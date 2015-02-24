İzmir'e yakışır bir mutfak mucizesi

Gerek mutfağı gerekse de mimarisiyle, son derece tipik bir küçük Ege şehri olan Çeşme, bir süre boyunca tahtını Akdeniz sahil kasabalarına kaptırır gibi olduysa da, son yıllarda tekrar hak ettiği ilgili görmeye ve eski ihtişamlı günlerine kavuşmaya başladı. İhtişamlı dediğimize bakmayın, gece kulüplerine, barlarına, dolup taşan plajlarına, otellerine, tatil köylerine, marinasına ve yazın on katına çıkan nüfusuna karşın, oldukça sakin ve huzurlu bir yer burası. Hele de yaz sezonu haricinde, mutlaka gidip görmeli. Fakat gidip gördükten sonra, bir dahaki senenin tatilini beklemek istemeyenler ve erkenden emekli olup Çeşme'nin tadını dört mevsim çıkarmak için büyük şehirlerden kaçanlar da var. Nostaljik evleri ve sokaklarıyla özlediğiniz tatları yaşatmak için sizi bekleyen Çeşme'de tasarımıyla göz kamaştıran yeni projeler de var elbette. Bu yazımızda As Tasarım – Mimarlık tarafından gerçekleştirilen bir mutfak projesini inceliyoruz. Ege'nin ruhunu ve Çeşme'nin dokusunu her parçasıyla hissettiren bu harika mutfak, insanda gerçekten yemek yapma isteği uyandırıyor.
Denizin mavisi, zeytinin yeşili ve eski taş evlerin vazgeçilmez beyazı, Ege dendiğinde ilk akla gelen renkler bunlardır. Bir de, aslında dünyanın en verimli topraklarından biri olan ama zeytin ağaçları altında çorak görünen toprağın sarı sıcak rengi var tabi. Bu renkler Ege'ye özgü ve her şeyiyle Ege'yi hissettirecek bir tasarım yapmak için yetip de artıyor bile. Bu mutfakta da beyazın hakimiyetini görüyoruz. Klasik ve sade işlemelerle birlikte kullanılması beyazı daha da öne çıkarıyor.
Beyaza eşlik eden tek farklılık ise elbette doğal ahşap dokusu. Son dönemde pek çok modern mutfakta giderek daha sık biçimde görmekte olduğumuz ada tipi tezgahlardan biriyle burada da karşılaşıyoruz. Klasik tipte beyaz masa ayakları üzerinde geniş, doğal ahşap bir tabladan oluşan ve yine birinci sınıf kaliteli doğal ahşaptan ömürlük iskemlelerin eşlik ettiği bu tezgah, klasik bir çizginin hakim olduğu bu mutfağa yalnızca orada duruşuyla bile modern ve çağdaş bir hava katıyor. Üst kısmında çeşitli aksesuarların asılı olduğu ızgaraları geniş bir askı da adeta sinemasal bir derinlik katıyor mekana. Bu arada on sekizinci yüzyıl Londra'sından bugüne yolculuk etmiş gibi görünen sokak tipi saat de dikkatlerden kaçmıyor.
Ortadaki ada tipi tezgahın aksine ana tezgahta yine beyaz renk tercih edilmiş. Yalnızca ankastre sette yer alan mini fırın ve mikrodalga fırının metal aksamla karışık siyah rengi küçük bir kontrast yaratıyor. Bu da aslında mutfaktaki beyaz hakimiyetini daha da fazla vurguluyor. Modern bir evyeyle birlikte klasik tasarımlı bir musluğun kullanılması da yine kontrast bir dokunuş katmış mutafa. Evyenin hemen arkasında kalan bölümde kalan ve istendiğinde panjur vasıtası ile kapatılması da mümkün olan pencere ise, gün ışığının mekanı mükemmel biçimde aydınlatmasını garanti altına alıyor. Gün ışığının olmadığı saatlerde ise aydınlatma tavana gömülü spot lambalara emanet.
Şu tezgahtaki ahşap işçiliğini görüp de hayran olmamak gerçekten de elde değil. Doğal ahşabın yerini giderek imalat açısından çok daha avantajlı ve düşük maliyetli işlenmiş ahşap ürünlerine bıraktığı ve ahşabı birer sanat eseri gibi işleyen ustaların artık yetişmediği bir döneme, belki de yüz yıl yaşayacak böylesine bir işçiliğin kıymetini bilmek gerek.
Bu görselde mutfağın salonla birleştiği görüyoruz. Salon tarafından kuvvetle içeri dolan gün ışığı gözlerden kaçacak gibi değil. Bu Çeşme villası, bir Ege kentine yakışacak biçimde gün ışığını en doğru şekilde değerlendirecek bir tarzda planlanmış. Beyaz rengin ağırlıkla tercih edilmiş olması ise gün ışığını yansıtma yoluyla daha da güçlendiriyor. As Tasarım – Mimarlık'ın mutfakta gerçekleştirdiği kıskanılacak güzellikteki proje de villanın güzelliğine güzellik ve değerine değer katıyor.