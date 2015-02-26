Tarihi semtte modern bir rezidans

En eski İstanbul semtlerinden biri olan Tarlabaşı'nda, son birkaç yıldır kuvvetli bir değişim rüzgarı esiyor. Tarihi boyunca pek çok halka ev sahipliği yapmış, cumbalı evleriyle saklı kalmış mimari harikaları içinde barındıran bu enteresan bölge Türkiye'nin ve özellikle de İstanbul'un pek çok muhiti gibi kentsel dönüşümden payını fazlasıyla alıyor bugünlerde. Bu çerçevede kimisi yıkılmaya yüz tutmuş, kimisi çoktan yıkılmış olan tarihi eser niteliğindeki binalar onarılıyor ve tekrardan şehire kazandırılıyor. Tarlabaşı'nın bugünü aslında yirmi veya otuz yıl öncesinin Galata ve Cihangir semtlerini anımsatıyor. Bu bölgeler de harika mimari örnekleri barındıran fakat uzun yıllar kaderine terk edilmiş semtlerdi. Fakat restorasyon çalışmalarıyla bugün artık İstanbul'un en gözde muhitleri arasında yer alıyorlar. Çok geçmeden Tarlabaşı'nın da eski ihtişamlı günlerine geri dönmesi ve şehrin merkezindeki seçkin yapılarla birlikte kabuk değiştirmesi de çok muhtemel. Bu yazımızda Tarlabaşı'nın dönüştüren usta ellerden biri olan AreDEKO & AreSETS'in restore ederek hizmete açtığı Tarlabaşı Full House Boutique rezidansı ele alıyoruz. Şehrin tam merkezinde, hem tarihi bir yapının asaletini hem de modern çağın konfor özelliklerini bir araya getiren bu rezidansa hayran kalacaksınız.