Minik bir aile evinden herkese ilham verecek 8 fotoğraf

homify'ın en çok ilgi çeken bölümlerinden biri makul boyutlara sahip, sıcak ve sevimli aile evlerini tanıttığımız yazılar oluyor. Lüks, görkemli ve gösterişli evlerden çok, daha mütevazı, erişilebilir ve insanların aileleriyle huzur içinde yaşayabilecekleri müstakil evlerin beğenildiğinden hareketle dünyanın dört bir yanında bu karaktere uyan projeleri sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Bugünkü yazımızda da daha önce ayrıntılı olarak tanıttığımız bir aile evi projesini bu kez doğrudan ilham verici fikirlerine dikkat çekerek konu ettik. İşte yediden yetmişe herkesin hayran kalacağı, Almanya'da bulunan, küçük ama sıcacık ve çok şık bir aile evi projesinden hoşunuza gidecek fikirler.