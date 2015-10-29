Görenleri hayrete düşüren sıradışı villa tasarımları

Villa sözcüğünün anlamı, Türk Dil Kurumu'nun güncel Türkçe sözlüğüne göre, yazlıkta ya da şehir dışında bahçeli, müstakil ev olarak tanımlanıyor. Villa kavramı esasen antik Roma'ya dayanıyor, antik Roma'da zengin toprak sahiplerinin, üst sınıfın kırsal bölgelere yaptırdığı konutlara villa denirmiş. Ancak o zamandan bugüne kadar pek tabii ki villa sözcüğünün de kullanımı oldukça genişledi ve değişti. Temelde bahçeli müstakil evlere villa denilse de, mimari açıdan sıradan müstakil evlere göre daha lüks, daha modern ve gösterişli olan, çoğunlukla bir ya da iki katlı evlere villa diyoruz. Villalar hem estetik açısından hem de yaşam kalitesi ve konforu açısından her zaman hepimizin hayallerini süsleyen konutlar olmuştur elbette. Ama genellikle villa denildiğinde aklımıza hep belirli kalıplara sahip evler gelir. Oysa her geçen gün gelişen mimari tarzlar ve yapı teknolojisi sayesinde gün geçtikçe daha da farklı ve sıra dışı villa modelleri yapılmaya başlandı. Bugün bu yazımızda da sizlerle görenleri hayrete düşüren ve aynı zamanda da kendisine hayran bırakan, göz kamaştırıcı ve estetik sıra dışı villa modellerinden en öne çıkanlara konuk olacağız.
Bahadır Kul Architects tarafından dizayn edilen bu göz kamaştırıcı villa modeli alışılagelmiş ev modellerinden çok farklı bir tasarıma sahip. Metalin ve camın ana dokuyu ve iskeleti oluşturduğu tasarımda beyaz parlak tonları olan beton yapı villanın en göz alıcı özelliği olarak göz dolduruyor. İç Anadolu bölgesinin en modern şehirlerinden biri olan Kayseri'de, Erciyes dağının eteklerinde yer alan bu fütüristik evin sıra dışı ve çağdaş mimarisine hemen ön cephede yer alan huzur ve keyif verici havuz ve havuzun etrafını saran ahşap güneşlenme yerleri eşlik ediyor.
Villa denildiğinde aklımıza nedense hep beyaz ve beton binalar geliyor değil mi? Oysa ahşap malzemeden yapılan villalar tarihsel açıdan villa kavramına çok daha yakın evler oluyorlar, üstelik sıcacık ve görkemli bir görünüme sahip oluyorlar. Örnek resimdeki ahşap villa, yemyeşil bir arazinin içinde konumlanıyor ve geniş alanı ve doğayla uyum içindeki dokusuyla harika bir yaşam alanı yaratıyor. Koyu renk ahşap malzemesi, aynı boyutlarda olmayan iki katlı yapısı ve sofistike görünümüyle Western filmlerini anımsatan bu villa lüksün aynı zamanda doğal ve naturel olabileceğinin de bir kanıtı olma niteliği taşıyor. Eğer siz de kendinize sıfırdan bir villa yaptırmak istiyorsanız ama ahşap ev seçeneğini hiç düşünmediyseniz, Ev yaptırırken ahşap ev modelleri tercih etmek için 10 neden isimli yazımıza bir göz gezdirmenizi mutlaka tavsiye ederiz.
Prizmatik mimarisiyle öne çıkan bu şahane villanın tasarımında ise çoğunlukla camın berrak şıklığından yararlanılmış. İki farklı yöne doğru uzanan ve kesişen iki katmana sahip olan bu villa her göreni şaşırtarak büyüleyen mimarilerden biri. Şimdiye kadar gördüğünüz sıradan ve tek boyutlu villa tiplerini unutturan ve villa tasarımına dair tüm ezberleri bozduran bu muhteşem evde CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Ticaret isimli firmanın imzası var.
Latis Mimarlık ve İnşaat tarafından dizayn edilen bu göz alıcı villada ise lüksün en görkemli ama aynı zamanda da en zarif haliyle karşı karşıyayız. Kıbrıs'ta yer alan bu büyüleyici villanın dış cephesini oluşturan duvarlar, metal, cam ve ahşabın ahenkli bir birleşimiyle tasarlanmış.
