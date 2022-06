İzmir'e yakışır bir mutfak mucizesi

Gerek mutfağı gerekse de mimarisiyle, son derece tipik bir küçük Ege şehri olan Çeşme, bir süre boyunca tahtını Akdeniz sahil kasabalarına kaptırır gibi olduysa da, son yıllarda tekrar hak ettiği ilgili görmeye ve eski ihtişamlı günlerine kavuşmaya başladı. İhtişamlı dediğimize bakmayın, gece kulüplerine, barlarına, dolup taşan plajlarına, otellerine, tatil köylerine, marinasına ve yazın on katına çıkan nüfusuna karşın, oldukça sakin ve huzurlu bir yer burası. Hele de yaz sezonu haricinde, mutlaka gidip görmeli. Fakat gidip gördükten sonra, bir dahaki senenin tatilini beklemek istemeyenler ve erkenden emekli olup Çeşme'nin tadını dört mevsim çıkarmak için büyük şehirlerden kaçanlar da var. Nostaljik evleri ve sokaklarıyla özlediğiniz tatları yaşatmak için sizi bekleyen Çeşme'de tasarımıyla göz kamaştıran yeni projeler de var elbette. Bu yazımızda As Tasarım – Mimarlık tarafından gerçekleştirilen bir mutfak projesini inceliyoruz. Ege'nin ruhunu ve Çeşme'nin dokusunu her parçasıyla hissettiren bu harika mutfak, insanda gerçekten yemek yapma isteği uyandırıyor.