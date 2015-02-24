Çağdaş bir seramik sanatçısı

Sufi İstanbul – Crackle serisi 6 kişilik bir çay ve kahve takımı. Ama bir kahve takımı en fazla bu kadar estetik, tarihi, sanat dolu, karakterli ve şık olabilir. Estetik ve işlevselliği tek bir bünyede buluşturan bu kahve takımı bir seri üretim değil. Transparent sırlı limoges çamuru üzerine İstanbul cami gravürleri konulu el yapımı bir eser. Evet, yanlış okumadınız. El yapımı. Kalıplama, döküm, sırlama (crackle) ve kazıma teknikleri kullanılarak, Limoges porseleninden yaratılmış olan bu ürünler birer biblo ya da heykel gibi teşhir ürünü olarak kullanılabildiği gibi, aynı zamanda bu ürünlerle gerçekten kahve de içebilir, gündelik hayatınızın içindeki vazgeçilmez parçalardan biri haline getirebilirsiniz. İçinde bir adet 6 kişilik çay ve kahve potu, bir adet 2 kişilik çay ve kahve potu, bir sütlük, bir şekerlik, bir servis tabağı ve çay ve kahve fincanlarının bulunduğu bu takım, üzerindeki ilmek ilmek örülmüş emeğin her bakışta kendini hissettirdiği, tüm seri üretim tasarım bardak ve fincanlardan daha değerli ve daha özel bir sanat ürünü.