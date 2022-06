Sıradışı bir fikir: Dikey bahçeler

Kent yaşamının her anı olduğu kadar, her mekanı, her köşesi de son derece değerli. Hiçbir alan kendi haline bırakılmamalı, israf edilmemeli. Elbette bunu söylerken her boşluğun otopark yapılmasından söz etmiyoruz. Ama her boşluğun üzerine düşünülmeli, bulunduğu bölgeye ve şehire nasıl değer katabileceği hesaplanmalı ve tasarlanmalı. Tam da burada olduğu gibi. Önünde bir yürüyüş alanı bulunan konut bloğunun ön duvarı, gri beton haliyle bırakılmak yerine, Eksen Peyzaj'ın şık dikey bahçeleriyle hareketlendirilmiş. Yürüyüş yolundan geçenlerin keyfine keyif katacağına hiç şüphe yok.