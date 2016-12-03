Küçük bir banyoyu nasıl güzelleştirebilirim? 8 fotoğraf

Gündelik bakım ve temizlik ihtiyacını karşıladığımız banyolar, fonksiyonel detaylarla dekore edildiğinde daha estetik ve kullanışlı hale gelir. Özellikle küçük banyolar için işlevsellik ve göz karmaşası yaratmayan bir görünüm oldukça önemlidir. Banyo düzenini sağlamanın en önemli yollarından biri alana uygun depolama sistemlerinin tasarlanmasıdır. Evin diğer alanlarına göre daha küçük bir alana sahip olan banyolar bünyesinde birçok eşya, alet ve ıvır zıvır barındırır. Dolayısıyla banyo düzenini göz karmaşası yaratmadan daha estetik hale getirmek için depolama sistemleri önem taşır. Küçük bir banyoyu daha güzel hale getirmek için bazı başlıklar derledik, ilham veren örnekler bulabilirsiniz.