Hayranlık uyandıracak şahane prefabrik ev!

Multimedya odası muntazam ışıklandırılıyor ve bu mekana uygun canlı renkler tercih ediliyor. Dinamizmi ön plana çıkaracak kontrast yaratan dekorlar kullanılmış. Bar alanında sarı duvar zemin, kahverengi ahşap raf sistemleri, kırmızı bar sandalyeleri kullanılmış. Sinema keyfi için sevdiklerinizi davet edebileceğiniz tabure ve sehpalarla dizayn edilerek kullanışlı bir oda dizaynı sağlanmış. Döşeme zemini kaplamasında ise evin diğer alanlarına nazaran daha açık ve sade bir parke kaplama tercih edilmiş.

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