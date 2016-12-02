Her ayrıntının düşünüldüğü, konforlu bir kır evi

Natürel dokunuşlarla konfor sunan bir kır evine konuk olmaya hazır olun. Dokular, zarif tasarım çizgileri ve göz alıcı mimarisi ile huzur veren bir ev projesine tanık olacağız. Doğal güzellikleri ile nefes kesen bir manzaraya sahip olan bu ev, İspanya'da bulunuyor. Kır evi atmosferi natürel dokunuşlarla daha etkileyici hale geliyor. Lüks ve konfor sunan mobilyalarla bir araya geldiğinde rüyalarınızı süsleyecek bir malikaneye dönüşüyor. Daha fazla beklemeden İspanya'da bulunan şahane kır evinin görsellerine göz atalım.
Masmavi gökyüzü altında yeşil çimenlerle çevrili taş yolun uzandığı kır evinin davetkar bir girişi bulunmakta. Oldukça geniş bir alana yerleşen ev projesi geniş bir bahçe, garaj alanı barındırıyor. Nefis bir doğa manzarasına eşlik eden evin cephesinde doğal ışığı muntazam alacak geniş pencereler kullanılıyor. Nötr renklerle gri bir çatı örtüsü tercih edilen evin duvarları için beyazın sadeliği ve zarafeti tercih edilmiş. Bulunduğu çevre ile uyumlu doğal taş duvarlar çim alan ve doğa manzarası ile uyum sağlıyor. Doğal malzemelerin doku ve renk zenginliğinin yanı sıra, giriş kat zeminine ulaşmak için 5 basamaklık bir merdiven tasarlanmış.
Beyaz tavan masif ahşap kirişlerle göz alıcı bir tavan dekoru oluşturuyor. Özellikle yüksek ve eğimli tavanlı iç mekanlarda taşıyıcı iskeleti ön plana çıkaran mimari çalışmalar oldukça ilgi çekiyor. Açık plan tasarımı ile geniş bir iç mekan dizaynı söz konusu. İki ayrı oturma alanı dizayn edilen bu salonda klasik stil mobilyalar, sade ve yalın çizgiler ile ferah iç mekan anlayışı hakim. Doğal ahşabın dokusu ve renkleri ile kattığı sıcaklığın yanı sıra dekoratif saksı bitkileri ile huzur veren bir atmosfere sahip.
Yemek masası ve sandalyelerde de evin genel mimarisi ile uyumlu beyaz ve ahşabın uyumu kullanılmış. Sandalye taşıyıcılarını ahşap iskelet oluştururken tekstil kaplama ürünü beyaz renk tercih edilmiş. Yemek masasında taşıyıcı ayaklar beyaz ve ahşap masa tablası kullanılmış. 8 kişilik yemek masası alanı enfes doğa manzarasına bakan cam kapılara bakıyor. Yemek özenle dizayn edilen aydınlatma aksesuarları ve görkemli bir avize modeli ile oldukça şık hale getiriliyor.
Nefis doğa manzarasına açılan pencereler keyifli bir yemek atmosferi oluşturuyor. Beyaz ahşap masa ve sandalyeler kır evi atmosferine uygun, renkli çiçeklerle ve aksesuarlarla süsleniyor. Modern lamba aksesuarları iç mekana şıklık katıyor. Adeta bir resim tablosuna gerek kalmayan güzellikte ferah bir manzaraya eşlik ediyor. Ayrıca, homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Mutfak dekorasyonuna genel olarak baktığınızda evin diğer alanlarında görüldüğü gibi ahşabın sıcak tonları ile beyazın zarafeti bir araya geliyor. Göz yormayan bir yaklaşımla evin iç mekanlarında benzer mimari dil kullanılıyor. Beyaz duvarlar ve mutfa dolapları ile döşeme zemini kaplamasının doku ve rengi ön plana çıkıyor.
Soft renklerle kaliteli bir uyku alanı için ideal bir yatak odası dekore ediliyor. Aydınlatma unsurları ile şık avizeler ve duvar aplikleri ile sıcak bir atmosfer sağlanıyor. Genel olarak beyazlara bürünen duvarlar ahşap kirişler ve parkelerin dokusunu öne çıkarıyor. Duvar dekoru olarak pastel mavi ağırlık dekoratif kaplama ile uyumlu yastık ve aksesuarlar kullanılıyor.
Oval lavabo dizaynı koyu ahşap banyo tezgahı ile bir arada tasarlanıyor. Dekoratif bir ayna ve şık ışıklandırma unsurları ile ışıl ışıl bir banyo. Islak zeminlerde ahşabın kullanılması bakım ve dayanıklılık sağlayan kaplamalarla artık daha kolay. Cam duşakabin kullanılan banyonun duvar kaplamaları beyaz renk tercih edilerek ferah ve geniş bir atmosfer oluşturuluyor. Ayrıca döşeme zemini kaplaması rengi de banyoya sıcaklık katan unsurlar arasında yer alıyor.
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