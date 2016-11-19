Türkiye'de olduğuna şaşıracağınız 7 ev

Başlıktan da anlayacağınız üzere bugünkü yazımızda Türkiye’den sizleri şaşırtacak ev örneklerini seçmeye çalıştık. Aslında ülkemizde özellikle son on yıldaki inşaat sektörünün kaydettiği gelişmeyi düşündüğümüzde, bu tarz yenilikleri, başarılı örnekleri, usta mimarların elinden çıkmış olan heyecan verici ‘eser’leri görmek esasen normal bir gelişme olarak da sayılabilir. Bu kadar çok mimari ve tasarım ile ilgili üretim yapılırken, elbette briçok sıradan örneğin yanında hayranlık uyandıran, sıradışı, ilk bakışta fark edilebilen örnekleri bulmak oldukça normal karşılanmalıdır. Şimdi sizleri daha fazla sabırsızlık içinden bırakmadan örnek modellerimizin incelenemesine geçebiliriz.
Çalışmalarına sıklıkla yer verdiğimiz Yücel Partners’ın kırsal / country tarzında inşa ettiği bu müstakil ev bize Amerika’nın kırsaşl bölgelerini hatırlatıyor adeta. Bu tarzın Türkiye için bir yenilik olduğu ve tam da bu yüzden cesur bir girişim olduğu aşikar. Ancak evin şık duruşu, optimal büyüklüğü, kullanışlılığı gibi unsurlar, tarza olan ön yargıları yıkabilecek türden gibi görünüyor. Yeniliğe, farklılığa, sıradışılığa açık insanların korkmadan deneyebilecekleri ve bizce benzersiz bir deneyim yaşatacak olan bir örnek model.
Gülersan Mimarlık’ın gözde iç turizm ilçemiz Bodrum’da inşa ettiği bu kır evi adeta masal gibi ve krallara layık bir yaz tatili vaad ediyor. Bodrum’da, daha doğru bir ifadeyle, o yörenin genelinde görmeye alışık olduğumuz, kırsal tarzda ve yerel bir evin modern dokunuşlarla yorumlandığını söyleyebiliriz. Taş bir yapı, ortamın güzelliğine güzellik katan bitki ve çiçekler ve ayrıca da kocaman bir bahçe. Tam hayallerinizdeki gibi bir ev!
Evet, yanlış okumadınız! Tam da başlığımızdaki gibi: Bu ev prefabrik bir ev. Prefabrik ev sektörünün, bizim gibi deprem kuşağında olan bir ülkede büyük bir gelişim kaydetmesi herhalde çok da şaşırtıcı olmasa gerek. Fotoğrafta gördüğünüz prefabrik ev de yine yazlık şehirlerimizden Muğla’da yer alıyor. Bilhassa aileler için oldukça kullanışlı olduğu ilk bakışta kendini belli eden ev sağlamlığı ve konforuyla çok şey vaad ediyor.
Benid Mimarlık Bürosu’nun bu tasarımı gerçekten modern mimariyle uğraşan mimarların ülkemizde de ne kadar başarılı ve ustaca işler çıkarabileceğinin somut delili gibi adeta. Modernist akımın alamet-i farikası olan geometrik çizgiler elbette ilk bakışta göze çarpan en önemli işaretlerden. Kullanılan malzeme ve dış cephe tasarımı açısından da renkli bir görüntü arz eden ev, bahçe, teras ve havuz gibi her türlü ekstra konforu da içermekte.
Bu fotoğrafını görüdüğünüz yapı aslında bir ev değil. Bir çalışma ofisi olarak en başta tasarlanan yapının ev olarak kullanılmasının önünde ise bir engel elbette yok. Başarılı işlerinden tanıdığımız C/O Mimarlık tarafından tasarlanan yapı, özellikle iki tarafını saran havuz şeklinde şık ve estetik zeminle dikkatleri çekiyor. Yine aynı şekilde yukarıya doğru hafif bir eğimle yükselen çatı kısmı da sıradışı ve dikkat çekici özelliklerinden diğer bir tanesi.
Sinem Oktay’ın tasarladığı bu yazlık sitedeki evler, hem geleneğe saygı duran hem de modernlikten taviz vermeyen bir şekilde planlanmışlar. Geniş havuzu, sade yapısı, yeterli terası, estetik görüntüsüyle, bir yazlıktan beklenen her türlü konforu sağlamaya ehil olduğu anlaşılıyor.
Eğer bu yazı hoşunuza gittiyse ve daha çok yeni fikir ve ilham kaynağı edinmek istiyorsanız, örnek olarak, yine daha önce bu sitede yayınlanan ve ‘Sıcaklığıyla insanı kendine çağıran 8 müstakil ev’ başlığını taşımakta olan yazımıza göz gezdirmenizin yararlı olabileceğini düşünüyouruz.