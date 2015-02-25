Cam sanatı harikaları

Dekorasyon ve tasarım söz konusu olduğunda cam malzemenin öneminden ve cam sanatının dekorasyona kattığı güzellikten bahsetmemek mümkün değil. Anadolu'nun binlerce yıllık tarihinden gelen kültürüyle, antik çağlardan beri pek çok eşyanın yapımında kullanılan cam, gündelik hayatımızda kullandığımız işlevsel nesnelerin ana maddesi olduğu gibi, aynı zamanda eşsiz sanat eserleri olarak da dekorasyon dünyasında vazgeçilmez bir yere sahip. İşte evinizde, iş yerinizde, tüm yaşam alanlarınızda estetik algıları yükseltecek ve yaşam kalitenize zarifliği, şıklığı ve her biri emek ürünü güzelliğiyle katkıda bulunacak harika cam sanatı tasarımları örnekleri.
Füzyon cam dizaynları, soğuk cam parçalarının uygulanacak kompozisyon doğrultusunda kesilmesiyle yaratılan tasarımlardır ve son derece yüksek yetenek isteyen bir el işçiliği gerektirir. Bu yüzden de seri üretimi pek mümkün olmayan füzyon tasarımlar dekorasyon açısından da bir hayli kıymetli ürünlerdir. Camkanatlar tarafından tasarlanan bu füzyon kapı camı tasarımıysa renklerin ve desenlerin birbirleriyle raks etmesi ve özenli el işçiliğiyle göz dolduruyor.
Dekoratif camı mimari ölçekte farklı kullanım alanlarında gündelik hayata sokma amacıyla yola çıkan YBM Tasarım tarafından dizayn edilip uygulanan bu cam duvar paneli, üzerindeki yaprak desenleriyle cama doğal bir dokunuş sağlarken yeşilimsi renk tonuyla bu dokuyu derinleştiriyor ve yaşam alanına estetik harikası bir doğallık katıyor. Bu tip cam paneller evinize ya da ofisinize derinlik ve güzellik katacağı gibi aynı zamanda daha ferah bir görünüm sağlayarak söz konusu alanın daha geniş görünmesine de neden oluyor. Özellikle uygun ışıklandırmayla duvarlarınızın bir kısmını cam panellerle tasarlayarak bu modası hiç geçmeyen dizayn uygulamasını kusursuz bir estetik şölene dönüştürebilir ve bu sayede hem yaşam kalitenizi hem de evinizin ya da iş yerinizin prestijini ve değerini arttırabilirsiniz.
Plaka camdan kesilerek ve farklı renklerde camların kullanılmasıyla oluşturulan yığma cam uygulamaları benzersiz birer dekorasyon ürünü olarak yaşam alanlarımızı süslüyor. Ural Mimarlık ve Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yaratılan bu yığma cam uygulaması da oluşturduğu kompozisyon ve renklerin bütünlüğüyle estetiğin doruklarında gezen, içinde bulunduğu mekânı güzelleştiren bir teşhir ürünü niteliğinde.
Cam mozaik mobilya kaplama ürünlerinin öne çıkan örneklerinden biri olan bu tasarım Karsan Cam Mozaik tarafından yaratılmış. Kalite, görsellik , dayanıklılık, şıklık ve zarafetin biraraya gelmesiyle oluşan bu mozaik ürün çalışma odalarınız için mükemmel bir dekorasyon seçeneği. Camın geri dönüşümüyle imal edilen bu çevre dostu cam mozaik eser tasarımda klasik bir tat yakalıyor ve camın tarihsel rolünü modern zamanlara taşıyor.
Camın tarihten gelen güzelliği elbette kullanım değerinin ve ihtiyacının en yüksek olduğu mutfağa da yansıyor. Manushum Cam Atölyesi'nin tasarladığı bu çiçekli bardaklar cam sanatının işlevsellikle buluşmasının en güzel örneklerinden biri olma niteliğini taşıyor. Bu bardağı sıradan su bardaklarından ayıran şey son derece ortada: Mükemmel bir şekilde uygulanmış ve tasarlanmış olan el boyaması kırmızı çiçek desenleri ve bu desenlerin bardağın ergonomik ve şık şekilli dizaynıyla kurduğu pürüzsüz ve göz alıcı ilişki. Bu bardaklarla mutfağınıza renk katmak çok kolay.
Işık, hayatın en vazgeçilmez öğelerinden biri olduğuna göre aydınlatma da dekorasyonun en temel taşlarından biri olmalı. Yaşam alanlarınızı renklendirmek, canlandırmak, güzelleştirmek ve farklılaştırmak yalnızca aydınlatma öğelerinin özenle tasarlanmasıyla bile mümkün aslında. Lampbada Design'ın her vitrinde bulamayacağınız el yapımı, benzersiz aydınlatma ürünleri de evinizi, iş yerinizi, çalışma masanızı, oturma odanızı değiştirebilecek kadar etkisi olan tasarım harikaları. Resimde gördüğünüz bu ürün de ışığın camla dansının titiz bir cam işçiliğiyle birleşmesiyle meydana gelmiş. Sıcak renkleriyle bulunduğu ortamın ısısını arttıracak, sıkıcı ve tek düze bir atmosfere bile renk ve canlılık katacak bir tasarım eseri.