Her türlü konforun düşünüldüğü şahane aile evi

Bir evin inşası, tasarımı, iç mekan düzenlemesi, peyzajı ve dekorasyonu ayrı ayrı uzmanlıklar gerektiren, teferruatlı ve emek isteyen bir iştir. Bütün bu işlerin her biri için ayrı ayrı uzmanlar bulup ortaya bir yapı çıkarmaya çalışmaktansa, hayalinizdeki evi anahtar teslimi bir proje olarak ele alan mimarlık ofislerinden hizmet almak çok daha makuldür. Eğer siz de evinizi a'dan z'ye kendiniz tasarlamak istiyorsanız elbette size rehberlik edecek birçok firma bulabilirsiniz ancak mimarlık ve tasarım ofislerinin halihazırda satışa çıkmış projelerine göz atmakta da yarar var. Polonya'da bir firma anahtar teslim, özel tasarım evler yaparak ün kazanmış. Biz de bu yazımızda sizlere bu firmanın tasarladığı göz alıcı evlerden birini tanıtacağız. Müşterinin zevklerini, stil tercihlerini ve her ihtiyacını göz önünde bulundurarak tasarım yapan mimarlık ofisleri ortaya gerçekten harika yapılar çıkarıyorlar ve bu ev oldukça güzel bir örnek. Gelin bu modern ve göz kamaştırıcı evi birlikte daha yakından inceleyelim.

Polonya'ya ait mimari özelliklere daha geniş bir bakış için, farklı örnekler bulabileceğiniz “Bir ülkeden 8 mükemmel ev” başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.