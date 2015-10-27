Modern ve şık mobilya takımı örnekleri

Kimi zaman evimizde değişiklik yaparken kimi zaman da yeni bir daireye taşınırken mobilya takımlarını elden geçirmek gerekir. Bunun için yeni bir takım alabileceğiniz gibi ufak aksesuar güçlendirmeleriyle de takımınızın havasını değiştirebilirsiniz. Bu yazıda sizin için derlediğimiz örneklerde bazen iddialı rengiyle bazen de aksesuar uyumuyla öne çıkan mobilya takımı örneklerini inceleyeceğiz. Ek olarak sade tasarımların da doğru parçalarla birleştirildiğinde nasıl estetik durduğunu gösteren modellere de bakacağız. Uygun parçaları bir araya getirdiğiniz zaman siz de hayalini kurduğunuz dekorasyonu gerçekleştirebilirsiniz.
Daha fazla mobilya takımı örneği incelemek için ’En güzel oturma odası takımı örnekleri’ yazımıza göz atabilirsiniz.
Bir apartman dairesi için tasarlanılmış bu dekorasyonda mobilya takımı olarak kadife kumaştan kahverengi iki adet koltuk kullanılmış. Mobilya takımında sehpa kullanımı oturma grubundan daha dikkat çekici. Zira ortada biri uzun ve ince, diğeri alçak ve geniş iki adet masa bulunuyor. Uzun olan siyah alçak olan ise canlı sarıdan tercih edilmiş. Dekorasyonun bütününe bakıldığı zaman da sarılar göz alıcı hale gelmiş. Mobilya takımıyla uyumlu olabilmesi için de iki adet minderde aynı ton sarı kullanılmış
Bej rengi görünümüyle insana huzur veren mobilya takımı oldukça zarif bir tasarım örneği. Bir duvar boyunca uzanan beyaz raflı dolabın önüne konuşlanmış köşe koltuk, geniş minderleriyle konforlu bir mobilya olduğunu hissettirmiş. Geniş koltuk başka koltuklarla değil de modern sandalyelerle tamamlamak tercih edilmiş. Sandalyeler az yer kaplayan mobilyalar olduklarından daha fazla oturma imkanı sağlamış olurlar. Üstelik modern şekilleri itibariyle mobilya takımını daha çağdaş gösterdikleri
Mimari dokusu sebebiyle zaten ilgi çekici görünen dekorasyonun mobilya takımı Akdeniz esintisini hissettiren bir modelde tercih edilmiş. Üç adet koltuktan oluşan mobilya takımında en geniş koltuk sade gri üzerine mavi ve beyaz minderlerle süslenirken, diğer tek koltuklar kırık beyaz üzerine ince mavi çizgileriyle büyük koltuğa uyumlu hale gelmişler. Şamdanı andıran ilginç avizesi de mobilya takımını zirveye taşımış denebilir. Bu sofistike tasarım Bloomint Design imzalı.
Bir köşe koltukla onu tamamlayan tekli koltuktan oluşan mobilya takımının yıldızı hiç şüphesiz aynalı orta sehpaları. Nispeten küçük bir takım gördüğümüz örnekte mobilyalar sade ve zarif bir modelden tercih edilirken aksesuar kullanımı dekorasyonu güçlü hale getirmiş. Bilhassa ortada bulunan iki adet sehpanın göz alıcı parlak yüzeyleri şıklığı taçlandıran bir unsur olmuş. Minder ve lamba gibi aksesuar detayındaki yeşiller de mobilya takımına renk katan diğer bir öğe.
Küçük bir oturma odası dekorasyonu gördüğümüz örnekte L şeklindeki mobilya takımı tam olarak köşeye denk gelecek şekilde yerleştirilmiş. Odanın diğer alanları nispeten renkli olduğundan sade ve gösterişsiz bir model tercih edilmiş. Koltukla aynı renkteki duvarda spirali andıran bir duvar rafı konulmuş. Koltukla duvar silikleştiğinden ilginç duvar rafı odanın yıldızı haline gelmiş diyebiliriz.
En büyük mobilyası ikili koltuk olan bir takım örneği görüyoruz resimde. İkili koltuğu başka koltuklarla değil de yer minderleriyle tamamlamışlar. Esasen başka mobilyalar için alan varken böylesi bir tercih yapmak pek fazla konuk ağırlamıyorsanız uygum bir seçim olabilir. Rustik stile sahip dekorasyonda ahşap mobilyalar da göz doldurmuş. Bilhassa orta sehpa dikkat çekici.
