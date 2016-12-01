Hayranlık uyandıracak şahane prefabrik ev!

Bahçe içinde huzur veren bir atmosfere sahip müstakil bir ev birçok insanın hayalidir. Yapı sistemleri ise günümüzde farklı stil ve tarzlara göre çeşitlilik gösterebiliyor. Betonarme yapılar, çelik konstrüksiyon sistemleri ya da taşıyıcı sistemleri değişkenlik gösteren prefabrik konutlar ihtiyaca göre ilgi görebiliyor. Özellikle daha ekonomik olması bakımından prefabrik sistemlerde son dönemlerde modern çözümlerle yapılar tasarlanıyor. Bu yazımızda bir ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak modern bir prefabrik yapı projesini ele aldık, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.
Genel olarak bakıldığında Amerikan tipi bir ev projesi inşa edilmiş. Kırma çatı formu öne çıkıyor, bir veranda aracılığıyla eve giriş sağlanabiliyor. Geniş bir bahçe alanına sahip müstakil bir ev. Giydirme cephe kaplaması olarak beyaz ahşap görünümü veren bir kaplama türü kullanılmış. Çatıdan uzanan saçaklarla veranda alanı örtülüyor. Çevre ile uyumlu, huzur veren bir atmosfere sahip sıcak bir yuva.
Tek araçlık oto park alanı sağlayan evin ön cephesinden bir açı görüyoruz. 3 basamakla zemin kat kotuna ulaşılıyor. Zemin kat kotu ile yer zemini arasındaki su basman seviyesi giydirme cephe malzemeleri ile kaplanmış. Evin bodrum kat mekanları için aydınlatma sağlayacak pencere boşlukları dizayn edilmiş. Ayrıca açık otopark alanı için de çatı örtüsü ve saçak kullanılıyor.
Köşe koltuklarla maun parke kullanılan oturma odasında zemin renkleri ile mobilya ve aksesuarlar arasında kontrast oluşturuluyor. Böylelikle renk ve dokular daha da ön plana çıkıyor. Duvar zeminlerinde genel olarak göz yormayan renkler tercih edilmiş. Şömine keyfi için ayrılan duvar dekoru için natürel renklere yer verilmiş. Ayrıca, homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen, birçok farklı stil ve tarzda ev dekorasyonu örnekleri bulabilir, ilginizi çeken dekor fikirlerini değerlendirebilirsiniz.
Evin iç mekanlarında yekpare döşeme zemini kaplaması kullanılıyor ve farklı alanlara geçişte maun rengi parke dokusu bölünmüyor. Maun parke kaplama ile zemin alanlarında bütünlük sağlanıyor. Geniş açıklıklarla kapı boşlukları açılarak açık plan tasarım uygulanıyor. Duvar ve tavan zeminlerinde tamamen beyaz renk sadeliği ve yalınlığı hakim. Dolayısıyla maun zemin parkesi ve aksesuarları ön plana çıkaran sade bir zemin sağlanıyor.
Konfor sunan teras mobilyaları ile veranda alanı döşeniyor. Burada öncelikle ahşap taşıyıcılar ve tavan örtüsü renk ve dokusu ile sıcaklık katıyor. Natürel renkler göz yormuyor ve huzur veren bir atmosfer oluşturuyor. Konfor sunan bir oturma alanı, teras alanları için ideal tekli salıncak ve aile fertleri için bir yemek alanı tasarlanıyor. Barbekü davetleri için konforlu ve şık bir alan dizayn edilmiş.
Pencerenin karşısına konumlanan bir yatak karyolası kullanılmış. Gün batımı ya da günün ilk ışıklarını alan bu açı, bahçe manzarasına eşlik ediyor. Ahşabın sıcaklığı gerek döşeme zemini parkesinde, gerekse kirişlerle öne çıkıyor. Eğimli tavan beyaz renge boyanarak iç mekana derinlik katılmış. Ayrıca duvar dekorları için krem-kahve karışımı bir renk tercih edilerek, uyum ve ahenk sağlayan tablo ve aksesuarlar tercih edilmiş.
Multimedya odası muntazam ışıklandırılıyor ve bu mekana uygun canlı renkler tercih ediliyor. Dinamizmi ön plana çıkaracak kontrast yaratan dekorlar kullanılmış. Bar alanında sarı duvar zemin, kahverengi ahşap raf sistemleri, kırmızı bar sandalyeleri kullanılmış. Sinema keyfi için sevdiklerinizi davet edebileceğiniz tabure ve sehpalarla dizayn edilerek kullanışlı bir oda dizaynı sağlanmış. Döşeme zemini kaplamasında ise evin diğer alanlarına nazaran daha açık ve sade bir parke kaplama tercih edilmiş.
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