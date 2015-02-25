Cam sanatı harikaları

Dekoratif camı mimari ölçekte farklı kullanım alanlarında gündelik hayata sokma amacıyla yola çıkan YBM Tasarım tarafından dizayn edilip uygulanan bu cam duvar paneli, üzerindeki yaprak desenleriyle cama doğal bir dokunuş sağlarken yeşilimsi renk tonuyla bu dokuyu derinleştiriyor ve yaşam alanına estetik harikası bir doğallık katıyor. Bu tip cam paneller evinize ya da ofisinize derinlik ve güzellik katacağı gibi aynı zamanda daha ferah bir görünüm sağlayarak söz konusu alanın daha geniş görünmesine de neden oluyor. Özellikle uygun ışıklandırmayla duvarlarınızın bir kısmını cam panellerle tasarlayarak bu modası hiç geçmeyen dizayn uygulamasını kusursuz bir estetik şölene dönüştürebilir ve bu sayede hem yaşam kalitenizi hem de evinizin ya da iş yerinizin prestijini ve değerini arttırabilirsiniz.