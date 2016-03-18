Şehrin göbeğinde eski ev zarafeti

Bodrum katındaki bu kısım ise dış mekânla iç mekân arasındaki akışkanlığı göstermek ve yine geleneksel bir dekorasyon unsuru olarak zemindeki taşların mekâna nasıl kendine özgü bir hava kattığını görmek açısından ilginç.

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