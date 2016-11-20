Her türlü konforun düşünüldüğü şahane aile evi

Bir evin inşası, tasarımı, iç mekan düzenlemesi, peyzajı ve dekorasyonu ayrı ayrı uzmanlıklar gerektiren, teferruatlı ve emek isteyen bir iştir. Bütün bu işlerin her biri için ayrı ayrı uzmanlar bulup ortaya bir yapı çıkarmaya çalışmaktansa, hayalinizdeki evi anahtar teslimi bir proje olarak ele alan mimarlık ofislerinden hizmet almak çok daha makuldür. Eğer siz de evinizi a'dan z'ye kendiniz tasarlamak istiyorsanız elbette size rehberlik edecek birçok firma bulabilirsiniz ancak mimarlık ve tasarım ofislerinin halihazırda satışa çıkmış projelerine göz atmakta da yarar var. Polonya'da bir firma anahtar teslim, özel tasarım evler yaparak ün kazanmış. Biz de bu yazımızda sizlere bu firmanın tasarladığı göz alıcı evlerden birini tanıtacağız. Müşterinin zevklerini, stil tercihlerini ve her ihtiyacını göz önünde bulundurarak tasarım yapan mimarlık ofisleri ortaya gerçekten harika yapılar çıkarıyorlar ve bu ev oldukça güzel bir örnek. Gelin bu modern ve göz kamaştırıcı evi birlikte daha yakından inceleyelim.
Polonya'ya ait mimari özelliklere daha geniş bir bakış için, farklı örnekler bulabileceğiniz “Bir ülkeden 8 mükemmel ev” başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.
Alüminyum/titanyum kaplama ahşap çatı ve beyaz dış cephe uyumunu bu firmaya ait bütün evlerde görebilirsiniz. Oldukça sade ve ferah bir dış cephe sunan bu özellikler eve güçlü bir izolasyon ve uzun ömürlü bir yapı da kazandırıyor. Bakımlı bir bahçesi ve şık dış mekanları bulunan evin dekorasyonu da son derece modern ve kullanışlı. Her yönüyle eksiksiz olan bu evin iç mekanlarına da bakalım.
Oturma odasının açıldığı bu şık veranda evin en güzel alanlarından biri. Modern ve kullanışlı bahçe mobilyaları ile dekore edilmiş verandanın manzarası da son derece iç açıcı. Bahçenin etrafı yer yer ahşap zebra çitler ve çalı çitlerle çevrilmiş. Ev güzel ve cennet gibi bir bahçeye sahip. Böyle bir evde yaşamak herkesin hayallerini süsleyebilirdi.
Bahçeye açılan geniş cam kapılar sayesinde evin iç mekanları sonsuz bir ferahlığa sahip. Gün ışığının bütün güzelliğini taşıyan evde gündüz saatlerinde hiçbir aydınlatmaya gerek yok. Akşam saatleri için ise çok yönlü ve güçlü ışıklandırmalar düşünülmüş. Özellikle bahçe aydınlatmaları eve muhteşem bir görüntü kazandırıyor.
Oturma odası, yemek odası ve mutfak alanlarının açık olarak planlandığı evin alt katında bir çalışma odası, bir banyo ve bir de kiler/depo bulunuyor. Oturma odası olarak planlanan alanda en çok dikkat çeken ögeler mobilyalar ve modern görünümlü şömine oluyor. Seçilen mobilyaların her biri modern stilin hakkını veren özel tasarımlar. Bitkilendirmede canlı çiçekler tercih edilmiş ve şık aksesuarlarla da ev güzelleştirilmiş.
Modern stilin en çok tercih edilen renk dengesi beyaz, siyah ve gri tonlarının açık renk ahşap ile kombinasyonudur. Bu evin dekorasyonunda da bu dengeden faydalanılmış. Beyaz ve antrasit uyumunun ferahlığı ahşap ve siyah karizması ile buluşunca ortaya harika bir tasarım çıkmış.
Monokromatik renk dengesiden faydalanılan dekorasyonda kullanılan mobilya ve ekipmanların tarzları da modern çizgiyi yansıtıyor. Mutfağın hemen önünde bulunan açık yemek odasında beyaz bir masa sandalye takımı ve dairesel formuyla dikkat çeken tavan lambası kullanılmış. Evin modern stiline oldukça iyi uyum sağlayan bir alan.
Burada ise evin iki katının detaylı planını bulabilirsiniz. Alt katta mutfak, yemek odası ve oturma odası olarak planlanan geniş salon, çalışma odası, büyük banyo ve bir de kiler/depo bulunuyor. Evin arka tarafında geniş bir garajı da var. Üst katta ise ebeveyn yatak odası, giyinme odası, ebeveyn banyosu, iki çocuk odası ve misafir banyosu bulunuyor. İki katlı evin planı oldukça kullanışlı ve ferah.