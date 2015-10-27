En güzel yuvarlak masa modelleri

Yuvarlak masalar mekanda samimi bir ortam yaratmak için tercih edilen tasarımlardır. Yuvarlak şekilli bir masa, masa başı kavramını yok etmesi, masada oturan herkesin denk, eşit, yan yana ve karşılıklı olarak sıralamasını nedeniyle dostluğu simgeleyen tasarımlardır.

Yuvarlak masa tartışması kavramı da bu noktadan hareketle ortaya çıkmıştır. Bir konuyu tartışmak ve/veya bir problemi çözmek için herkesin eşit haklara ve eşit şartlara sahip olduğu yuvarlak masa tartışmaları, barışçıl bir tutum sergilemeleriyle ünlüdür.

Yuvarlak masa kavramının tarihi Kral Arthur Destanı olarak bilinen ve Britanya'nın Saksonlardan kurtulma hikayelerinin anlatıldığı efsanelerin kahramanı olan Kral Arthur'a dayanır. Kral, şövalyeleriyle yaptığı görüşmeleri yuvarlak masa etrafında toplanarak gerçekleştirerek tüm katılımcılara eşit ve adil fikir beyan etme hakkı tanımakta ve hepsine eşit mesafede olduğunu vurgulamaktadır. Yuvarlak Masa Şövalyeleri de işte bu hikayelerde yer alan, sayıları 12 ile 150 arasında değişen şövalyeleri temsil etmektedir.

Günümüzde, devlet erkanının yemekli kabullerinde yuvarlak masa, aynı nedenlerden dolayı tercih edilmektedir, zira yuvarlak masa eşit mesafeyi ve eşit hakları simgeler.

Evlerimizde de yuvarlak masa kullanarak, hem ev ahalisi için hem de yemekli konuklarımız için sıcak ve samimi bir ortam yaratmış oluruz. Yuvarlak masalarda köşeli masalarda olan o ağırbaşlı ve resmi hava yoktur. Onun yerine daha samimi ve yakın bir hava verirler. Tabi, bu nedenle birçok insan yalnızca mutfakta, yani aile bireyleri dışında insanların pek girmediği, evin daha özel bir alanı sayılan mekanda yuvarlak masa kullanmayı tercih ederken, salondaki yemek odasında köşeli modelleri tercih ederler. Neticede, konuklarımızla olan ilişkimiz, ne derece samimi ne derece resmi bir ortam yaratmak istediğinize göre yemek masamızı seçebiliriz. Üstelik yapıları gereği, yuvarlak masaların konut için olan versiyonlarının boyutları en fazla altı kişiye yetmekte, daha büyük gruplar misafir ettiğimizde bu boyutta bir masa yetmemektedir. Daha büyük masalar ise şekillerinden dolayı, doğal olarak mekana sığma konusunda problem çıkarır.

Bu sayfamızda kimisi mutfakta kimisi ise yemek odalarında kullanılmış, ahşaptan cama farklı malzemelerden üretilmiş yuvarlak masa modellerini ve iç mimar ve dekoratörlerin bu yuvarlak masaları hangi sandalyelerle ve hangi dekorasyon prensipleri içerisinde kullandıklarını inceledik. Yuvarlak bir masanız var ise ya da almayı düşünüyorsanız, bu derlemede yer alan örnekler sizler için de birer ilham kaynağı olabilir.