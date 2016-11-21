Pazar günün boş geçirmemek için 6 kendin yap fikri

Hepimiz boş zamanlarımızı değerlendirmek ve çok güzel el işleri yapmak isteriz. Çoğu zaman hobi olarak yaptığımız bu el işleri yerine evimizi daha güzel bir dekorasyona sahip hale getirmek için bir takım mobilya ve aksesuarlar yapabilirsiniz. Homify farkı ile pazar günlerinize renk katacak, boşa geçen zamanı değerli kılacak ve verimli sonuçlar alacağınız ilginç kendin yap fikirleri ile sizlere örnek projeler sunuyoruz. Geri dönüşüm için kullanabileceğiniz paletleri kullanarak orta masalar, oturma grupları, askılıklar, çamaşır sepeti gibi kullanışlı mobilyalar yapabileceğiniz gibi yatak başlıkları, mutfak askılıkları, mutfak rafları, özgün fikirlere sahip kitaplıklar, ayakkabılıklar da yapabilirsiniz. Bu sayede hem kendi el emeğiniz ile evinizi özel mobilyalar yapmış olursunuz hem de pazar günlerinizi, evinize adayarak evinizin size özel bir alan olmasını sağlayabilirsiniz.