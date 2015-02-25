Sıradışı bir fikir: Dikey bahçeler

Peyzaj mimarisinin kent yaşamındaki yeri ve önemi giderek artıyor. Bir dönemin bulduğu her santimetrekareye beton döken, neredeyse hiç bahçesi olmayan kibrit kutusu gibi evlerinin yerini, toplam arazinin yükse yetmişi, hatta kimi zaman yüzde sekseninden daha fazlası yeşil alan olan modern konut projeleri aldı. Geçmişte ağaçlar ve genel olarak yeşil doku, şehrin tabii bir parçasıydı. Fakat bu durumun ortadan kalkmasıyla özel olarak planlanmış yeşil alanlara ihtiyacımız her zamankinden daha da şiddetli. Bu yüzden park, bahçe ve her türlü yeşil alan düzenlemesi de yavaş yavaş hak ettiği yeri bulmaya başlayan bir tasarım işi olarak ön plana çıkmaya başladı. Ancak bazı firmalar ve tasarımcılar var ki, bu sektörde de çığır açmayı kendilerine hedef olarak seçmiş durumdalar, ve görünen o ki bunu da başarıyorlar. Eksen Peyzaj bu çığır açan firmalardan bir tanesi. Bitkileri ve yeşil örtüleri yalnızca zeminde gördüğümüz birer unsur olmaktan çıkarıp çeşitli iç ve dış mekanlarda dikey tasarlanmış bahçelerle hayatımıza sokan Eksen Peyzaj'ın sıradışı çalışmalarından bir seçki hazırladık sizler için.
Alışveriş merkezi, sergi salonu, kongre merkezi, sinema, opera, tiyatro salonları gibi çok sayıda insanın bir arada bulunduğu geniş mekanlarda, beton, çelik, cam ve zaman zaman da ahşap malzemelerin kullanılmasına alışkınızdır. Daha sanatsal mekanlarda bunlara kadife veya başka kumaşlarla kaplanmış geniş yüzeyler veya mermer ve benzeri malzemeden zeminler de eklenebilir. Fakat yeşil bir dokuyla örtülmüş yüzeylere, hele hele canlı bir yeşil dokuyla örtülmüş yüzeylere hiç alışkın değiliz. İşte bunu kırmanın zamanı geldi. Bu sıradışı dikey bahçeler, tonlarca beton ve çelikten imal edilen bu soğuk mekanlara doğanın sıcaklığını taşıyor.
Bu dikey bahçelerde yalnızca tek tip bitkiler de kullanılmıyor. Müşterinin isteği ve mekanın veya bulunduğu bölgenin iklim koşulları, bakım ihtiyaçları ve benzeri parametreler gözetilerek birbirinden güzel aranjmanlar yapılabiliyor. Sonuçta ortaya çıkan manzara ise gerçekten görülmeye değer. Yeşilin her tonundan, hatta kırmızı tonların bile bulunduğu mükemmel bir canlı duvarın yakışmayacağı bir mekan düşünülemez.
İşte size son derece iddialı ve baştan çıkarıcı bir dikey bahçe uygulaması. Altı metreyi aşan tavan yükseliğinin önemli bir kısmını kaplayan bu geniş dikey bahçe, kapalı bir mekanda gerçek bir orman atmosferinin nasıl yakalanabileceğine dair mükemmel bir örnek teşkil ediyor adeta. Bulunduğu mekana yapacağı oksijen katkısını da ihmal etmemek gerek. Ne de olsa bu tarz kapalı mekanlara taze havayı taşımak başlı başına güç bir iş.
Burada ise mükemml bir peyzaj tasarımı örneğiyle karşı karşıyayız Ahşabın, yeşilin ve suyun harikulade birlikteliği, sempatik olduğu kadar klas bir hava da katıyor bulunduğu mekana. Sıradan ve sıkıcı bir beton yahut çelik çit uygulaması yerine tercih edilen yeşil örtülü duvar ise, bu bahçenin değerini ve keyfini bir kat daha arttırıyor.
Kent yaşamının her anı olduğu kadar, her mekanı, her köşesi de son derece değerli. Hiçbir alan kendi haline bırakılmamalı, israf edilmemeli. Elbette bunu söylerken her boşluğun otopark yapılmasından söz etmiyoruz. Ama her boşluğun üzerine düşünülmeli, bulunduğu bölgeye ve şehire nasıl değer katabileceği hesaplanmalı ve tasarlanmalı. Tam da burada olduğu gibi. Önünde bir yürüyüş alanı bulunan konut bloğunun ön duvarı, gri beton haliyle bırakılmak yerine, Eksen Peyzaj'ın şık dikey bahçeleriyle hareketlendirilmiş. Yürüyüş yolundan geçenlerin keyfine keyif katacağına hiç şüphe yok.
İster bir parça canlılık katmak istediğiniz iç mekanlarda, isterse şehrin yıkıcı etkilerinden minimum etkilenecek yeşil alanlarla süslemek istediğiniz dış mekanlarda olsun, dikey bahçeler son derece şık, bir o kadar da sıradışı bir çözüm.