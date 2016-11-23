Türkiye'den 8 sıra dışı yatak odası

Şehrin içinde yer alan bir eve sahipseniz ve geniş bir yatak odanız vara yapılması gereken resimdeki gibi varak işlemeleri olan, şık ve dekoratif bir yatak odası oluşturmaktır. Origami Mobilya tarafından hayata geçirilen yatak odası dekorasyonunda olduğu gibi aynaların fazla kullanılması ve ayna üzerindeki işlemeler ile yapılan şık tasarımlı varaklar ile sıra dışı ve göz alıcı güzelliğe sahip bir yatak odası oluşturabilirsiniz. Yatak örtüsü ile uyumlu renklerde perde ve halı ile bütünlük oluşturarak yatak odanızın görselliğini artırabilir ve şıklığına katkı sağlayabilirsiniz.