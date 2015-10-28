Ev yaptırırken ahşap ev modelleri tercih etmek için 10 neden

Her zaman ahşap malzemeli bir eşyadan ya da ahşap evlerden bahsedilirken “ahşap sıcaklığı” kalıbı aslında yalnızca görünüm ve samimi dokuyu içeren bir niteleme değil. Betona dokunduğunuz an hissettiğiniz o buz gibi dokunun aksine, ahşap malzemelerde “termal kütle” adı verilen doğal bir ısı yalıtım sistemi mevcuttur ve bu sayede ahşap evlerde iç mekanların sıcaklığı çok daha kolay korunur. Hem kış hem de yaz mevsimlerinde eşsiz bir konfor sağlayan bu özelliği kışın ısınmak için harcadığınız doğal gaz ya da elektrik masrafını da hatırı sayılır ölçüde düşüren bir hayli önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor. Enerji tasarrufu ve bir kez daha çevreye çok daha az zarar vererek ısınmak ya da serinlemek de cabası! NM Mimarlık tarafından tasarlanan bu ev gibi ahşap evlerin konvansiyonel evlere nazaran yüzde 15 ila 20 oranında daha fazla enerji tasarrufu sağladığı biliniyor.