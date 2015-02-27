Anadolu'nun kalbinde Avrupa esintili bir kültür merkezi

İklimiyle, daha doğrusu soğuğuyla Ankara'yı aratmasa ve en yakın denize altı saat mesafede olsa da adeta bir Ege kenti sıcaklığında bir şehir olan Eskişehir, modern şehircilik ve peyzaj uygulamarıyla da Avrupa kentlerini andırıyor. Bu modern şehircilik uygulamalarına imza atan belediyelerden biri olan Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin gerçekleştirdiği ve Türkiye'nin sayılı kültür merkezleri arasında yerini alan Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'ni tanıtıyoruz bu yazımızda. Tiyatro, konser, opera gibi etkinlikler kadar, film gösterimleri, gala geceleri ve hatta büyük kongre ve konferanslara da ev sahipliği yapacak bu önemli eser, dünyadaki benzerleriyle rahatlıkla rekabet edebilecek kalitede mimarisi ve tasarımıyla da ayrıca göz dolduruyor. Gelin bu güzide yapıya hep birlikte yakından bakalım.