Hayallerinizi süsleyecek rustik bir köşk

homify sayfalarında da sık sık yer verdiğimiz çeşitli yenileme ve restorasyon projeleri aslında bir anlamda da eski binaların yıkılıp yerine yenilerinin yapılması yerine mimari ve kültürel mirasın korunmasının hem ekonomik hem de kültürel olarak ne kadar değerli ve avantajlı olduğunu kanıtlıyor. İspanya, Girona'da Garrtoxa Parkı'nda yer alan ve Velez Carrasco Arquitecto tarafından yeniden yaratılan bu ev de bunun en başarılı ve göz alıcı örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Projede yer alan ve göz kamaştırıcı bir hayal evine dönüşen bu ev eski bir çiftlik eviymiş ve mevcut binanın restorasyonu, ardından da iki yeni müştemilat ve havuz evi olarak iki yeni ek bina inşa edilmesi ve havuz ve bahçe düzenlemesi sonucu muhteşem bir köşke dönüşmüş.

Eğer mucizelere inanmayan biriyseniz, eski ve yıpranmış bir köy evinin lüks ve herkesin hayallerini süsleyecek devasa bir köşke dönüştüğü bu projeyi gördükten sonra fikrinizi değiştirebilirsiniz.