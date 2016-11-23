Türkiye'den 8 sıra dışı yatak odası

Yatak odası tasarımları kişilerin hayal dünyasına göre değişkenlik gösteren, kişilere has özellikleri ile farklı renklerin bir arada kullanıldığı dekorasyonlara sahip olabilmektedir. Klasik düşünceler doğrultusunda dekore edilen yatak odalarının yanında sıra dışı özellikleri ve renkleri ile insanların hayran kalacağı kadar güzel yatak odası dekorasyonları da yapılmaktadır. Türkiye'de yer alan alan yatak odaları içinde sıra dışı özellikleri ile insanların hayranlığını kazanmış yatak odası örneklerinin yer aldığı homify yatak odası dekorasyonu sayfalarını inceleyerek sıra dışı yatak odası dekorasyonları hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Renklerin kullanımı, perdelerin seçimi ve yatak ile bütünleşmesinin sağlanması, yatak odası mobilya tercihlerinin bir bütün içerisinde değerlendirilmesi ve sıra dışı fikirler içinde harmanlanarak hayata geçirilmesi ile oluşan örnek yatak odalarını birlikte inceleyelim.
Yatak odasında klasik tasarım dışında uygulayabileceğiniz en ideal tasarım örnek yatak odası tasarımıdır. Oldukça sade bir şekilde düzenlenmiş olan yatak odasının genişliği kullanılarak yatak odası içinde bir ebeveyn banyo oluşturulmuş. Ayrıca tavan aydınlatmaları da çok şık bir şekilde yapılarak yatak odası içinde yer alan cam bölmelerin yansıtıcı özelliğinden faydalanılmış. Renk seçimleri titiz bir şekilde yapılarak koyu kahve rengi ile beyaz renk çok uyumlu bir şekilde hayat geçirilerek yatak odasının çekiciliği artırılmış.
Türkiye'de Vezir Proje olarak hayata geçirilen bu yatak odası tasarımı tavan ve zemin döşemelerinin sade renkleri, yatak başlığının ağır pembe tonu ve duvar dekorunda yer alan renkler ile oluşturulan kontrast yatak odasının farklı bir dünya olmasını sağlamış. Aksesuar ve objeler ile desteklenmiş olan yatak odası dekorasyonu çok enerjik bir yatak odası haline gelmiş. Yatak başlığında kullanılan aksesuar perde yatak odasının dinamik havasına katkı sağlamış.
Pembe renk, bir çok renge göre daha şirin ve albenisi daha fazla olan bir renk olduğundan bu yatak odası dekorasyonuna oldukça farklı bir hava katmış. Nuevo Tasarım tarafından hayata geçirilen bu yatak odası dekorasyonunda tavan aydınlatması ve avize dikkat çeken unsur olarak kullanılmış. Yatak başlığının işlemeli oluşu, duvar boyunca uzanan aynalar ve mor renkli minderler yatak odasının kontrastının çekici ve göz alıcı bir güzellikte olmasını sağlamış.
Bir dekorasyonun sıcak samimi ve doğal olmasını istiyorsanız ahşap malzemesini oldukça bol kullanmalısınız. Örnek yatak odası dekorasyonunda yer alan vintage mobilyalar kullanılarak oluşturulan yatak odası dekorasyonu yine eskitilmiş ahşap malzeme kullanılarak yapılan yatak ile desteklenmiş. Zemin için tercih edilen parke uyumlu renk ve desende olunca yatak odası içinden çıkmak istemeyeceğiniz örnek bir yatak odası olmuş.
Yatak odasında görmeye alıştığımız ebeveyn banyosu fikri bu yatak odası dekorasyonunda çok farklı düşünülmüş. Boydan boya cam duvar olarak dekore edilen yatak odasında çok şık ve şeffaf bir ebeveyn banyosu tercih edilmiş. CCT İnvestments tarafından hayata geçirilen bu proje de yatak odasının renkleri, yatak tasarımı ve şeffaf banyosu ile çok entegre bir dekorasyona imza atılmış.
Şehrin içinde yer alan bir eve sahipseniz ve geniş bir yatak odanız vara yapılması gereken resimdeki gibi varak işlemeleri olan, şık ve dekoratif bir yatak odası oluşturmaktır. Origami Mobilya tarafından hayata geçirilen yatak odası dekorasyonunda olduğu gibi aynaların fazla kullanılması ve ayna üzerindeki işlemeler ile yapılan şık tasarımlı varaklar ile sıra dışı ve göz alıcı güzelliğe sahip bir yatak odası oluşturabilirsiniz. Yatak örtüsü ile uyumlu renklerde perde ve halı ile bütünlük oluşturarak yatak odanızın görselliğini artırabilir ve şıklığına katkı sağlayabilirsiniz.
Sıra dışı bir yatak odası fikri için sıra dışı bir tema belirlemek yatak odanızın ana fikrini oluşturmaktadır. Sıra dışı fikirler için resimdeki gibi denizi çağrıştıran bir tema belirleyebileceğiniz gibi orman veya doğayı çağrıştıran temalar da tercih ederek sıra dışı bir yatak odası oluşturabilirsiniz.
Bir İnan Aydoğan fikri olan beyaz yatak odası dekorasyonlarında özel tavan işlemeleri ve uyumlu mobilya seçimleri ile bembeyaz sıra dışı yatak odası dekorasyonlarına imza atabilirsiniz. Örnek yatak odasında yer alan tavan işlemesinin orta noktası aydınlatmanın temel kaynağı olarak düşünülerek evinizin ve yatak odanızın muhteşem olması sağlanmış.