Kaçınmanız gereken 10 dekorasyon hatası

Asimetrik yerleşim kimileri için hiç sorun olmasa da kimilerinin gözüne anında çarpan bir dekorasyon hatasıdır. Herhangi bir alana yerleştirilecek eşyaların birbirleri ile uyum ve simetri içerisinde olmasına özen gösterirseniz daha düzenli görünüme sahip bir ev oluşturmuş olabilirsiniz. Bu örnekte bulunan kalorifer petekleri ile ahşap rafların aynı hizada olması odaya daha güzel bir görüntü kazandırabilirdi. Bu haliyle de şık bir dizayn olduğunu söyleyebiliriz ama kusursuz bir dekorasyon için her detayın eksiksiz olması gerekir öyle değil mi?