Şehrin göbeğinde eski ev zarafeti

Porto, yalnızca meşhur şarabıyla değil, Portekiz'in en eski şehirlerinden biri olarak tarihi dokusu ve mimarisiyle de öne çıkan bir yer. Şehrin eski mahallelerinde hâlâ yöreye özgü mimari özellikler taşıyan evler görmek mümkün olsa da bunlardan bir çoğu zamanın yıpratıcı izlerine yenik düşüyorlar. Ancak ANC Arquitetos adlı mimari firmasının üstlendiği bir projeyle, bu özelliklere sahip bir ev modern yaşamın ihtiyaçları da gözetilerek yenilenmiş durumda. Bugün sizlere Porto şehrinin mimari geleneğini ve zenginliğini yansıtan bu seçkin konutta bir tura çıkaracağız. Hazırsanız başlayalım.
Bu evin aslında iki farklı yüzü var. Caddeye bakan ön cephede yörenin geleneksel mimari karakterini günümüze taşıyan, dikine bir tasarım dilinin damga vurduğu, yeşil tuğla kaplı ön cepheyi görüyoruz. Özellikle cadde üzerindeki ağaçlar sayesinde ortaya çıkan güneş-gölge oyunları dış cephenin günün her saatinde farklı bir havaya bürünmesini sağlayarak görünümü olduğundan da büyüleyici hale getiriyor.
Evin bahçeye bakan arka cephesinde ise bambaşka bir görüntü bizi bekliyor. Yapılan tadilat esnasında arka cepheye eklenen balkonlar eskiyle yeni arasındaki geçişliliği mümkün kılarken, eski mekânı ayakta tutan kolonlar gibi maddi yapılara ve geleneksel görünüme mümkün olduğunca dokunmadan sağlanan bir modernizasyonun nasıl başarıyla ortaya çıktığını görüyoruz. Gün ışığından maksimum faydalanmak için tüm duvarı kaplayacak şekilde büyütülen pencerelere de dikkat.
Evin içindeki turumuza ise giriş katındaki bu mutfaktan başlayalım. Burada evin geleneksel duvar oymalarını da öne çıkaran beyaz renk tercihinin mekânı nasıl açtığını ilk bakışta görebiliyorsunuz. Rafine ve endüstriyel görünümlü bir ada tezgâhın merkez noktasını oluşturduğu mutfakta kahverengi ahşap zemin de sıcaklık katan bir unsur olarak bu manzarayı tamamlıyor.
Evdeki turumuza devam edelim. Burada ikinci katın antre kısmını görüyoruz. Özellikle tavandaki açıklıktan doğrudan bir açıyla gelen doğal ışık sayesinde müthiş ferahlık kazanan mekân, beyaz ve ahşabın uyumuyla insana huzur veriyor.
Beyaz renkle ahşap zemin birlikteliğinin aynen devam ettiği banyo da gayet modern ve ferah bir görünüm arz ediyor.
Arka cephe balkonunu da içine alan bu fotoğrafta öndeki canlı yeşilin aksine siyahın asaletiyle pembenin oyuncul sıcaklığının hoş bir harmanını görüyoruz. Siyah kapı ve pencere doğramaları iyi birer kontrast unsuru olarak dikkat çekerken, iç kısımdaki desenli tavanın aksine balkonda daha sade bir tasarım anlayışının benimsendiğini görüyoruz.
Bu eski evin yenilenmesi esnasında proje ekibinin en çok üzerinde durduğu konulardan biri evin geleneksel karakterini korumak ve evin tarihini hatırlatacak unsurları ortadan kaldırmamak olmuş. Bunun etkisini de adeta geçmişe uzanan bu uzun ve şık koridorda açıkça hissetmek mümkün.
Bodrum katındaki bu kısım ise dış mekânla iç mekân arasındaki akışkanlığı göstermek ve yine geleneksel bir dekorasyon unsuru olarak zemindeki taşların mekâna nasıl kendine özgü bir hava kattığını görmek açısından ilginç.
Bu evi beğendiyseniz, ’Eski bir mahallede yepyeni bir ev’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.