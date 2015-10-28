Ev yaptırırken ahşap ev modelleri tercih etmek için 10 neden

Şehirden uzakta ev yaptıracak olanlarımızın çoğu öncelikle ahşap ev modellerini aklından geçirir. Yazlık bölgelerde ya da yayla evlerinde, kırsal bölgelerde doğal malzemelerden inşa edilen evlere sahip olmanın daha yaygın olmasının elbette pek çok sebebi var. Bu sebeplerin başında da pek tabii ki estetik algısı açık ve mimari açıdan mükemmeliyetçi kullanıcıların doğayla bütünleşen bir eve sahip olma arzusu ve rustik dokuyla yaratılan eşsiz ve büyüleyici güzellik geliyor. Ancak ahşap ev yaptırmanın, alışılagelmiş, sıradan ve konvansiyonel binalara göre pek çok farklı avantajı var. Uzun süredir ahşap eve sahip olan kullanıcıların bir daha asla betonarme evlerde oturamayacağını söylediklerini biliyoruz. Unutmayın ki evinizin içinde yaratacağınız huzurlu, sakin, mutluluk verici ve yaşam kalitenizi arttıran dekorasyon ve özelliklerin başladığı yer mimari ve evin binasının yapımında kullanılan malzemedir. Biz de bu yazımızda özellikle arazisine ev yaptırmayı düşünen okurlarımız için, onlara ilham verebilecek büyüleyici ahşap ev modellerini derleyelim ve aynı zamanda da ahşap evlerin saymakla bitmeyen avantajlarından bazılarından bahsedelim dedik.
Ahşap evler ağaçlardan yapıldığına ve ağaçlar da doğaya zarar vermeden ve çok kısıtlı enerji tüketimiyle yenilenebilir kaynaklar olduğundan çevre dostu bir ev yaratmak istiyorsanız ahşap ev sizin için en ideal tercih olacaktır. Doğa dostu olması açısından rakipsiz ve eşsiz olan ahşap malzemenin üretiminde kullanılan ağaçlar çoğunlukla endüstriyel ormanlardan temin ediliyor ve endüstriyel ormanlar da kolay yetişen ve sürekli olarak yenilenebilen ağaçlardan oluşuyor. Yani eğer ahşap evlerin yapımında kullanılan malzeme için doğal ormanların zarar gördüğünü düşünüyorsanız yanılıyorsunuz; ahşap kullanımı hem ülkemizde hem de dünyada yenilenebilir endüstriyel ormanların doğru kullanımı açısından denetime tabi.
Ne yazık ki hem ülkemizde hem de dünyanın pek çok yerinde betonarme yapıların en uzun ömürlü ve sağlam yapılar olduğuna dair yanlış bir bilgilendirme ve inanış söz konusu. Oysa beton evler bakıma çok daha muhtaçtır ve neme ve diğer doğa koşullarına karşı da doğal malzemeler kullanılarak inşa edilen evlere göre çok daha dayanıksızdır. Unutmayın ki özellikte Avrupa'da 800 yıllık ahşap yapılar bile bugün hâlâ kullanılıyor. Kültürel mimari mirasımızı korumak konusunda pek başarılı olamasak da Türkiye'de de uzun yıllardır ayakta olan ahşap ev örnekleri görmek mümkün. Yani kaliteli ahşap malzemeden inşa edeceğiniz bir evin beton malzemeden inşa edilen bir eve göre çok daha uzun ömürlü olacağına emin olabilirsiniz.
Doğal felaketlere karşı en çok direnebilen ve en sağlam yapılar arasında da ahşap evler bulunuyor. Yine oldukça yaygın olan ama aynı zamanda da yanlış olan “en sert malzeme en dayanıklı malzemedir” düşüncesi ise ahşabın depremlere, sellere ve bunun gibi doğal afetlere karşı betona ya da taşa göre daya dayanıksız olduğu düşünülebilir ama aslında doğa ananın gazabına karşı koyabilen oldukça sıkı bir malzemedir ahşap. Pek çok kasırga ve depremde zarar görmeyen ahşap yapıların olduğunu istatistiklere geçen raporlar sayesinde biliyoruz. Deprem bölgesinde yaşayan bizler için bu da en önemli avantajlardan biri haline geliyor pek tabii ki. Ne de olsa yaşadığımız acı tecrübelerden de gayet iyi biliyoruz ki, deprem öldürmüyor, bina öldürüyor.
