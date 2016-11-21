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Kaçınmanız gereken 10 dekorasyon hatası

Homify Homify
'Modernity in the woods' - North London residential refurbishment, SWM Interiors & Sourcing Ltd SWM Interiors & Sourcing Ltd Modern Oturma Odası Mavi
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Ev dekorasyonunda başarılı bir renk dengesi ve stil bütünlüğü sağlamak oldukça zor bir iştir. Uygulayacağınız stilin özelliklerine ve renk dengesine göre eşya ve aksesuar seçimleri yapabilmek için bir mimar, iç mimar veya dekoratörden yardım almanız gerekebilir ya da çok sayıda örnek tasarım inceleyerek ilham edinebilirsiniz. Biz de bu yazımızda sizlere evlerinizi kullanışsız ve kötü gösterecek dekorasyon hatalarından bahsederek işinizi biraz olsun kolaylaştırmak istiyoruz. Daha önce de birçok yeni fikir yazımızda bahsettiğimiz dekorasyon hatalarına bu kez farklı tasarımlar eşliğinde göz atacağız. Daha fazla dekorasyon önerisi bulmak için “45 kullanışlı dekorasyon fikri” başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.

1. Göz yoracak derecede abartılı yatak odası dekorasyonu

Авеню 77-11, ООО "Студио-ТА" ООО 'Студио-ТА' Eklektik Yatak Odası
ООО <q>Студио-ТА</q>
ООО "Студио-ТА"

Yatak odası dekorasyonunda ihtişamlı modeller birçok kişinin hayallerini süsleyebiliyor ancak ihtişamlı bir dizayna sahip olmanın bir takım olumsuzlukları da olabilir. Yatak odası uyku saatlerimizi geçireceğimiz oda olduğundan ışıklandırmasının, havalandırmasının, ısıtma sisteminin ve yatak takımının iyi seçilmiş olması gerekir. Gereğinden fazla yansıtıcı yüzeyin ve taşlı ışıklandırmalarının bulunduğu bir odada uyku için ideal karanlığı yakalamak zor olabilir. Yatak örtüsü, yorgan ve yastık gibi eşyalarda pul ve taşlarla yapılmış işlemeler, danteller de uyku için pek uygun olmayabilirler.  

2. Belirgin asimetrik yerleşim

homify Modern Banyo
homify
homify

Asimetrik yerleşim kimileri için hiç sorun olmasa da kimilerinin gözüne anında çarpan bir dekorasyon hatasıdır. Herhangi bir alana yerleştirilecek eşyaların birbirleri ile uyum ve simetri içerisinde olmasına özen gösterirseniz daha düzenli görünüme sahip bir ev oluşturmuş olabilirsiniz. Bu örnekte bulunan kalorifer petekleri ile ahşap rafların aynı hizada olması odaya daha güzel bir görüntü kazandırabilirdi. Bu haliyle de şık bir dizayn olduğunu söyleyebiliriz ama kusursuz bir dekorasyon için her detayın eksiksiz olması gerekir öyle değil mi?

3. İşlevsiz ekipmanlar

ORT DER RUHE, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH Modern Banyo
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH

Özellikle banyo ve mutfak tasarımlarında kullanılan ekipmanların biçimleri kadar işlevleri de dekorasyon için önemlidir. Herhangi bir işlevi bulunmayan ya da kullanışsız bir yapıya sahip ekipmanlar dizaynınızı basitleştirebilir. Elektronik eşyalardan mobilyalara, aksesuarlardan lavabo ve duşlara kadar her eşyanın biçimi kadar fonksiyonelliğine de dikkat etmelisiniz.   

4. Kalitesiz tekstil ürünleri

Haus am See, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG Modern Yatak Odası
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

Tekstil ürünleri bir dekorasyonu ısıtan eşyalardır. Hem görüntüleri hem de dokularıyla dekorasyonun stilini bile etkileyebilirler. Seçeceğiniz halı ve koltuk döşemeleri, perdeler, yatak örtüleri ve sehpa örtüleri odanızın havasını tamamen değiştirebilir. Bu nedenle tekstil ürünleri seçerken kaliteli kumaşları, sağlam dokumaları ve dekorasyonunuza uygun desenleri seçmenizi önemle tavsiye ediyoruz. Aksi halde odanın ahengini bozabilirsiniz. 

