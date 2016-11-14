Minik bir aile evinden herkese ilham verecek 8 fotoğraf

homify'ın en çok ilgi çeken bölümlerinden biri makul boyutlara sahip, sıcak ve sevimli aile evlerini tanıttığımız yazılar oluyor. Lüks, görkemli ve gösterişli evlerden çok, daha mütevazı, erişilebilir ve insanların aileleriyle huzur içinde yaşayabilecekleri müstakil evlerin beğenildiğinden hareketle dünyanın dört bir yanında bu karaktere uyan projeleri sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Bugünkü yazımızda da daha önce ayrıntılı olarak tanıttığımız bir aile evi projesini bu kez doğrudan ilham verici fikirlerine dikkat çekerek konu ettik. İşte yediden yetmişe herkesin hayran kalacağı, Almanya'da bulunan, küçük ama sıcacık ve çok şık bir aile evi projesinden hoşunuza gidecek fikirler.
Zarif ahşap merdivenin altını tıkış tıkış doldurmak yerine hoş bir bitki ve duvar tablosuyla asil bir görünümü tercih edebilirsiniz.
Dış cephe sadece şık ve davetkar görünümüyle değil, sade peyzaj mimarisiyle de dikkat çekiyor. Girişte kapıyla renk uyumu sağlayan saksı bitkisine dikkat.
Siz de salonunuzda ferah bir ortam için açık renkleri tercih edip, bunu canlı tablolarla dengeleyebilirsiniz.
Tüm duvarı kaplayan cam kapı sayesinde müthiş bir aydınlığa kavuşan mutfakta ahşap malzemeyle krem tonlarının kombinasyonu her eve yakışacak bir zarafet unsuru.
Bu banyoda ise havlu ve bornoz rengi dikkatle seçilmiş. Monotonluğu bozmak için yeni bir mobilya almak yerine bu tarz küçük eşyaları canlı renklerde seçip ortada bırakmayı deneyebilirsiniz.
Önden bakınca çok sade görünen bu evin arkasında bir havuz olduğunu tahmin etmek kolay değil.
Barbeküsü ve yemek masasısıyla tam teçhizatlı bu terasın bu kadar davetkar görünmesini sağlayan şey rıhtıma benzeyen ahşap zemin kaplaması. Dış mekanlarınız için iyi bir alternatif olabilir.
Evi gösteren girişidir prensibine inanıyorsanız, bu girişi aynen örnek alabilirsiniz. Hem çok sade ve zarif, hem de insanı kendie çekiyor.
Bu yazıyı beğendiyseniz, ’Kusursuz evin tarifi’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.