Pazar günün boş geçirmemek için 6 kendin yap fikri

Hepimiz boş zamanlarımızı değerlendirmek ve çok güzel el işleri yapmak isteriz. Çoğu zaman hobi olarak yaptığımız bu el işleri yerine evimizi daha güzel bir dekorasyona sahip hale getirmek için bir takım mobilya ve aksesuarlar yapabilirsiniz. Homify farkı ile pazar günlerinize renk katacak, boşa geçen zamanı değerli kılacak ve verimli sonuçlar alacağınız ilginç kendin yap fikirleri ile sizlere örnek projeler sunuyoruz. Geri dönüşüm için kullanabileceğiniz paletleri kullanarak orta masalar, oturma grupları, askılıklar, çamaşır sepeti gibi kullanışlı mobilyalar yapabileceğiniz gibi yatak başlıkları, mutfak askılıkları, mutfak rafları, özgün fikirlere sahip kitaplıklar, ayakkabılıklar da yapabilirsiniz. Bu sayede hem kendi el emeğiniz ile evinizi özel mobilyalar yapmış olursunuz hem de pazar günlerinizi, evinize adayarak evinizin size özel bir alan olmasını sağlayabilirsiniz.
Evinizde bahçe için yeterli ideal alan yoksa resimdeki gibi duvar saksıları yaparak evinize bahçe kazandırabilirsiniz. Ahşap duvar saksıları için ihtiyacınız olan tek şey ahşap elma kasaları ve çividir. Kasaların yanaklarında yer alan ahşapları söküp dilediğiniz tasarımlarda çivi ile birleştirerek çok şık ve el emeği göz nuru saksılara sahip olabilir, balkon veya terasınıza asarak evinizi daha muhteşem hale getirebilirsiniz.
Evinizde orta masa olarak kendi yapacağınız paletleri kullanabilirsiniz. Geri dönüşüm özelliği olan paletlerden yararlanarak kendinize has tasarımlara sahip şık orta masalar ortaya çıkarabilir, orta masaların üst yüzeylerini şık bir şekilde dekore ederek muhteşem orta masalara sahip olabilirsiniz. Geriye bir tek evin genel dekorasyonu ile uyumlu renklere boyanması işlemi kalan orta masa evinize renk katacaktır.
Doğal bir yaşam isteyen biriyseniz veya bahçenizde doğal oturma grupları tercih eden biriyseniz resimdeki gibi paletlerin geri dönüşüm özelliğini kullanarak oturma grupları tasarlayabilirsiniz. Monte ve demonte işlemleri oldukça kolay olan bu paletlerden istediğiniz tasarımlara sahip mobilyalar da yapabilir evinizi doğal bir yaşam alanı haline getirebilirsiniz.
Evinizin dekorasyonuna önem veren biriyseniz ve farklı tasarımlara sahip mobilyalardan hoşlanıyorsanız resimdeki gibi farklı tasarımlara sahip duvar rafları tercih edebilir, evinizin genel dekorasyonu içinde kendi el emeğiniz ve göz nurunuz duvar raflarına sahip olabilirsiniz. Ahşapları istediğiniz boyutlarda kesip birleştirerek size özel süsk aksesuarı teşhir alanı, kitaplık işlevli mobilyalara sahip olabilirsiniz.
Ahşap duvar raflarını modern tasarımlara sahip olacak şekilde kütük malzemeler kullanarak kendi el emeğiniz ile şık duvar rafları yapabilirsiniz. Kütük malzemesini kesebilmek için özel bir kesici kullanmanız gerekeceği için marangoza gidip kullanacağınız ölçülere göre kestireceğiniz kütükleri kullanarak resimdeki gibi duvar rafları yapabilirsiniz. Bu rafları vernik ile cilalayarak muhteşem görünen şık duvar rafları ortaya koyabilirsiniz.
Klasik ve standart tasarımlardan hoşlanmıyorsanız resimdeki gibi kendinize has tasarımlara sahip olan ve pazar gününde kendi başınıza yapabileceğiniz işlevsel yatak başlıkları yapabilirsiniz. Örnek yatak başlığı için bir kaç saatinizi ayırarak şık ve yatak odanızda size özel olan bir tasarım yapabilir, yatak odanızın doğallığını atırarak şık ve göz alıcı güzellikte bir yatağa sahip olabilirsiniz.