En güzel yuvarlak masa modelleri

Yuvarlak masalar mekanda samimi bir ortam yaratmak için tercih edilen tasarımlardır. Yuvarlak şekilli bir masa, masa başı kavramını yok etmesi, masada oturan herkesin denk, eşit, yan yana ve karşılıklı olarak sıralamasını nedeniyle dostluğu simgeleyen tasarımlardır.
Yuvarlak masa tartışması kavramı da bu noktadan hareketle ortaya çıkmıştır. Bir konuyu tartışmak ve/veya bir problemi çözmek için herkesin eşit haklara ve eşit şartlara sahip olduğu yuvarlak masa tartışmaları, barışçıl bir tutum sergilemeleriyle ünlüdür.
Yuvarlak masa kavramının tarihi Kral Arthur Destanı olarak bilinen ve Britanya'nın Saksonlardan kurtulma hikayelerinin anlatıldığı efsanelerin kahramanı olan Kral Arthur'a dayanır. Kral, şövalyeleriyle yaptığı görüşmeleri yuvarlak masa etrafında toplanarak gerçekleştirerek tüm katılımcılara eşit ve adil fikir beyan etme hakkı tanımakta ve hepsine eşit mesafede olduğunu vurgulamaktadır. Yuvarlak Masa Şövalyeleri de işte bu hikayelerde yer alan, sayıları 12 ile 150 arasında değişen şövalyeleri temsil etmektedir.
Günümüzde, devlet erkanının yemekli kabullerinde yuvarlak masa, aynı nedenlerden dolayı tercih edilmektedir, zira yuvarlak masa eşit mesafeyi ve eşit hakları simgeler.
Evlerimizde de yuvarlak masa kullanarak, hem ev ahalisi için hem de yemekli konuklarımız için sıcak ve samimi bir ortam yaratmış oluruz. Yuvarlak masalarda köşeli masalarda olan o ağırbaşlı ve resmi hava yoktur. Onun yerine daha samimi ve yakın bir hava verirler. Tabi, bu nedenle birçok insan yalnızca mutfakta, yani aile bireyleri dışında insanların pek girmediği, evin daha özel bir alanı sayılan mekanda yuvarlak masa kullanmayı tercih ederken, salondaki yemek odasında köşeli modelleri tercih ederler. Neticede, konuklarımızla olan ilişkimiz, ne derece samimi ne derece resmi bir ortam yaratmak istediğinize göre yemek masamızı seçebiliriz. Üstelik yapıları gereği, yuvarlak masaların konut için olan versiyonlarının boyutları en fazla altı kişiye yetmekte, daha büyük gruplar misafir ettiğimizde bu boyutta bir masa yetmemektedir. Daha büyük masalar ise şekillerinden dolayı, doğal olarak mekana sığma konusunda problem çıkarır.
Bu sayfamızda kimisi mutfakta kimisi ise yemek odalarında kullanılmış, ahşaptan cama farklı malzemelerden üretilmiş yuvarlak masa modellerini ve iç mimar ve dekoratörlerin bu yuvarlak masaları hangi sandalyelerle ve hangi dekorasyon prensipleri içerisinde kullandıklarını inceledik. Yuvarlak bir masanız var ise ya da almayı düşünüyorsanız, bu derlemede yer alan örnekler sizler için de birer ilham kaynağı olabilir.
Fotoğrafta görmüş olduğumuz bu örnek São Paulo, Brezilya'dan. Breno Santiago mimarlık ve iç tasarım firması tarafından dekore edilen konutun salonunda modernist ayak yapısına sahip yuvarlak bir masa kullanılmış. Modern bir kaplamaya sahip ahşap masaya Türkiye'de bambu olarak tabir ettiğimiz, buharda eğilerek şekil verilen ahşaptan imal edilen bu tür sandalyeler hafif yapılarıyla plaj evleri için de ideal birer mobilya parçası.
Fotoğraftaki örneğimiz her çalışması birbirinden orijinal, birbirinden şık Hakan Helvacıoğlu H2C'ye ait. Siyah renkli tablaya ve geniş krom ayaklara sahip olan bu yuvarlak masa, dört adet Tobias sandalye ile birlikte kullanılmış. Polikarbonat malzemeden üretilmiş sandalyelerin krom ayakları ile uyum içerisindeki masa Cihangir'deki bir konutun yemek odasında yer almakta.
EdMimarlık Interior Studio tarafından dekore edilen, Göktürk Kemerpark Evleri'ndeki bu konutun yemek odası, evin diğer odaları gibi klasik detaylara sahip modern parçalara sahip. Sütun ayaklı beyaz cilalı yuvarlak masa oldukça büyük boyutta. Geniş bir mekana sahip olan yemek odasının bu imkanından en güzel şekilde yararlanan yemek odası takımı, türünün en büyük örneklerinden biri olarak sekiz kişilik kapasiteye sahip. Bu tür masalardan bazı modellerin açılarak daha geniş oval bir masaya dönüştüğü versiyonları da mevcut. On beşinci Louis tarzı, bordo döşemeli sandalyeler ile kombine edilen büyük yuvarlak masa, evin tasarımına güzel bir hareket kazandırmış.
