Farklı ve tarz sahibi modern avize çeşitleri

Genellikle dekorasyon denildiği zaman akla ilk olarak yaşam alanları için seçilen mobilyalar ve bu mobilyaların yerleşimi gelir. Oysa dekorasyonun kelime anlamı tanım itibariyle yaşam alanlarının şekillendirilmesi olarak tanımlanabilir ve pek tabii ki bu şekillendirme evlerimizin içindeki odalarda bulunan mobilyalarla sınırlı değildir. Dekorasyon kavramı esas olarak bir yaşam alanında bulunan bütün iç mimari yapıların şık ve estetik bir biçimde düzenlenmesini kapsar; yani odalarımızın zemininde bulunan kaplama, duvarları süslediğimiz aksesuarlar, duvar kağıtları ya da diğer duvar dekorasyonu unsurları ve pek tabii ki ışıklandırma öğeleri gibi ayrıntılar da evimizin dekorasyonunda önemli rol oynarlar. Hatta söz konusu olan yaşam alanı evinizin hangi odası olursa olsun, seçtiğiniz ve özenle düzenleyip yerleştirdiğiniz mobilyaların görünümlerini, evinizde yarattıkları atmosferi ve etrafa yaydıkları enerjiyi belirleyen ana unsurlar duvar dekorasyonu, zemin kaplaması ve aydınlatma üniteleri gibi ayrıntılardır. Duvar dekorasyonlarının evlerin tarz ve karakterlerini belirleme konusunda ne kadar büyük etkileri olduğuna Tasarımı kuvvetlendiren duvar dekorasyonu tercihleri başlıklı yazımızda değinmiştik. Bu yazımızda da aydınlatma unsurlarının dekorasyonu nasıl etkilediğinden bahsedeceğiz ve örnek teşkil eden ve dekoratif ışıklandırma unsurları arayan okurlarımıza ilham veren modern avize modellerini derleyeceğiz.