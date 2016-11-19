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Türkiye'de olduğuna şaşıracağınız 7 ev

Murat Aksoy Murat Aksoy
gümüşlük taş evler, Gülercan Mimarlık Gülercan Mimarlık Kırsal Evler
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Başlıktan da anlayacağınız üzere bugünkü yazımızda Türkiye’den sizleri şaşırtacak ev örneklerini seçmeye çalıştık. Aslında ülkemizde özellikle son on yıldaki inşaat sektörünün kaydettiği gelişmeyi düşündüğümüzde, bu tarz yenilikleri, başarılı örnekleri, usta mimarların elinden çıkmış olan heyecan verici ‘eser’leri görmek esasen normal bir gelişme olarak da sayılabilir. Bu kadar çok mimari ve tasarım ile ilgili üretim yapılırken, elbette briçok sıradan örneğin yanında hayranlık uyandıran, sıradışı, ilk bakışta fark edilebilen örnekleri bulmak oldukça normal karşılanmalıdır. Şimdi sizleri daha fazla sabırsızlık içinden bırakmadan örnek modellerimizin incelenemesine geçebiliriz.

Kırsal tarzın başarılı bir örneği

GÜRSOY COTTAGE yücel partners Kırsal Evler Ahşap-Plastik Kompozit Beyaz
yücel partners

GÜRSOY COTTAGE

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Çalışmalarına sıklıkla yer verdiğimiz Yücel Partners’ın kırsal / country tarzında inşa ettiği bu müstakil ev bize Amerika’nın kırsaşl bölgelerini hatırlatıyor adeta. Bu tarzın Türkiye için bir yenilik olduğu ve tam da bu yüzden cesur bir girişim olduğu aşikar. Ancak evin şık duruşu, optimal büyüklüğü, kullanışlılığı gibi unsurlar, tarza olan ön yargıları yıkabilecek türden gibi görünüyor. Yeniliğe, farklılığa, sıradışılığa açık insanların korkmadan deneyebilecekleri ve bizce benzersiz bir deneyim yaşatacak olan bir örnek model.

Tam bir yazlık

gümüşlük taş evler, Gülercan Mimarlık Gülercan Mimarlık Kırsal Evler bodrum gümüşlük taş ev
Gülercan Mimarlık

gümüşlük taş evler

Gülercan Mimarlık
Gülercan Mimarlık
Gülercan Mimarlık

Gülersan Mimarlık’ın gözde iç turizm ilçemiz Bodrum’da inşa ettiği bu kır evi adeta masal gibi ve krallara layık bir yaz tatili vaad ediyor. Bodrum’da, daha doğru bir ifadeyle, o yörenin genelinde görmeye alışık olduğumuz, kırsal tarzda ve yerel bir evin modern dokunuşlarla yorumlandığını söyleyebiliriz. Taş bir yapı, ortamın güzelliğine güzellik katan bitki ve çiçekler ve ayrıca da kocaman bir bahçe. Tam hayallerinizdeki gibi bir ev!

Bu ev prefabrik!

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Evet, yanlış okumadınız! Tam da başlığımızdaki gibi: Bu ev prefabrik bir ev. Prefabrik ev sektörünün, bizim gibi deprem kuşağında olan bir ülkede büyük bir gelişim kaydetmesi herhalde çok da şaşırtıcı olmasa gerek. Fotoğrafta gördüğünüz prefabrik ev de yine yazlık şehirlerimizden Muğla’da yer alıyor. Bilhassa aileler için oldukça kullanışlı olduğu ilk bakışta kendini belli eden ev sağlamlığı ve konforuyla çok şey vaad ediyor.

Modern mimarinin zirvesi

Bellapais Modern Villa, Benid Mimarlık Bürosu Benid Mimarlık Bürosu Modern Evler Modern Villa
Benid Mimarlık Bürosu

Bellapais Modern Villa

Benid Mimarlık Bürosu
Benid Mimarlık Bürosu
Benid Mimarlık Bürosu

Benid Mimarlık Bürosu’nun bu tasarımı gerçekten modern mimariyle uğraşan mimarların ülkemizde de ne kadar başarılı ve ustaca işler çıkarabileceğinin somut delili gibi adeta. Modernist akımın alamet-i farikası olan geometrik çizgiler elbette ilk bakışta göze çarpan en önemli işaretlerden. Kullanılan malzeme ve dış cephe tasarımı açısından da renkli bir görüntü arz eden ev, bahçe, teras ve havuz gibi her türlü ekstra konforu da içermekte.

Tasarım harikası

O.S. Çalışma Ofisi, CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti. CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti. Modern Evler
CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.

O.S. Çalışma Ofisi

CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.
CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.
CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Bu fotoğrafını görüdüğünüz yapı aslında bir ev değil. Bir çalışma ofisi olarak en başta tasarlanan yapının ev olarak kullanılmasının önünde ise bir engel elbette yok. Başarılı işlerinden tanıdığımız C/O Mimarlık tarafından tasarlanan yapı, özellikle iki tarafını saran havuz şeklinde şık ve estetik zeminle dikkatleri çekiyor. Yine aynı şekilde yukarıya doğru hafif bir eğimle yükselen çatı kısmı da sıradışı ve dikkat çekici özelliklerinden diğer bir tanesi.

Harika bir yazlık

NATURE HOMES, Sinem Oktay Sinem Oktay Akdeniz Evler
Sinem Oktay

NATURE HOMES

Sinem Oktay
Sinem Oktay
Sinem Oktay

Sinem Oktay’ın tasarladığı bu yazlık sitedeki evler, hem geleneğe saygı duran hem de modernlikten taviz vermeyen bir şekilde planlanmışlar. Geniş havuzu, sade yapısı, yeterli terası, estetik görüntüsüyle, bir yazlıktan beklenen her türlü konforu sağlamaya ehil olduğu anlaşılıyor.

Bodrum masalı

İÇ MEKAN-SALON ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ Modern Evler Mermer Beyaz
ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ

İÇ MEKAN-SALON

ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ
ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ
ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ

Eğer bu yazı hoşunuza gittiyse ve daha çok yeni fikir ve ilham kaynağı edinmek istiyorsanız, örnek olarak, yine daha önce bu sitede yayınlanan ve ‘Sıcaklığıyla insanı kendine çağıran 8 müstakil ev’ başlığını taşımakta olan yazımıza göz gezdirmenizin yararlı olabileceğini düşünüyouruz.

Türkiye'den herkesin yapabileceği 8 bungalov
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