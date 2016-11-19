Türkiye'de olduğuna şaşıracağınız 7 ev

Evet, yanlış okumadınız! Tam da başlığımızdaki gibi: Bu ev prefabrik bir ev. Prefabrik ev sektörünün, bizim gibi deprem kuşağında olan bir ülkede büyük bir gelişim kaydetmesi herhalde çok da şaşırtıcı olmasa gerek. Fotoğrafta gördüğünüz prefabrik ev de yine yazlık şehirlerimizden Muğla’da yer alıyor. Bilhassa aileler için oldukça kullanışlı olduğu ilk bakışta kendini belli eden ev sağlamlığı ve konforuyla çok şey vaad ediyor.