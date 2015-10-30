Farklı ve tarz sahibi modern avize çeşitleri

Genellikle dekorasyon denildiği zaman akla ilk olarak yaşam alanları için seçilen mobilyalar ve bu mobilyaların yerleşimi gelir. Oysa dekorasyonun kelime anlamı tanım itibariyle yaşam alanlarının şekillendirilmesi olarak tanımlanabilir ve pek tabii ki bu şekillendirme evlerimizin içindeki odalarda bulunan mobilyalarla sınırlı değildir. Dekorasyon kavramı esas olarak bir yaşam alanında bulunan bütün iç mimari yapıların şık ve estetik bir biçimde düzenlenmesini kapsar; yani odalarımızın zemininde bulunan kaplama, duvarları süslediğimiz aksesuarlar, duvar kağıtları ya da diğer duvar dekorasyonu unsurları ve pek tabii ki ışıklandırma öğeleri gibi ayrıntılar da evimizin dekorasyonunda önemli rol oynarlar. Hatta söz konusu olan yaşam alanı evinizin hangi odası olursa olsun, seçtiğiniz ve özenle düzenleyip yerleştirdiğiniz mobilyaların görünümlerini, evinizde yarattıkları atmosferi ve etrafa yaydıkları enerjiyi belirleyen ana unsurlar duvar dekorasyonu, zemin kaplaması ve aydınlatma üniteleri gibi ayrıntılardır. Duvar dekorasyonlarının evlerin tarz ve karakterlerini belirleme konusunda ne kadar büyük etkileri olduğuna Tasarımı kuvvetlendiren duvar dekorasyonu tercihleri başlıklı yazımızda değinmiştik. Bu yazımızda da aydınlatma unsurlarının dekorasyonu nasıl etkilediğinden bahsedeceğiz ve örnek teşkil eden ve dekoratif ışıklandırma unsurları arayan okurlarımıza ilham veren modern avize modellerini derleyeceğiz.
Ahşap sıcaklığından vazgeçmeyenler, avize tercih ederken de aynı samimi ve doğal dokudan faydalanabilirler. Özellikle rustik dokusuyla öne çıkan şık ve naturel dekorasyonlar için ideal estetik özellikler taşıyan ahşap dokulu avizeler minimalist ve artistik tasarımlarıyla da göz alıcı bir etki yaratıyorlar.
İlgi çekici tasarımlara sahip avizeler yaşam alanlarınızda her zaman fark yaratır. Minimalist bir dekorasyon anlayışına sahip olan evlere sanatsal bir dokunuş eklemek için aydınlatma üniteleriyle yaratılan artistik doku yeterli olacaktır. Bu örnekteki gibi köşesiz ve göz yormayan ama hareketli tasarımlar içinde bulundukları odaya çarpıcı ve farklı bir görünüş sağlarlar.
Fütüristik moda ve dekorasyon anlayışı her geçen gün biraz daha yaygınlaşıyor. Tüm tasarım tarzlarının ilerisinde ve adeta bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen bu gösterişli avizeler aslında zamanın ötesinde bir şıklık taşıyorlar ve bu yüzden de her tarza ve döneme uygun olan yaşam alanlarına uyumlu bir yapıya sahipler. Ancak bu türden ilgi çekici ve kalıpların ve alışılmışın dışında bir avize kullanırken dikkat etmeniz gereken en önemli şey mekanın eşya kalabalığına sahip olmamasıdır çünkü bu göz alıcı avizeler kalabalık mobilyalarla dolu bir odada yorucu bir etki yaratabilir. Minimalist tarzları canlandırmak ve boş alanları doldurmak için ideal olan bu avizelerin teknolojik görünümü onları özellikle teknolojiyle ilgili iş yerleri ve ofisler için de ideal kılan özelliklerinden biri.
Oturma odalarında avizelerin yeri diğer odalara nazaran çok daha büyük ve etkilidir. Bu yüzden seçiminizi yaparken daha dikkatli olmanız gerekir çünkü yanlış avize seçimi hem mobilyalarınıza hem de dekorasyonunuzun yarattığı genel atmosfere olumsuz yönde etki edebilir. Örneğin çok karmaşık ve göze batan bir avize modeli seçerseniz yaşam alanınızdaki mobilyalar büyülerini kaybedebilir ve onların şık özellikleri arka planda kalabilir. Bu yüzden oturma odalarınız için avize seçerken avizenizin neşeli, canlı, estetik olmasına dikkat edin ama aynı zamanda çok göze batan ve mobilya ve dekorasyondan rol çalacak kadar gösterişli bir model tercih etmekten kaçının. Gösterişli ve büyüklüğüyle dikkat çeken avizeler genellikle koridor alanları gibi daha boş ve mobilya kalabalığı olmayan yaşam alanları için idealdir.
