfor ve estetiğin birleştiği harika bir eve dönüşünce ev sahipleri de burada yaşamaya ve ana binayı misafirlere ayırmaya karar vermişler.

Doğayla dost bir dekorasyon ve tasarım anlayışı: İleri dönüşüm
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