5. Okuma köşesinde ters ve yanlış ışık

Living Room SWM Interiors & Sourcing Ltd Modern Oturma Odası Mavi armchair,side table ,floor lamp,joinery
SWM Interiors &amp; Sourcing Ltd
SWM Interiors & Sourcing Ltd

Eğer evinizde bir okuma köşesi planlıyorsanız bu köşeyle ilgili atacağınız ilk adım ışıklandırmasını en iyi şekilde planlamak olmalıdır. Okuma köşesinde ters ışık ya da yanlış ışıklandırma okuma zevkinize ve gözünüze iyi gelmeyebilir. Doğru ışıklandırma hakkında daha detaylı bilgi almak için aydınlatma uzmanlarına danışabilirsiniz. 

6. Çok fazla eşya

dining room INpuls interior design & architecture Modern Yemek Odası
INpuls interior design &amp; architecture
INpuls interior design & architecture

Bir dekorasyonu ne kadar iyi planlarsanız planlayın gereğinden fazla eşya kullandığınız zaman kalabalık bir görüntü elde edebilirsiniz. Ayrıca sadece görüntü değil kullanım zorluğu yaşamanız da mümkün. Bu nedenle ihtiyacınız olmayan eşyalara ve dekorasyona sonradan eklenen ögelere yer vermeyin. Böylece hem kalabalıktan hem de masraftan kurtulmuş olabilirsiniz.  

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7. Düşük kalitede mutfak eşyaları

dining table, edictum - UNIKAT MOBILIAR edictum - UNIKAT MOBILIAR Kırsal Yemek Odası
edictum – UNIKAT MOBILIAR
edictum - UNIKAT MOBILIAR

Şık ve kullanışlı bir mutfak dekorasyonu oluşturmak için seçeceğiniz ürünlerin kalitesine de özen göstermelisiniz. Plastik bardaklardan ve eski tabaklardan kurtulup daha sağlıklı modeller seçmeye ne dersiniz? 

8. Doğal ışığı engelleyen yapılar

Well of Light, HYLA Architects HYLA Architects Modern Koridor, Hol & Merdivenler
HYLA Architects
HYLA Architects

Sağlıklı bir dekorasyon için aydınlatma son derece önemlidir. Başarılı bir aydınlatmanın ilk kuralı ise doğal ışıktan en iyi şekilde faydalanmaktır. Bu nedenle odanın doğal ışık almasını engelleyen yapılardan uzak durmalısınız. Örneğin geniş pencerelerin önünü tamamen kaptan ahşap jaluziler yerine daha saydam ürünler tercih edebilirsiniz. Odanın doğal ışıktan faydalanabilmesi için ne gerekiyorsa yapın ferahlık dekorasyonlarda altın anahtardır.  

9. Mutfakta başarısız aydınlatma

homify İskandinav Yemek Odası
homify
homify

Aydınlatmadan bahsetmişken mutfak aydınlatmasına özellikle değinmek istedik. Mutfak evin en çok çalışılan alanıdır. Yemek yaparken; tezgahı ve mutfak ekipmanlarını kullanırken iyi bir aydınlatmaya mutlaka ihtiyaç duyarsınız. Bu nedenle hem gün ışığından faydalanabilen hem de alternatif ışık kaynakları barındıran bir mutfak aydınlatması oluşturmanızı tavsiye ediyoruz. 

10. Depo ve kiler gibi alanların veya yük dolaplarının dağınıklığı

Die Welt von Elfa, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Minimalist Giyinme Odası
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

Depo, kiler ve yük dolabı gibi alanlar kalabalıkları saklamak için kullanıldıklarından genelde içerisinin görüntüsüne dikkat edilmez. Oysa ki uygun raf ve dolap sistemleri ile düzenlenmiş depolar her zaman daha kullanışlıdır. Tıkış tıkış eşya ile dolu dağınık alanlar yerine her şeyin düzenli ve sağlıklı muhafaza edildiği alanları tercih etmez miydiniz? Bunun için depo ve kilerlerinizi basit raf sistemleri, askı ve dolaplar ile donatarak organize edebilirsiniz.   

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Bu dekorasyon hatalarından siz de uzak duruyor musunuz?

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