Çağdaş bir seramik sanatçısı

Toprağın ateşle dansı diye tanımlanır çoğu zaman seramik sanatı. Tarih öncesinden bugüne uzanan sekiz bin yıllık yolculuğunun getirdiği sağlamlıkla, estetikle, sanatla, bilgelikle konuk oluyor bugün hayatlarımıza. Ufuk Özçizme de bugün bu sanatı devam ettiren önemli isimlerden biri. Çalışmalarında seramik sanatının modern halini yansıtıyor ve sanatı işlevsellikle buluştururak bakmaya doyamayacağınız, kullanmaya kıyamayacağınız, sanat eseri niteliğinde ürünler çıkarıyor ortaya. İşte Ufuk Özçizme Seramik atölyesinden çıkan estetik ve işlevsellik harmanı o ürünlerden bazıları.
Sufi İstanbul – Crackle serisi 6 kişilik bir çay ve kahve takımı. Ama bir kahve takımı en fazla bu kadar estetik, tarihi, sanat dolu, karakterli ve şık olabilir. Estetik ve işlevselliği tek bir bünyede buluşturan bu kahve takımı bir seri üretim değil. Transparent sırlı limoges çamuru üzerine İstanbul cami gravürleri konulu el yapımı bir eser. Evet, yanlış okumadınız. El yapımı. Kalıplama, döküm, sırlama (crackle) ve kazıma teknikleri kullanılarak, Limoges porseleninden yaratılmış olan bu ürünler birer biblo ya da heykel gibi teşhir ürünü olarak kullanılabildiği gibi, aynı zamanda bu ürünlerle gerçekten kahve de içebilir, gündelik hayatınızın içindeki vazgeçilmez parçalardan biri haline getirebilirsiniz. İçinde bir adet 6 kişilik çay ve kahve potu, bir adet 2 kişilik çay ve kahve potu, bir sütlük, bir şekerlik, bir servis tabağı ve çay ve kahve fincanlarının bulunduğu bu takım, üzerindeki ilmek ilmek örülmüş emeğin her bakışta kendini hissettirdiği, tüm seri üretim tasarım bardak ve fincanlardan daha değerli ve daha özel bir sanat ürünü.
Üzerine cami gravürleri işlenmiş bu servis tabağı, hem tarihin hem İstanbul'un, hem seramik sanatının ince ve uzun yolculuğunun özelliklerini bünyesinde toplayarak karakterini oluşturmuş. Gravürlerin çizimlerindeki estetikten, seramiğin rengindeki asalet ve tarih kokusundan bahsetmeye gerek bile yok.
İçinde bir adet 6 kişilik çay ve kahve potu, bir adet 2 kişilik çay ve kahve potu, bir sütlük, bir şekerlik, bir servis tabağı ve çay ve kahve fincanlarının bulunduğu bu takım, üzerindeki ilmek ilmek örülmüş emeğin her bakışta kendini hissettirdiği, tüm seri üretim tasarım bardak ve fincanlardan daha değerli ve daha özel bir sanat ürünü. Üstelik klasikleşmiş bir sanatın gücüyle modern ve çağdaş eserler ortaya çıkarılabileceğini, bugünden kopuk olmayan kullanılabilir ve gündelik sanat ürünleri yaratılabileceğinin de en büyük kanıtı.
Sufi İstanbul – Beyaz serisiyse yine Ufuk Özçizme Seramik atölyesinden çıkan nadide sanat ürünlerinden biri. Beyaz sırlı limoges çamuru üzerine yine İstanbul cami gravürleri işlenerek yaratılmış birinci sınıf serigrafi çıkartmalı bu eserler de kullanıcının arzusuna göre hem teşhir ürünü olarak saklanabilir, hem de kullanılabilir özellikte yapılmış. Sufi İstanbul - Crackle takımı gibi yine seri üretim olmayan bu takım da tek ve el emeğiyle yaratılmış.
Limoges porseleni üzerinde kalıplama, döküm, sırlama, serigrafi teknikleri kullanılarak oluşturulmuş bu takım da yine 6 kişilik çay ve kahve potlarından, şekerlikten, fincan ve tabaklardan oluşuyor. Toprakla ateşin dansının en modern versiyonu olan bu takım da, diğeri gibi hem gravürlerinin incelikli çizimleri ve yoğun el emeğiyle hem de karakterindeki estetik ve tarihten gelen duruşuyla göz önüne çıkıyor.
Kahvenizi böyle bir fincandan içmenin lezzetini de, kahve keyfini de kırk kez daha çoğaltacağı kesin. Çünkü kahvenin kırk yıl hatrı varsa, seramiğin de sekiz bin yıllık tarihi var. İkisinin birleşiminin el emeğiyle ve eski İstanbul cami figürleriyle harmanlanması zaten ancak böyle muhteşem bir tasarım koyabilirdi ortaya. Kısacası böyle bir fincandan kahve içtiğinizde, bir daha hiçbir kahve aynı tadı vermeyecek.
Seramik sanatı sekiz bin yıllık geçmişine rağmen bugün hâlâ gelişen bir sanat ve ne mutlu bize ki ölmeye yahut zayıflamaya da pek niyeti yok. Bugün özel tasarımlı, zengin zevkleri olan evlerin çoğunda çağdaş seramik tasarımlar görmek mümkün. Ufuk Özçizme Seramik de bu ürünleri atölyesinden çıkaranlardan biri.