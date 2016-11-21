Kaçınmanız gereken 10 dekorasyon hatası

Ev dekorasyonunda başarılı bir renk dengesi ve stil bütünlüğü sağlamak oldukça zor bir iştir. Uygulayacağınız stilin özelliklerine ve renk dengesine göre eşya ve aksesuar seçimleri yapabilmek için bir mimar, iç mimar veya dekoratörden yardım almanız gerekebilir ya da çok sayıda örnek tasarım inceleyerek ilham edinebilirsiniz. Biz de bu yazımızda sizlere evlerinizi kullanışsız ve kötü gösterecek dekorasyon hatalarından bahsederek işinizi biraz olsun kolaylaştırmak istiyoruz. Daha önce de birçok yeni fikir yazımızda bahsettiğimiz dekorasyon hatalarına bu kez farklı tasarımlar eşliğinde göz atacağız. Daha fazla dekorasyon önerisi bulmak için “45 kullanışlı dekorasyon fikri” başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.
Yatak odası dekorasyonunda ihtişamlı modeller birçok kişinin hayallerini süsleyebiliyor ancak ihtişamlı bir dizayna sahip olmanın bir takım olumsuzlukları da olabilir. Yatak odası uyku saatlerimizi geçireceğimiz oda olduğundan ışıklandırmasının, havalandırmasının, ısıtma sisteminin ve yatak takımının iyi seçilmiş olması gerekir. Gereğinden fazla yansıtıcı yüzeyin ve taşlı ışıklandırmalarının bulunduğu bir odada uyku için ideal karanlığı yakalamak zor olabilir. Yatak örtüsü, yorgan ve yastık gibi eşyalarda pul ve taşlarla yapılmış işlemeler, danteller de uyku için pek uygun olmayabilirler.
Asimetrik yerleşim kimileri için hiç sorun olmasa da kimilerinin gözüne anında çarpan bir dekorasyon hatasıdır. Herhangi bir alana yerleştirilecek eşyaların birbirleri ile uyum ve simetri içerisinde olmasına özen gösterirseniz daha düzenli görünüme sahip bir ev oluşturmuş olabilirsiniz. Bu örnekte bulunan kalorifer petekleri ile ahşap rafların aynı hizada olması odaya daha güzel bir görüntü kazandırabilirdi. Bu haliyle de şık bir dizayn olduğunu söyleyebiliriz ama kusursuz bir dekorasyon için her detayın eksiksiz olması gerekir öyle değil mi?
Özellikle banyo ve mutfak tasarımlarında kullanılan ekipmanların biçimleri kadar işlevleri de dekorasyon için önemlidir. Herhangi bir işlevi bulunmayan ya da kullanışsız bir yapıya sahip ekipmanlar dizaynınızı basitleştirebilir. Elektronik eşyalardan mobilyalara, aksesuarlardan lavabo ve duşlara kadar her eşyanın biçimi kadar fonksiyonelliğine de dikkat etmelisiniz.
Tekstil ürünleri bir dekorasyonu ısıtan eşyalardır. Hem görüntüleri hem de dokularıyla dekorasyonun stilini bile etkileyebilirler. Seçeceğiniz halı ve koltuk döşemeleri, perdeler, yatak örtüleri ve sehpa örtüleri odanızın havasını tamamen değiştirebilir. Bu nedenle tekstil ürünleri seçerken kaliteli kumaşları, sağlam dokumaları ve dekorasyonunuza uygun desenleri seçmenizi önemle tavsiye ediyoruz. Aksi halde odanın ahengini bozabilirsiniz.
Eğer evinizde bir okuma köşesi planlıyorsanız bu köşeyle ilgili atacağınız ilk adım ışıklandırmasını en iyi şekilde planlamak olmalıdır. Okuma köşesinde ters ışık ya da yanlış ışıklandırma okuma zevkinize ve gözünüze iyi gelmeyebilir. Doğru ışıklandırma hakkında daha detaylı bilgi almak için aydınlatma uzmanlarına danışabilirsiniz.
Bir dekorasyonu ne kadar iyi planlarsanız planlayın gereğinden fazla eşya kullandığınız zaman kalabalık bir görüntü elde edebilirsiniz. Ayrıca sadece görüntü değil kullanım zorluğu yaşamanız da mümkün. Bu nedenle ihtiyacınız olmayan eşyalara ve dekorasyona sonradan eklenen ögelere yer vermeyin. Böylece hem kalabalıktan hem de masraftan kurtulmuş olabilirsiniz.
Şık ve kullanışlı bir mutfak dekorasyonu oluşturmak için seçeceğiniz ürünlerin kalitesine de özen göstermelisiniz. Plastik bardaklardan ve eski tabaklardan kurtulup daha sağlıklı modeller seçmeye ne dersiniz?
Sağlıklı bir dekorasyon için aydınlatma son derece önemlidir. Başarılı bir aydınlatmanın ilk kuralı ise doğal ışıktan en iyi şekilde faydalanmaktır. Bu nedenle odanın doğal ışık almasını engelleyen yapılardan uzak durmalısınız. Örneğin geniş pencerelerin önünü tamamen kaptan ahşap jaluziler yerine daha saydam ürünler tercih edebilirsiniz. Odanın doğal ışıktan faydalanabilmesi için ne gerekiyorsa yapın ferahlık dekorasyonlarda altın anahtardır.
Aydınlatmadan bahsetmişken mutfak aydınlatmasına özellikle değinmek istedik. Mutfak evin en çok çalışılan alanıdır. Yemek yaparken; tezgahı ve mutfak ekipmanlarını kullanırken iyi bir aydınlatmaya mutlaka ihtiyaç duyarsınız. Bu nedenle hem gün ışığından faydalanabilen hem de alternatif ışık kaynakları barındıran bir mutfak aydınlatması oluşturmanızı tavsiye ediyoruz.
Depo, kiler ve yük dolabı gibi alanlar kalabalıkları saklamak için kullanıldıklarından genelde içerisinin görüntüsüne dikkat edilmez. Oysa ki uygun raf ve dolap sistemleri ile düzenlenmiş depolar her zaman daha kullanışlıdır. Tıkış tıkış eşya ile dolu dağınık alanlar yerine her şeyin düzenli ve sağlıklı muhafaza edildiği alanları tercih etmez miydiniz? Bunun için depo ve kilerlerinizi basit raf sistemleri, askı ve dolaplar ile donatarak organize edebilirsiniz.