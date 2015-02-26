Tarihi semtte modern bir rezidans

En eski İstanbul semtlerinden biri olan Tarlabaşı'nda, son birkaç yıldır kuvvetli bir değişim rüzgarı esiyor. Tarihi boyunca pek çok halka ev sahipliği yapmış, cumbalı evleriyle saklı kalmış mimari harikaları içinde barındıran bu enteresan bölge Türkiye'nin ve özellikle de İstanbul'un pek çok muhiti gibi kentsel dönüşümden payını fazlasıyla alıyor bugünlerde. Bu çerçevede kimisi yıkılmaya yüz tutmuş, kimisi çoktan yıkılmış olan tarihi eser niteliğindeki binalar onarılıyor ve tekrardan şehire kazandırılıyor. Tarlabaşı'nın bugünü aslında yirmi veya otuz yıl öncesinin Galata ve Cihangir semtlerini anımsatıyor. Bu bölgeler de harika mimari örnekleri barındıran fakat uzun yıllar kaderine terk edilmiş semtlerdi. Fakat restorasyon çalışmalarıyla bugün artık İstanbul'un en gözde muhitleri arasında yer alıyorlar. Çok geçmeden Tarlabaşı'nın da eski ihtişamlı günlerine geri dönmesi ve şehrin merkezindeki seçkin yapılarla birlikte kabuk değiştirmesi de çok muhtemel. Bu yazımızda Tarlabaşı'nın dönüştüren usta ellerden biri olan AreDEKO & AreSETS'in restore ederek hizmete açtığı Tarlabaşı Full House Boutique rezidansı ele alıyoruz. Şehrin tam merkezinde, hem tarihi bir yapının asaletini hem de modern çağın konfor özelliklerini bir araya getiren bu rezidansa hayran kalacaksınız.
AreDEKO & AreSETS mimarlık ofisi, Tarlabası Full House Boutique ismini alan bu yapının mimari özelliklerini aynen korumayı tercih etmiş. Buna karşın iç mekanlarda son derece modern uygulamalar gözlerden kaçmıyor. Tamamı birinci sınıf malzemeler kullanılarak dekore edilen rezidans, İstanbul sevdalılarına hem tarihi dokuyu, hem de konforu yaşatmak için az bulunacak nitelikte bir bileşim vaat ediyor. Burada yapının üst katlara çıkan merdivenini ve sonradan eklenen asansörü görüyorsunuz. Ahşap, mermer ve metalin dikkat çeken birlikteliği bu alana rengini veriyor. Zeminde kullanılan klasik tarzdaki karolar ise bu birlikteliği mükemmel bir şekilde tamamlıyor.
Sıcak bir evin rahatlığını lüks bir otelin konforuyla bir araya getiren rezidanslar, gün geçtikçe daha fazla popülerlik kazanmaya devam ediyor. Genç kuşak beyaz yakalı çalışanlar, bir ev sahibi olup durulmadan önce hızlı günlerini bu tipte konutların rahatlığıyla geçirmeyi tercih ediyorlar. Gerçekten de her şeyiyle kullanıma hazır, en kaliteli eşyaları hayran bırakan bir dekorasyonla birleştiren rezidansların vaat ettiği konfor pek çok kişi için baştan çıkarıcı niteliğe sahip.
AreDEKO & AreSETS tarafından tarihi bir binadan dönüştürülen Tarlabası Full House Boutique ise rezidans konforunun üzerine bir de İstanbul'un tam ortasında, tüm merkezlere yürüyüş mesafesinde ve aynı zamanda da mimarisiyle göz kamaştıran tarihi bir binada yaşamanın keyfini ekliyor. İç mekanlarında beyazın ağırlığı hissedilen Tarlabası Boutique, misafirlerine fonksiyonelliğin ön planda olduğu ve hızlı şehir yaşamının temposunu ıskalamayan lüks bir ortam sunarken, görsellikten ve kaliteden de ödün vermiyor.
Banyolar her türlü evin en önemli mekanları arasında yer alırlar. Çoğu kez gizli kalan bu mekanların tasarımına gerektiği kadar önem verilmez. Fakat Tarlabası Full House Boutique bu konuda da boşluk bırakmamış. Dahili aydınlatması da bulunan çift cepheli son derece geniş bir aynanın karakterize ettiği banyoda, tamamı birinci sınıf malzemeler kullanılarak yapılan duvar kaplamaları, zemin karoları, ahşap ve metal parçalar, kalite hissini size sonuna kadar yaşatmayı garanti altına alıyor.
Şişli'nin bitimindeki Elmadağ'dan başlayıp bir uçta Beşiktaş'a, diğer tarafta ise Karaköy'e kadar uzanan, Talimhane ve Tarlabaşı'nı da içinde barındıran Taksim bölgesi, canlı ticaret ve gece hayatı, tarihi binaları, parkları, kültür merkezleri, tiyatroları ve sinemaları ile, İstanbul ve Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri olma özelliği Osmanlı döneminden günümüze kadar devam ettirdi. Yıllar içinde zaman zaman çehresi ve müdavimlerinin, yerleşimcilerinin profili değişse de, cazibesinden hiçbir şey kaybetmedi. Bugün hâlâ İstanbul'a gelen yerli veya yabancı bir ziyaretçinin ilk durağı olma özelliğini koruyor. Umuyoruz ve sanıyoruz ki yüz yıl önce olduğu gibi yüz yıl sonra da böyle olacak. Avrupa'nın da önemli meydanları arasında olan Taksim Meydanı'na yürüyerek birkaç dakika mesafede olan tarihi bir binadaki bu rezidans, misafirlerini beklerken gösterişli mimarisiyle Beyoğlu'na değer katmayı sürdürüyor.