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Türkiye'den 8 sıra dışı yatak odası

umit atdağ umit atdağ
15300 Misia Residence, Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office Modern Yatak Odası
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Yatak odası tasarımları kişilerin hayal dünyasına göre değişkenlik gösteren, kişilere has özellikleri ile  farklı renklerin bir arada kullanıldığı dekorasyonlara sahip olabilmektedir. Klasik düşünceler doğrultusunda dekore edilen yatak odalarının yanında sıra dışı özellikleri ve renkleri ile insanların hayran kalacağı kadar güzel yatak odası dekorasyonları da yapılmaktadır. Türkiye'de yer alan alan yatak odaları içinde sıra dışı özellikleri ile insanların hayranlığını kazanmış yatak odası örneklerinin yer aldığı homify yatak odası dekorasyonu sayfalarını inceleyerek sıra dışı yatak odası dekorasyonları hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.  Renklerin kullanımı, perdelerin seçimi ve yatak ile bütünleşmesinin sağlanması, yatak odası mobilya tercihlerinin bir bütün içerisinde değerlendirilmesi ve sıra dışı fikirler içinde harmanlanarak hayata geçirilmesi  ile oluşan örnek yatak odalarını birlikte inceleyelim.

Modern tasarımlar

E. BUYUKKOKDERE SAHILEVLERI EV, Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. Modern Giyinme Odası
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.

E. BUYUKKOKDERE SAHILEVLERI EV

Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.

Yatak odasında klasik tasarım dışında uygulayabileceğiniz en ideal  tasarım örnek yatak odası tasarımıdır. Oldukça sade bir şekilde düzenlenmiş olan yatak odasının genişliği kullanılarak yatak odası içinde bir ebeveyn banyo oluşturulmuş.  Ayrıca tavan aydınlatmaları da çok şık bir şekilde yapılarak  yatak odası içinde yer alan cam bölmelerin yansıtıcı özelliğinden faydalanılmış. Renk seçimleri titiz bir şekilde yapılarak koyu kahve rengi ile beyaz renk çok uyumlu bir şekilde hayat geçirilerek yatak odasının çekiciliği artırılmış.

Vezir Proje / Özel Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Klasik Yatak Odası
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Vezir Proje / Özel

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Türkiye'de Vezir Proje  olarak hayata geçirilen  bu yatak odası tasarımı tavan ve zemin döşemelerinin sade renkleri, yatak başlığının ağır pembe tonu ve duvar dekorunda yer alan renkler ile oluşturulan kontrast yatak odasının farklı bir dünya olmasını sağlamış. Aksesuar ve objeler ile desteklenmiş olan  yatak odası dekorasyonu çok enerjik bir yatak odası haline gelmiş. Yatak başlığında kullanılan aksesuar perde yatak odasının dinamik havasına katkı sağlamış.

Pembenin çekiciliği

Klasik villa projesi homify Klasik Çocuk Odası
homify

Klasik villa projesi

homify
homify
homify

Pembe renk, bir çok renge göre daha şirin ve albenisi daha fazla olan bir renk olduğundan  bu yatak odası dekorasyonuna oldukça farklı bir hava katmış. Nuevo Tasarım tarafından hayata geçirilen bu yatak odası dekorasyonunda  tavan aydınlatması ve avize dikkat çeken unsur olarak kullanılmış. Yatak başlığının işlemeli oluşu, duvar boyunca uzanan aynalar ve mor renkli minderler yatak odasının kontrastının çekici ve göz alıcı bir güzellikte olmasını sağlamış.

Ahşabın sıcaklığı

Yatak Odası Tasarımı Penintdesign İç Mimarlık Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
Penintdesign İç Mimarlık

Yatak Odası Tasarımı

Penintdesign İç Mimarlık
Penintdesign İç Mimarlık
Penintdesign İç Mimarlık

Bir dekorasyonun sıcak samimi ve doğal olmasını istiyorsanız ahşap malzemesini oldukça bol kullanmalısınız. Örnek yatak odası dekorasyonunda yer alan vintage mobilyalar kullanılarak oluşturulan yatak odası dekorasyonu yine eskitilmiş ahşap malzeme kullanılarak yapılan yatak ile desteklenmiş.  Zemin için tercih edilen parke  uyumlu renk ve desende olunca yatak odası içinden çıkmak istemeyeceğiniz örnek bir yatak odası olmuş.

Cam duvarlı şık banyolu yatak odası

Interior Designs , CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS Modern Yatak Odası
CCT INVESTMENTS

Interior Designs

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

Yatak odasında görmeye alıştığımız ebeveyn banyosu fikri bu yatak odası dekorasyonunda çok farklı düşünülmüş. Boydan boya cam duvar olarak dekore edilen yatak odasında çok şık ve şeffaf bir ebeveyn banyosu tercih edilmiş. CCT İnvestments tarafından hayata geçirilen bu proje de  yatak odasının renkleri, yatak tasarımı ve şeffaf banyosu ile çok entegre bir dekorasyona imza atılmış.

Tasarım inceliği

Yatak Odası Tasarımı, Origami Mobilya Origami Mobilya Eklektik Yatak Odası
Origami Mobilya

Yatak Odası Tasarımı

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

Şehrin içinde yer alan bir eve sahipseniz ve geniş bir yatak odanız vara yapılması gereken resimdeki gibi varak işlemeleri olan, şık ve dekoratif bir yatak odası oluşturmaktır. Origami Mobilya tarafından hayata geçirilen yatak odası dekorasyonunda olduğu gibi aynaların fazla kullanılması ve ayna üzerindeki işlemeler ile yapılan şık tasarımlı varaklar ile sıra dışı ve göz alıcı güzelliğe sahip bir yatak odası oluşturabilirsiniz. Yatak örtüsü ile uyumlu renklerde perde ve halı ile bütünlük oluşturarak yatak odanızın görselliğini artırabilir ve şıklığına katkı sağlayabilirsiniz.

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Deniz teması

5 Houses, ARAL TATİLÇİFTLİĞİ ARAL TATİLÇİFTLİĞİ Modern Yatak Odası
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

5 Houses

ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Sıra dışı bir yatak odası fikri için sıra dışı bir tema belirlemek yatak odanızın ana fikrini oluşturmaktadır. Sıra dışı fikirler için resimdeki gibi denizi çağrıştıran bir tema belirleyebileceğiniz gibi orman veya doğayı çağrıştıran temalar da tercih ederek sıra dışı bir yatak odası oluşturabilirsiniz.

Beyaz yatak odaları

15300 Misia Residence Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office Modern Yatak Odası
Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office

15300 Misia Residence

Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office
Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office
Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office

Bir İnan Aydoğan fikri olan beyaz yatak odası dekorasyonlarında özel tavan işlemeleri ve uyumlu mobilya seçimleri ile bembeyaz sıra dışı yatak odası dekorasyonlarına imza atabilirsiniz. Örnek yatak odasında yer alan tavan işlemesinin orta noktası  aydınlatmanın temel kaynağı olarak düşünülerek evinizin ve yatak odanızın muhteşem olması sağlanmış.

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