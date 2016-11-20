Kopyalamak isteyeceğiniz 6 çarpıcı mutfak dekorasyonu

Gastronominin her geçen gün etkisini arttırdığı günümüzde, bu fenomenle paralel olarak mutfaklarda geçirilen zaman da artmakta. Bu sebepten dolayı, mutfakların dekorasyonuna günümüzde, önceki yıllarda daha fazla önem veriliyor, daha çok özen gösteriliyor. Eskiye göre çok daha fazla zaman harcadığımız, sadece yemek pişirmekle kalmayıp aynı sosyalleştiğimiz mutfaklar, artık yaşantımızın önemli bir pparçası ve orada estetik bir görüntüyle karşılaşmak, ancak bu imkana sahip olurken konfor ve işlevsellikten de taviz vermemek hepimizin hakkı ve isteği.
Biz de bugünkü yazımızla, çeşitli mutfak dekorasyonlarından başarılı ve şık örnekler sunarak sizlere değişik ve yeni fikir ve ilham kaynaklarını tanıtmak istedik. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden, görsellerimiz yardımıyla bu harika örnek modellerimizi incelemeye geçebiliriz.
Mimari, iç mimari ve dekorasyonda modernizm ekolünden vazgeçemeyen okurlarımıza ve tasarım tüketicilerine hitap edeceğini düşündüğümüz bir örnek modelimizle başlamak istiyoruz. Minimalizm ve endüstriyel tarzla da flört ettiğini söyleyebileceğimiz bu mutfak, tarzın en klasik örneklerinden bir olarak öne çıkıyor. Mermer, metal, ahşap gibi birçok farklı materyalin kullanılmasından çekinilmemiş. Ancak tüm materyaller optimal düzeyde kullanılınca ortaya da uyumlu birliktelik ortaya çıkmış diye düşünüyoruz.
Yukarıda gördüğümüz örnek modelimize oldukça yakın sayılabilecek başka bir model daha. Ancak bu sefer, aydınlatmada ve fayanslarda kullanılan turkuaz renkteki dokunuşlar, mutafğın genel görüntüsünü pozitif yönde oldukça etkileyen bir etken olarak öne çıkıyor. Zaten beyaz ve turkuazın uyumu herkesin bildiği ve hoş bulduğu bir kombinasyondur. Bu mutfakta sadeliğe ve işlevselliğe de önem verildiği, hem genel çizgilerden, hem de, örneğin çift eviye gibi detaylardan ortaya çıkıyor.
Kırsal / country tarzının en güzel örneklerinden bir olarak seçtiğimiz bu örnek modelimizde, hiç kuşku yok ki ilk bakışta dikkati çeken en önemli nokta, karakter sahibi ve rengarenk fayans döşemesi oluyor. Duvarın geri kalan kaplamasının ahşap olması ise tarzın bir gereği ve aynı zamanda mükemmel bir görsellik ortaya koyuyor. Geniş pencere ise doğal ışığı sağlama açısından mutfağı bir hayli şanslı kılıyor.
Mutfak konusunda bir yazı yazarken endüstriyel tarzdan bir örneğe değinmemek olmazdı diye düşünenlerdeniz. Yüksek tavanlı evlerin estetiğinden ve açık planın güzelliğinden sonuna kadar yarlanılmış olduğu görülen bu evin mutfağı da, işte bu endüstriyel tarzın başarılı bir örneği olarak, bizler için bir fikir ve ilham kaynağı olarak ön plana çıkıyor. Alanın genişliği hem geniş bir hareket imkanı ve işlevsellik sağlıyor hem de mekanın aynı zamanda yemek odası olarak kullanılmasına da olanak tanıyor.
Stüdyo dairelerde birçok işi aynı mekanın içerisinde halletmek, hatta halletmek zorunda olmak mekanın mütevazi boyutlarının gerektirdiği bir zorunluluktur. İşte bu stüdyo dairenin gördüğünüz kesimi de hem oturma odası, hem mutfak, hem de yemek odası olarak işlev görüyor. Bunun bir zaaf olduğunu düşünenler ise yanılıyorlar. Zira dezavantajları olsa bile, bu tarz durumlar, evdeki sıcaklığı, samimiyeti arttırdığı gibi büyük bir işlevsellik de sunuyor.
Çağımız mimarisine damgasını minimalizm akımına elbette bizim de kayıtsız kalmamız mümkün değil. Fotoğrafını gördüğünüz mutfağı İtalyan mutfak planlayıcıları tasarladı. Tarzı sevenlerin kaçırmaması gereken bir örnek model.
Bu yazıyı beğendiyseniz ve yeni ve daha farklı fikir ve ilham kaynakalrına da ihtiyaç duyuyorsanız, daha önce yine bu sitede yayınlanmış olan ve ‘İnsanın aklını başından alan 5 açık mutfak’ başlığını taşıyan yazımıza göz gezdirmeniz de faydalı olabilir diye düşünüyoruz.