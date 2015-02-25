Sıradışı bir fikir: Dikey bahçeler

Peyzaj mimarisinin kent yaşamındaki yeri ve önemi giderek artıyor. Bir dönemin bulduğu her santimetrekareye beton döken, neredeyse hiç bahçesi olmayan kibrit kutusu gibi evlerinin yerini, toplam arazinin yükse yetmişi, hatta kimi zaman yüzde sekseninden daha fazlası yeşil alan olan modern konut projeleri aldı. Geçmişte ağaçlar ve genel olarak yeşil doku, şehrin tabii bir parçasıydı. Fakat bu durumun ortadan kalkmasıyla özel olarak planlanmış yeşil alanlara ihtiyacımız her zamankinden daha da şiddetli. Bu yüzden park, bahçe ve her türlü yeşil alan düzenlemesi de yavaş yavaş hak ettiği yeri bulmaya başlayan bir tasarım işi olarak ön plana çıkmaya başladı. Ancak bazı firmalar ve tasarımcılar var ki, bu sektörde de çığır açmayı kendilerine hedef olarak seçmiş durumdalar, ve görünen o ki bunu da başarıyorlar. Eksen Peyzaj bu çığır açan firmalardan bir tanesi. Bitkileri ve yeşil örtüleri yalnızca zeminde gördüğümüz birer unsur olmaktan çıkarıp çeşitli iç ve dış mekanlarda dikey tasarlanmış bahçelerle hayatımıza sokan Eksen Peyzaj'ın sıradışı çalışmalarından bir seçki hazırladık sizler için.