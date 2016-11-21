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Oturma odalarını bölmek için 7 harika fikir

Murat Aksoy Murat Aksoy
homify Oturma OdasıRaflar
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Daha önceki yazılarımıza aşina olanlar, ‘açık plan’ adı verilen uygulamanın son yıllarda ne kadar yaygın bir uygulama alanı kazandığını vurguladığımızı hatırlayacaklardır. Açık plan uygulamasının çok kabaca açıklamamız gerekirse, evin bazı yaşam alanlarının, klasik uygulamalarda olduğu gibi duvarlarla ayrılmadığı, ayrılsa dahi bunun bir duvar yardımıyla değil; cam, plastik, ahşap vs. materyallerden imal edilmiş bir panel, perde, sürgülü kapı gibi unsurlar yardımıyla birbirlerinden ayrıldığı iç planlar olduğunu söyleyebiliriz. Kompakt bir yaşam alanı sunması, estetik görünümü, sosyalleşmeyi arttıran mantığıyla bu uygulamanın günümüzde yaygınlık kazanıp bir moda haline gelmesi bu yüzden sebepsiz değil. 

Biz de bu popüler akıma kayıtsız kalamadık ve bugünkü yazımızda bu konuyu ele almaya karar verdik. Yazımızda açık plan uygulamasının var olduğu oturma odalarında, yaşam alanının nasıl bölündüğü konusunda 7 farklı örnek seçerek, sizlere tanıtmaya çalışacağız. Şimdi örnek modellerimizi inceleme aşamasına geçebiliriz.

İşlevsellik önemli

homify Oturma OdasıRaflar
homify

homify
homify
homify

Her zaman söylediğimiz bir noktayı burada tekrar belirtmekten çekinmeyeceğiz: Dekorasyon konusunda dikkat etmemiz en önemli noktalardan biri, hatta belki de birincisi estetikle işlevsellik arasından bir denge tutturmayı başarabilmektir. Fotoğrafını gördüğümüz model bunu başarabilenlerden. Estetik olarak modernliğin en güzel örneklerinden birini sergilerken, özellikle de kitapseverler için geniş bir kullanım alanı da sağlıyor.

Raflarla çözüm

homify Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon Bej
homify

homify
homify
homify

Fotoğrafta örneğini gördüğünüz model, üzerine yazdığımız konudaki en optimal çözümlerden bir tanesini sunuyor. Boşluklu yapısı nedeniyle odayı bir yandan bölerken, diğer yandan da ışık ve hava akımına da izin veriyor. Ayrıca kitap ya da çeşitli eşyalarınızı veya bitkilerinizi yerleştirebileceğiniz için aynı zamanda fonksiyonel. İsterseniz tavana kadar uzayan bir model seçebileceğiniz gibi, daha alçak boydaki modellerden de tercih edebilirsiniz.

Hem şirin hem estetik

CASA G+M, GRAZIANI & DICEMBRINO GRAZIANI & DICEMBRINO Minimalist Oturma Odası
GRAZIANI &amp; DICEMBRINO

GRAZIANI & DICEMBRINO
GRAZIANI &amp; DICEMBRINO
GRAZIANI & DICEMBRINO

İtalyan dekoratörlerin tasarladığı bu modelimiz, ilk örnek modelimize göre boyutları açısından daha mütevazi görünüyor. Tavanla birleşmeyen uzunluğuyla, daha sade bir arayış içerisinde olan dekorasyon tüketicilerine hitap ediyor. Sahip olduğu raflarından başka, televizyon ekranına ev sahipliği yapabilmesiyle, büyük bir fonksiyonellik de vaad ediyor. Fakat en büyük özelliğinin hareket kabiliyeti olduğunu söylemeliyiz, zira bu örnek modelimizi istediğiniz zaman odanın istediğiniz yerine taşıma imkanınız var.

Farklı materyaller deneyebilirsiniz

OPEN SPACE IN VILLA, Erina Home Staging Erina Home Staging Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
Erina Home Staging

Erina Home Staging
Erina Home Staging
Erina Home Staging

Yazımızın giriş kısmında da belirttiğimiz gibi, odayı bölmek için kullanılan unsur; cam, beton, plastik, metal ve ahşap gibi çok çeşitli materyallerden üretilmiş olabilir. Burada önemli olan nokta, odanın dekorasyonunun genel kompozisyonunu, uyumunu bozmayacak türden bir materyal ve materyal rengi seçimidir. Oda bölünürken, bölünmede kullanılacak unsurun, mobilyalarınızla, odanın genel planıyla, odanın renkleriyle uyumlu olmasına dikkat etmeniz gerekir.

Keskin hatları da unutmayın

Calderwood, Designscape Architects Ltd Designscape Architects Ltd Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Designscape Architects Ltd

Calderwood

Designscape Architects Ltd
Designscape Architects Ltd
Designscape Architects Ltd

Yaşam alanlarını bölerken klasik çizgiyle, üzerinde çalıştığımız popüler çizginin arasında bir yol da izleyebilir, böylece de iki tarz arasında yumuşak bir geçiş yapabilirsiniz. Fotoğrafını gördüğünüz model de bunun başarılı bir örneği olduğu için buraya almaya uygun gördük. Yaşam alanları bir duvarla ayrılıyor, ancak bu duvar boyutlarının küçüklüğü nedeniyle, bugün ele aldığımız tarza da göz kırpmakta.

Yine kitapseverler için

Librerie 6mm, Extendo Extendo Oturma OdasıRaflar
Extendo

Extendo
Extendo
Extendo

Okuduğunuz satırların yazarı bir kitap tutkunu olduğundan, yine kitapseverlere hitap eden bir örneği seçmeden duramadık. Ayrıca sadece kitapseverlere değil, daha küçük çapta çözüm arayanların da aradıklarını bulabilecekleri bir model olduğunu söylemeliyiz. Modern ve minimalist dekorasyondan hoşlanan kitapseverlerin kaçırmaması gereken bir model.

Kibarlık ve zarafet

E+P HOME, enrico massaro architetto enrico massaro architetto Modern Oturma Odası
enrico massaro architetto

enrico massaro architetto
enrico massaro architetto
enrico massaro architetto

Şuna hiç kuşku yok ki açık plan uygulaması sadece oturma odaları ya da salonlara özgü bir uygulama değil. Örneğin söz konusu uygulama mutfakları da içerebilecek şekilde genişletilebilir, ki bu uygulamanın da oldukça popüler olduğunu mutlaka siz de biliyorsunuzdur. Konuyla ilgili yeni fikir ve ilham kaynaklarıyla tanışmak istiyorsanız, daha önce yine bu sitede yayınlanan ve ‘İnsanın aklını başından alan 5 açık mutfak’ başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

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