Her ayrıntının düşünüldüğü, konforlu bir kır evi

Oval lavabo dizaynı koyu ahşap banyo tezgahı ile bir arada tasarlanıyor. Dekoratif bir ayna ve şık ışıklandırma unsurları ile ışıl ışıl bir banyo. Islak zeminlerde ahşabın kullanılması bakım ve dayanıklılık sağlayan kaplamalarla artık daha kolay. Cam duşakabin kullanılan banyonun duvar kaplamaları beyaz renk tercih edilerek ferah ve geniş bir atmosfer oluşturuluyor. Ayrıca döşeme zemini kaplaması rengi de banyoya sıcaklık katan unsurlar arasında yer alıyor.

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