Yazının başında da tanımladığımız gibi villa denilince akla hemen şehirden uzak, yazlık ya da kırsal alanlarda inşa edilen müstakil evler geliyor. Oysa Türkiye'de bazı şehirlerde de müstakil ev kültürü oldukça gelişmiş. Her ne kadar kentlerdeki nüfusun yoğun artışı nedeniyle apartmanlar ve birbirine yakın inşaatlar maalesef her geçen gün daha da artsa da, Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde bile hâlâ villa ve daha sıradan ve küçük müstakil evlerin bulunduğu semtler var. Ven Mimarlık tarafından dizayn edilen bu villa da Ankara'da yer alıyor ve kırsal tarzlı villaların aksine son derece modern bir şehir evi olarak tasarlanmış.
Villa sözcüğü illa ki çok geniş ve büyük metrekarelere sahip evleri tanımlamıyor elbette. Şık, lüks ve gösterişli bir bahçenin bir araya geldiği her evi villa olarak tanımlayabiliriz. Örneğin bu resimdeki villa modeli, yazıdaki diğer villa modellerine göre nispeten daha küçük bir alana sahip olsa da, şıklık, lüks ve mimari estetik açısından hiçbirinden geride kalmıyor ve güzelliğiyle her göreni hayrete düşüren sıra dışı bir yapıya sahip. İskandinav mimarisi tarzı üçgen çatısı ve beyaz çerçeveli cam yüzeyleri evin en dikkat çekici özelliklerini oluşturuyor.
Son zamanlarda gerek pratiklik gerek ekonomiklik gerekse estetik açılardan parlayan ve en çok tercih edilen müstakil ev modellerinden biri de hiç şüphesiz ki modüler prefabrik evler. Prefabrik villaların kullanıcı açısından da çevresel faktörler açısından da pek çok avantajı var. Bir kere oldukça farklı tasarımlara sahip olabiliyorlar, bu örnekteki modüler villa simsiyah ve karizmatik bir tasarıma sahip. Modüler evlerin tercih edilmesindeki en büyük sebeplerden bir diğeri ise bazı durumlarda yıllara yayılan inşaat sürecinin yalnızca birkaç haftada gerçekleşebilmesi.
Singapur yakınlarındaki Sentosa Adası’nda bulunan bu egzotik ev baştan aşağı göz kamaştıran bir tasarıma sahip ve elbette bunun nedeni muhteşem çatı bahçeleri. Çatı dekorasyonu ve mimarisinde bitki örtüsü kullanımı özellikle Asya'da yeni bir uygulama değil aslında. Toprak çatıların bitki örtüsüyle kaplanması ve evlerin çatısında bir bahçe oluşturulması hem ekolojik olarak evin yaşayan bir yapıya kavuşmasını ve doğayla bütünleşmesini sağlıyor, hem de bu çatı bahçeleri sayesinde izolasyon çok daha kolay bir hal alıyor ve dolayısıyla da enerji tasarrufu sağlanmış oluyor. Bu modern ve lüks villa tasarımı ise bu geleneksel ve ekolojik modelin mükemmel ve çağdaş bir adaptasyonu.
Ege'nin en bilinen mimari kültürlerinden biri de hiç şüphesiz o muhteşem geleneksel taş evleridir. Bodrum da bu kültürel mirastan payını almış elbette. Her ne kadar son yıllarda doğal yapının bozulması gibi problemlerle karşılaşılsa da, Bodrum'da hâlâ o muhteşem çevreye zarar vermeyen doğal yapılar mevcut ve bu yapılar geleneksel mimari tarzlarını modern bir şekilde yorumlayarak estetik açıdan da mükemmel bir görünüme sahipler. Engel & Völkers Bodrum imzası taşıyan bu taş ev tasarımı da bunun başarılı örneklerinden biri. Villa denilince aklınıza gelen soğuk ve beton yapıları unutun, doğal taş villalar hiçbir zaman modası geçmeyecek zamanın ötesinde mimarileri oluşturuyorlar.
Ahşap tonlarına en çok yakışan ve eşsiz bir görünüm ortaya çıkaran renk pek tabii ki siyahtır. GKHNERDGN Architecture Office tarafından dizayn edilen bu muhteşem villanın modern ve eşsiz görünümünde en büyük rolü de siyah ve ahşabın birlikteliği oynuyor. Mimari açıdan girintili çıkıntılı yapısı ve sıra dışı tasarımıyla da öne çıkan bu villada doğal ışıktan maksimum düzeyde faydalanılması için de cephelerde bol miktarda cam yüzey de kullanılmış.