Görenleri hayrete düşüren sıradışı villa tasarımları

Villa sözcüğünün anlamı, Türk Dil Kurumu'nun güncel Türkçe sözlüğüne göre, yazlıkta ya da şehir dışında bahçeli, müstakil ev olarak tanımlanıyor. Villa kavramı esasen antik Roma'ya dayanıyor, antik Roma'da zengin toprak sahiplerinin, üst sınıfın kırsal bölgelere yaptırdığı konutlara villa denirmiş. Ancak o zamandan bugüne kadar pek tabii ki villa sözcüğünün de kullanımı oldukça genişledi ve değişti. Temelde bahçeli müstakil evlere villa denilse de, mimari açıdan sıradan müstakil evlere göre daha lüks, daha modern ve gösterişli olan, çoğunlukla bir ya da iki katlı evlere villa diyoruz. Villalar hem estetik açısından hem de yaşam kalitesi ve konforu açısından her zaman hepimizin hayallerini süsleyen konutlar olmuştur elbette. Ama genellikle villa denildiğinde aklımıza hep belirli kalıplara sahip evler gelir. Oysa her geçen gün gelişen mimari tarzlar ve yapı teknolojisi sayesinde gün geçtikçe daha da farklı ve sıra dışı villa modelleri yapılmaya başlandı. Bugün bu yazımızda da sizlerle görenleri hayrete düşüren ve aynı zamanda da kendisine hayran bırakan, göz kamaştırıcı ve estetik sıra dışı villa modellerinden en öne çıkanlara konuk olacağız.