Modern aydınlatma armatürleri iç mekan tasarımlarını canlandıran ve ev dekorasyonlarına kişilik ve karakter katan dizayn unsurlarıdır. Elbette aydınlatma armatürlerinin fonksiyonel özellikleri yani ışıklandırma yetileri oldukça önemlidir ama dekoratif açılardan da odalara stil katan bir yapıya sahiptirler. Farklı ve sıradışı aydınlatma üniteleri sayesinde odalarda çarpıcı odak noktaları oluşturabilir ve dekorasyonunuzun öne çıkarmak istediğiniz özelliklerini belirginleştirebilirsiniz.
Koyu renkli avizeler ışığı emip etrafı açık renkli avizelere göre daha az aydınlatacağından hem enerji tasarrufu açısından hem de dekoratif olarak çok tercih edilen modeller değildir. Açık renkli avizeler, kristalimsi yüzeylere ve şeffaf unsurlara sahip olan aydınlatma armatürleri evinizi daha aydınlık ve havadar bir görünüme kavuşturur.
Mutfaklarda kullanılması gereken avize modelleri ise mutfakta yapılan pişirme, çalışma ve temizlik alanını yeterince aydınlatacak bir yapıya sahip olmalıdır. Mutfağınızda kullanmak üzere fonksiyonel ve dekoratif modern ışıklandırma üniteleri seçerken göz yormayan sıra dışı modelleri tercih etmenizde yarar var.
Avize seçiminde dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri pek tabii ki söz konusu yaşam alanının büyüklüğüdür. Doğru boyutta modern bir aydınlatmayla dar alanları daha geniş gösterebilir, geniş alanlarda odayı dolduran estetik bir şıklık yaratabilirsiniz.
Sıradışı avizeler aynı zamanda evinizdeki yaşam alanlarını kişiselleştirmek için de ideal tasarım ayrıntılarıdır. Dekorasyonunuza retro ya da oryantal bir hava katmak istiyorsanız bunu yalnızca örneğin salonunuzdaki avizelerin tasarımıyla gerçekleştirebilirsiniz.
Dediğimiz gibi koyu renk avizeler aslında ışığın yayılması açısından pek de kullanışlı olmayan avize modelleridir ama oturma odası dekorasyonunuzda açık renkler hakimse ve yaşam alanınızda sıradışı bir efekt yaratmak ve odayı renklendirmek istiyorsanız o halde bu resimdeki gibi canlı renkleri olan çarpıcı bir avize kullanabilirsiniz.
Eğer iş yerinizde kullanmak üzere farklı avize modelleri arıyorsanız resimdeki bu aydınlatma ünitesinin size ilham vereceğinden eminiz. Kırmızı ve gümüş renginin camın saydam estetiğiyle harmanlanmasından oluşan bu avizenin en dikkat çekici özelliği özellikle yüksek tavanlı iş yerlerine uygun büyük boyutları ve pek tabii ki üzerindeki geometrik metal desenler. Metal ve saydam unsurların ışıklandırma etkisini çoğalttığı ve canlandırıcı etkiye sahip olan bu avize çağdaş dokusuyla dekoratif olarak da oldukça dikkat çekici bir ürün.
Evinizdeki yaşam alanlarının dekorasyonlarını oluştururken kontrastın her zaman fark yaratan ve odaların atmosferine estetik açıdan oldukça büyük katkı sağlayan bir tasarım fikri olduğunu unutmayın. Mesela şık, klasik ve ağırbaşlı mobilyalarla dizayn edilmiş olan bir yaşam alanınız varsa klasik tarzlı bir tasarıma ve toz pembe renklere sahip olan bu avize gibi sempatik ve sevimli bir avize odada yarattığı kontrast sayesinde harika bir etki yayacaktır. Transparanlığı, üzerindeki gül motiflerinden oluşan süslemeleri ve kristalleri ve ipek organze abajurlarıyla estetik açıdan öne çıkan bu avize Modo Aydınlatma ürünlerinden biri.
Tüm odayı tek bir noktadan aydınlatmak yerine birkaç noktadan aydınlatmak her zaman daha iyi ve daha estetik bir etki yaratan bir fikirdir. Birkaç noktadan aydınlanan yaşam alanları hem daha aydınlık, hem daha estetik görünürler ve farklı noktalardan yayılan ışık sayesinde yaşam alanınızda muhteşem ışık efektleri oluşur ve bu da odanın kendine has ve özgün bir karakter kazanmasını sağlar.