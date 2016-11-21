Oturma odalarını bölmek için 7 harika fikir

Daha önceki yazılarımıza aşina olanlar, ‘açık plan’ adı verilen uygulamanın son yıllarda ne kadar yaygın bir uygulama alanı kazandığını vurguladığımızı hatırlayacaklardır. Açık plan uygulamasının çok kabaca açıklamamız gerekirse, evin bazı yaşam alanlarının, klasik uygulamalarda olduğu gibi duvarlarla ayrılmadığı, ayrılsa dahi bunun bir duvar yardımıyla değil; cam, plastik, ahşap vs. materyallerden imal edilmiş bir panel, perde, sürgülü kapı gibi unsurlar yardımıyla birbirlerinden ayrıldığı iç planlar olduğunu söyleyebiliriz. Kompakt bir yaşam alanı sunması, estetik görünümü, sosyalleşmeyi arttıran mantığıyla bu uygulamanın günümüzde yaygınlık kazanıp bir moda haline gelmesi bu yüzden sebepsiz değil.

Biz de bu popüler akıma kayıtsız kalamadık ve bugünkü yazımızda bu konuyu ele almaya karar verdik. Yazımızda açık plan uygulamasının var olduğu oturma odalarında, yaşam alanının nasıl bölündüğü konusunda 7 farklı örnek seçerek, sizlere tanıtmaya çalışacağız. Şimdi örnek modellerimizi inceleme aşamasına geçebiliriz.