Küçük oturma odası örneklerinden devam edelim. Bir çatı katı için hazırlanılmış mobilya takımı fazla yer kaplamayan ancak gerekli oturma ihtiyacını da karşılayan bir model. Gri ağırlıklı oturma takımında renk olarak sarı minderler tercih edilmiş. Nispeten soğuk renklerin hakim olduğu odada minderle gelen renk takviyesi gayet yerinde bir müdahale gibi görünüyor.
Kırsal stil dekore edilmiş evlerde ahşap malzeme ağırlığını korur. Zira doğal malzeme stile daha yakındır. Bu örnekte bembeyaz koltuklardan oluşan mobilya takımına hasır sandalyeler eşlik etmiş. Oda içerisinde yeşil bitkiler kullanıldığı gibi minderlerde de çiçek desenlerine yer verilmiş. Farklı bir mimarisi olan odanın dekorasyonunda ise bol bol ahşap malzeme kullanılmış.
Sadelikten hoşlananların tercihi minimalist stil mobilya takımlarını çarpıcı hale getirmek için bu örnekte olduğu gibi tüm odayı beyazdan tercih edebilirsiniz. Tavandan tabana tüm duvarları beyaz olan odada mobilya takımı olarak iki adet deri koltuk kullanılmış. Düz çizgileri olan ancak bu renksiz odaya biraz olsun canlılık katmak için turuncu renginden seçilen deri koltuklar dekorasyona dinamizm kazandırmış denilebilir.
Bu oturma odası örneğinde tıpkı minimalist tasarımda olduğu gibi tüm duvarlar ve zemin beyaz renginde. Mobilya takımı da dahil. Ancak minderlerinden duvar süslerine, tüm aksesuarlar o kadar hareketli ki detaylarda kayboluyorsunuz. Ne duvarları ne de mobilya takımını renkli modellerden seçmeden de küçük aksesuarlarla zengin bir dekorasyon elde edebileceğinize dair başarılı bir örnek.
Küçük oturma odalarına yönelik hem ferah hem de modern bir dekorasyon elde etmek için öncelikle renk karmaşasından uzak durmalıyız. Zira hem alan küçük olup hem de mobilya takımı rengarenk olunca oda daha da daralıyor. İki adet tekli koltuk, bir adet ikili koltuk, bir de adet de josefin koltuktan oluşan mobilya takımı bej rengiyle gözü yormayan sıcak bir ambiyans oluşturuyor. Duvarları ve geniş penceresiyle de dekorasyona ferahlık sağlanmış.
Bir başka küçük oturma odası örneğinde ahşap zemine ve hareketli duvar bölmesine sade bir mobilya takımı uygun görülmüş. Her ne kadar takım sade de olsa tekli koltuklar ağırlığını konuşturmuş. Zira klasik çizgilere sahip ancak alçak oluşu sebebiyle farklı bir tasarımı olan tekli koltuklar bir nevi salonun odağı haline gelmiş. Büyük koltuk beyazken tekli koltukların siyahtan seçilmesi ise kontrast sağlamış.
Modern ve dinamik bir oturması odası dekorasyonu istiyorsak canlı bir renk kullanmak bir hayli işlevseldir. Zira canlı renkler bizzat bu niteliklerinden dolayı dahi mobilya takımını daha çağdaş ve trend gösterebilirler. Bu örnekte de yeşil renkli koltuk takımı desenli minderleriyle cıvıl cıvıl görünüyorlar. Resimde gördüğünüz üzere takımı beyaz bir orta sehpa ile tamamlayabileceğiniz gibi dilerseniz başka bir renk de seçebilirsiniz.
L şeklindeki oturma odası dekorasyonunda devasa bir köşe koltuğu tercih edilmiş. Bu tür mobilya takımlarını dilerseniz odanın köşe kısmına gelecek şekilde yerleştirebileceğiniz gibi ortada duracak şekilde de kullanabilirsiniz. Nispeten karanlık görünümlü takımın ortasında ise masa yerine geniş puf yerleştirilmiş. Koyu renkli mobilyalar perdeler ve şömine duvarının taşlarıyla da aynı renkte olduğundan dekorasyonda bütünlük yakalanmış denilebilir.
Küçük oturma odası modelleri kadar geniş salonlara da göz atmanın zamanı geldi. Tavandan zemine dek uzanan geniş camlı salon bir hayli büyük. Her ne kadar gün ışığından bolca yararlanılsa da soğuk renklerin hakim olduğu bir mobilya takımı tercih edilmiş. Bu seçiminden dolayı ciddiyetli bir tasarım olduğunu düşündüğümüz dekorasyonda mor çiçeklerle horoz biblosu kullanmak biraz olsun espri katmış.