Çarpık şehirleşmenin yalnızca estetik olarak kötü görünmesinin dışında aynı zamanda da doğaya geri dönülmez zararlar verdiğini biliyoruz. Bunun en büyük nedenlerinden biri de binaların doğaya zorla empoze edilmesi. Oysa daha çok doğal malzemeleri bina ve yapı inşa ederek, doğanın kabul edeceği ve çevreye ekolojik olarak ters düşmeyecek bir şehirleşme yaratmak o kadar da zor değil. Örneğin siz kendi evinizi yaparken bunu düşünebilirsiniz ve doğada bıraktığınız ayak izlerinizi hatırı sayılır oranda azaltabilirsiniz. Organik malzemeden üretildikleri için ahşap evler de doğayla ve toprakla savaşarak değil, onun canlı yapısına uyum sağlayarak var olmayı başaran ev modellerinin başında geliyor.
Biliyorsunuz ki evin inşa süreci oldukça sancılı ve uzadıkça uzayan, bitene kadar türlü çeşit stresin içine girip çıktığınız telaşlı bir süreçtir. Konvansiyonel bina yapımlarında, örneğin iki katlı müstakil bir ev için bu süre birkaç seneyi bile bulabiliyor. Oysa önceden kesilmiş ve iskeleti hazırlanmış tasarımlar kullanıldığında ahşap evlerin inşa süreleri oldukça kısalıyor. Üstelik ev yapımında hava şartlarının da etkisini genellikle büyük olur, bu tip ahşap evlerde ise evin tüm üniteleri hazır geldiği ve arazide birleştirme ve montaj kısımları yapıldığı için hava şartlarından etkilenmeden çok daha hızlı çalışılabilir ve hatta modüler ahşap ev modellerinden birini seçtiyseniz haftalar içinde eviniz hazır olabilir.
Her zaman ahşap malzemeli bir eşyadan ya da ahşap evlerden bahsedilirken “ahşap sıcaklığı” kalıbı aslında yalnızca görünüm ve samimi dokuyu içeren bir niteleme değil. Betona dokunduğunuz an hissettiğiniz o buz gibi dokunun aksine, ahşap malzemelerde “termal kütle” adı verilen doğal bir ısı yalıtım sistemi mevcuttur ve bu sayede ahşap evlerde iç mekanların sıcaklığı çok daha kolay korunur. Hem kış hem de yaz mevsimlerinde eşsiz bir konfor sağlayan bu özelliği kışın ısınmak için harcadığınız doğal gaz ya da elektrik masrafını da hatırı sayılır ölçüde düşüren bir hayli önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor. Enerji tasarrufu ve bir kez daha çevreye çok daha az zarar vererek ısınmak ya da serinlemek de cabası! NM Mimarlık tarafından tasarlanan bu ev gibi ahşap evlerin konvansiyonel evlere nazaran yüzde 15 ila 20 oranında daha fazla enerji tasarrufu sağladığı biliniyor.
Evlerimizin iç mekanlarında ve hayatımızın büyük bir kısmını geçirdiğimiz yaşam alanlarımızda bizi mutlu edecek dekorasyonları yaratırken en çok uğraştığımız yerlerden biri de hiç şüphesiz duvarlardır. Duvar dekorasyonları evlerin en çok ihtiyaç duyduğu ve evin karakterini en çok belirleyen tasarım unsurlarıdır tabii ki. Ahşap evlerde ise özel olarak duvar dekorasyonuna para ve zaman ayırmanız gerekmez çünkü zaten ahşap duvarların dokusu mükemmel bir estetik görünüm oluşturur.
Sıradan yapıların dış görünümleri her ne kadar mimari çeşitlilik gösterse de özel tasarımlı olmayan evler genellikle oldukça sıradan ve basit görünür. Özel tasarımlar için de elbette oldukça yüklü maliyet gerekiyor. Ancak en basit tasarımlı ahşap ev bile kendine has ve özgün yapısıyla karakteristik ve huzurlu bir estetik sunmayı başarıyor. Yani kısacası, çirkin bir ahşap ev yaratmak pek mümkün değil çünkü malzemenin kendisi güzelliğin garantisi olarak öne çıkıyor zaten.
Eğer nem, küf ya da böcek istilası gibi şeylerden korkuyorsanız o halde yine ahşap ev sizin için en ideal tercihlerden biri olacaktır çünkü ahşap duvarlarda bu tür problemleri hiçbir ekstra incelemeye gerek olmadan sadece bakarak görebilirsiniz. Diğer yapılarda, özellikle de beton evlerdeki duvar yapıları küfün ve böceklerin duvarların içlerine yuva yapmasına olanak verir. Oysa ahşap duvarlarda böyle bir olanak yoktur ve nem, küf ya da böceklenme başladığı anda hemen fark edilebilir ve dolayısıyla müdahale etmek de bir o kadar kolaylaşır.
Ve belki de en can alıcı özelliklerden biri, ahşap evlerin diğer yapılara nazaran oldukça ekonomik yapılar olması. Özellikle yazlık arazisine küçük bir kulübe yaptırmak isteyenler ya da modüler prefabrik ahşap ev isteyenler için, ahşap en ucuz ve pratik seçeneklerden biri.