Koni şeklindeki ayağa sahip bu yuvarlak masa, Hauke Murken ve Sven Hansen isimli Alman tasarımcılara ait. Cor firması için tasarlanan ve adını ayağının şeklinden alan Conic yemek masasının yuvarlak dışında farklı versiyonları da mevcut. Fotoğraftaki örnekte, Bursalı iç mimar İnan Aydoğan IA Interior Architects'in bir konutun modern bir tasarıma sahip mutfağında kullandıkları Conic masayı görmekteyiz. Kendisiyle uyumlu modern sandalyeler ile kombine edilen yuvarlak masa, mekana da modernist bir hava vermiş.
Beyaz mutfak ünitelerine sahip modern tasarımlı bir mutfağa yerleştirilen, doğal renginde cilalı yuvarlak masanın sağlam görüntüsü ve mekana kattığı sıcak doku tartışılmaz. Çevresindeki deri döşemeli şık ve lüks sandalyeler ile kombine edilen bu yuvarlak masa, soğuk mekana müthiş bir sıcak ve samimi hava katmış. Köşeli ve beyaz ünitelerin soğuk ve monoton havasını kırmak için ideal olan yuvarlak masalar, bu örnekle kullanılan malzemenin de etkisiyle görevini mükemmel bir şekilde yerine getirmiş.
Milanolu İtalyan iç mimarlık firması Adele_C tarafından tasarlanıp imal edilen bu masa, özelliğini sıra dışı ayak yapısı ve bu ayak yapısını gösteren cam tablasından alıyor. Üst kısımları U şeklinde bükülmüş üç adet üç-ayağın üzerinde yükselen cama tabladan meydana gelen bu tasarım, evinde sıra dışı modeller arayan okurlarımız için mükemmel bir örnek. Böyle bir tasarımı masanın ayakları gibi ahşap sandalyelerle kullanabileceğiniz gibi, polikarbonat malzemeden imal edilen transparan sanldalyelerle de kullanabilir ve masanın ayaklarını sandalyeler ile bloke etmeden sergileyebilirsiniz.
Dekorasyon sayfalarını ve dergilerini gezmeyi seviyorsanız, bu ikilinin sık sık birlikte kullanıldıklarını da görmüşsünüzdür. Efsane iki tasarım: Noguchi tarafından tasarlanmış Cyclone masa ve Bertoia tarafından tasarlanmış Side sandalye. Ünlü tasarımcı ve mobilya mağazası sahibi Hans Knoll Noguchi'nin orijinalinde tabure olan bu tasarımını görür görmez Bertoia'nın tel sandalyeleri ile müthiş bir uyum sağlayacağını anlamış ve tasarımcıya taburelerin masa versiyonlarını yaptırmış. Heykelsi formları ve tasarım meraklılarının gözdesi olan bu ikiliyi Brezilyalı mimar Cassio Gontijo da bir arada kullanmış.
Fin kökenli Amerikalı ünlü tasarımcı Eero Saarinen tarafından 1958'de tasarlanan bu ikonik masa günümüzde hala en çok satılan yuvarlak masa modellerinin başında geliyor. Yüz yedi santimetre çapındaki bu dört kişilik masanın sütun şeklindeki ayağı siyah ya da beyaz plastik kaplama alüminyum ya da poliüretan kaplama platin renginde, tablası ise mermerden ahşaba, ya da klasik beyaz lamineye kadar birçok seçeneğe sahip.
Başka ikonik sandalye modelleri hakkında bilgi almak için En şık mutfaklar için 10 ikonik sandalye – tabure tasarımı başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.
Engin Alternatif Ev Mobilyaları'ndan şık ve modern bir çalışma ile karşınızdayız. Philippe Starck'ın ünlü Ghost Louis sandalyeleri ile kombine edilen cam tablalı mesanın parlak krom kaplama gösterişli ayakları var. Evin tamamına hakim olan gösterişli dekorasyon anlayışı, bu kapalı balkonda da modernize bir versiyonla başarılı bir şekilde devam ettirilmiş. Küçük mekanları boğucu hale getirmemek adına, cam ya da benzeri transparan mobilyaları özellikle tavsiye ediyoruz. Şeffa yapıları nedeniyle alanı küçültmeyen bu transparan mobilyalar, bu örnekte de olduğu üzere balkon gibi görece ufak mekanlar için ideal.
Ferforje ayakları ve mozaik döşemeli tablası ile işte harika bir dış mekan masası! İster verandaya ister bahçeye çimlerin üzerine koyun, antik bir havaya sahip, etnik detaylı mozaik tablanın metalin ağırlığını ortadan kaldırması ile ortaya çıkan bu muhteşem tasarımın mekanınıza tarz katacağı garanti.