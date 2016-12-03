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Küçük bir banyoyu nasıl güzelleştirebilirim? 8 fotoğraf

Meral Eser Meral Eser
Metamorfoza łazienki w domu jednorodzinnym w Kwirynowie k/Warszawy, Home Staging Studio AP Home Staging Studio AP
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Gündelik bakım ve temizlik ihtiyacını karşıladığımız banyolar, fonksiyonel detaylarla dekore edildiğinde daha estetik ve kullanışlı hale gelir. Özellikle küçük banyolar için işlevsellik ve göz karmaşası yaratmayan bir görünüm oldukça önemlidir. Banyo düzenini sağlamanın en önemli yollarından biri alana uygun depolama sistemlerinin tasarlanmasıdır. Evin diğer alanlarına göre daha küçük bir alana sahip olan banyolar bünyesinde birçok eşya, alet ve ıvır zıvır barındırır. Dolayısıyla banyo düzenini göz karmaşası yaratmadan daha estetik hale getirmek için depolama sistemleri önem taşır. Küçük bir banyoyu daha güzel hale getirmek için bazı başlıklar derledik, ilham veren örnekler bulabilirsiniz.

1. Derinlik katan aynalar

São Lourenço da Serra/SP, Bianka Mugnatto Design de Interiores Bianka Mugnatto Design de Interiores Rustik Evler
Bianka Mugnatto Design de Interiores

Bianka Mugnatto Design de Interiores
Bianka Mugnatto Design de Interiores
Bianka Mugnatto Design de Interiores

Islak hacimlerde ahşap kullanımı son zamanlarda oldukça ilgi görüyor. Özellikle rustik stil öğelerle estetik bir görünüm kazandırmak isteyenler için ahşap tezgah ve zeminler natürel dokunuşlar yapmanıza olanak tanıyor. Bakım koşulları ve kaplamalar için kullanım süresi oldukça uzuyor. Natürel dokunuşlarla banyonuzu güzelleştirirken derinlik katmak ve daha ferah bir atmosfer sağlamak mümkün. Bunun için en sık kullanılan yöntemler arasında banyoların derinlik katan etkileri yer alıyor.

2. Beyaz ve ferah

Metamorfoza łazienki w domu jednorodzinnym w Kwirynowie k/Warszawy, Home Staging Studio AP Home Staging Studio AP
Home Staging Studio AP

Home Staging Studio AP
Home Staging Studio AP
Home Staging Studio AP

Mavinin dinginliği ile beyazın zarafetinin buluştuğu banyo iç açıcı bir atmosfere sahip. Eğimli tavandan geçen dik pencere doğal ışık ihtiyacını muntazam karşılıyor. Döşeme zemininden duvar kaplamasına kadar beyaz rengin kullanımına banyo aksesuarları da dahil oluyor. Ferah ve dingin bir banyo.

3. Şık ışıklandırma unsurları

homify Klasik Banyo
homify

homify
homify
homify

Işıklandırma unsurları ir banyonun atmosferini tamamen değiştirebilir. Özellikle derinlik katmak ve ışık ihtiyacını muntazam karşılamak istiyorsanız bölgesel ışıklandırma ya da indirect aydınlatma unsurlarını tercih edebilirsiniz. Daha ferah ve iç açıcı bir banyo atmosferi için banyo ışıklandırmasına özen gösterin.

4. Şeffaf yüzeyler ve göz yormayan düzen

Uma cobertura estilo moderno e minimalista, Oleari Arquitetura e Interiores Oleari Arquitetura e Interiores Modern Banyo
Oleari Arquitetura e Interiores

Oleari Arquitetura e Interiores
Oleari Arquitetura e Interiores
Oleari Arquitetura e Interiores

Derinlik katan bir başka unsur ise şeffaf yüzeylerin göz yormayan bir akış oluşturmayı kolaylaştırması. Mermer gibi natürel dokuların zemin kaplamalarında kullanılması göze hitap eden ve huzur veren bir atmosfer oluşturur. Bu örnekte ise ayrıca yeşil mozaik duvar kaplanarak şık ve dekoratif bir görünüm sağlanıyor. Ayrıca, homify'da dekoratörler tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.

5. Zemin kaplamalarında benzer renk ve dokular

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO RURALE, zanella architettura zanella architettura Rustik Banyo
zanella architettura

zanella architettura
zanella architettura
zanella architettura

Sınır algısını yok etmenin basit kuralı, duvar, döşeme veya tavan zeminlerini benzer renk ya da dokularla kaplamaktır. Ahşap malzeme ile duvar yüzeyi ve tavan zemini, kapı kanadı tasarlanarak küçük banyoda rustik stil öğelere yer verilmiş. Natürel dokularla uyum sağlayan yeşil fayanslarla döşeme zemini ve küvet duvarları kaplanıyor. Doğal ışığı muntazam alan penceresi ile akıllarda yer edecek rustik bir banyo.

6. Kontrast öğeler

Banyo Dekorasyonu GN İÇ MİMARLIK OFİSİ Modern Banyo
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

Banyo Dekorasyonu

GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

Küçük bir banyoda göz karmaşası yaratmak istemiyor ve çok fazla renk kullanmaktan kaçınıyor olabilirsiniz. Banyonuzu güzelleştirmek için seçeceğiniz iki doku ya da renk yelpazesine uygun eşyalar ve banyo aksesuarlarını değerlendirebilir, kontrast oluşturarak göze hitap eden bir banyo dekore edebilirsiniz.

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7. Banyolar için sepetler

Gül & Emin Timur, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Banyo
Bilgece Tasarım

Gül & Emin Timur

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Hem dekoratif amaçlı hem de işlevsel açıdan yararlanabileceğiniz banyo sepetleri ilginizi çekebilir. Kullanım amaçlarına göre banyo tezgahında temiz havluların muhafaza edilmesini sağlayacağınız sepetler tercih edebilirsiniz. Açık raflar için dekoratif görünüm sağlayacak benzer ebatlarda sepetleri de banyolarınızda değerlendirebilirsiniz.

8. Duvar rafları ile yer kazanmak

Firuzağa Ev, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji Modern Banyo
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Firuzağa Ev

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Döşeme zemini alanından yer kazanmak istiyorsanız bunun için birçok yöntem bulunuyor. Duvar dekorlarını değerlendirmek hangi sistemi kullanırsanız kullanın döşeme zemini alanından yer kazandırır. Özellikle açık raflarla duvar dekorları oluşturmak, pratik şekilde ihtiyaçlarınızı açık raflardan temin ederek kullanım kolaylığı sağlayacaktır. 

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Banyo dekorasyonunda farklı örnekler’ yazımızı da inceleyebilirsiniz.

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