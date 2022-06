Anadolu'nun kalbinde Avrupa esintili bir kültür merkezi

On dokuzuncu yüzyılda inşa edilmiş bir Ermeni Kilisesi iken sonraki yıllarda sinema olarak kullanılan bu yapı, uzun süre atıl kaldıktan sonra Tepebaşı Belediyesi tarafından büyük bir özenle restore edilmiş ve halkın hizmetine sunulmuş. Restorasyonda yapının aslına büyük ölçüde sadık kalınmış. Bugünlerde pek fazla rastlamadığımız yükseklikteki tavan da bu on dokuzuncu yüzyıl mimari anlayışından kaynaklanıyor. Bu da tiyatro salonuna gerek akustik, gerekse de görsel anlamda büyük katkı sağlıyor. Bu türden bir salon her türden etkinliğe rahatlıkla ev sahipliği yapabilir.