Bursa'da huzur ve zarafet bir arada

Bu defa yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Dinginliğin ve ferahlığın memleketi Bursa'da şehrin o huzur verici yapısınına uygun bir konutun içine giriyoruz. Fonksiyonellik ve estetiği bir arada harmanlayarak kişiye özel tasarımlar ve uygulamalar yapan Niyazi Özçakar İç Mimarlık tarafından tasarlanan bu üç yatak odalı ev huzur veren iç tasarımların en güzel örneklerinden biri.
Salonların evin en geniş ve en önemli yaşam alanları olması, hem içinde oturup televizyon izleyip yemek yediğiniz, hem de misafir ağırladığınız birincil mekân niteliği taşımaları salon tasarımlarını da bir hayli önemli kılıyor haliyle. Beyaz duvarlar, geniş lacivert L koltuk, sade ve tek kat katmanlı televizyon ünitesi, televizyonun ardındaki oymalı duvar deseni, odanın bütününe sirayet etmiş olan ahşap dokunuşlar ve yemek bölümüne yumuşak bir geçiş çağdaş tasarımın klasikleşmiş güzelliklerini gözler önüne seriyor.
Bu defa yatak odalarından başlayalım. Bu ilk yatak odası tavandan yere, kapı malzemesinden yatak örtüsüne kadar modern bir tasarım örneği. Yerlerdeki parkenin rengiyle kapı, baza ve komodin malzemesinin dokusunun mükemmel uyumu duvardaki altın rengi aynalı desenlerle birleşerek böylesi modern bir dizaynın klasik bir tatla çeşnilenmesini sağlamış. Sıkıcı, o eski tek düze evlerden kalma kahve tonu rekler değil ama, monotonluktan uzak ahşap renkler yatak odaları için hem klasik hem de modern lezzetler yaratıyor. Komodinin alışık olduğumuz boyutlarda olmayışı ve bir şifonyer gibi uzamasıysa sıkıcılığı bozan detaylardan sadece biri. Bir diğer ezber bozan ve odayı eşsiz hale getiren ayrıntıysa gardrobun klasik gradroplara hiç benzememesi. İki katmanlı olan dolaplar aradaki kitaplık olarak kullanılan boşluğuyla tasarımda hem beklenmedik hem de işlevli bir hava yakalıyor. Aydınlatma malzemelerinin şıklığına değinmeye gerek yok herhalde.
İkinci yatak odasıysa uzunlamasına genişleyen bir alanın fonksiyonlu bir şekilde tasarlanmasının nadide örneklerinden biri. Spot ışıklarla aydınlatılmış bu yatak odasında da, bir öncekindeki gibi ahşap tonların yumuşaklığından faydalanarak huzur dolu bir mekân yaratılmış. Bu odada da gardropların sıra dışı tasarımı ilgi çekerken yatağın baş kısmının ardından uzanan duvar detayı odayı adeta rahatlatıcı bir meditasyon alanına çevirmiş.
Bazı insanlar yatak odalarını sadece uyumak ve dinlenmek için değil, sessiz sakin ortamından ve dış dünyadan yalıtılmışlık hissinden ötürü çalışmak, bir şeyler okumak ya da bilgisayarda oyun oynamak için de kullanırlar. Bu odada da tüm bunların yapılabilmesi için, ama yatak odasının genel huzurunu da bozmadan ve uyumak için gerekli olan sakinliği bozacak herhangi bir kalabalık yaratmadan küçük bir çalışma alanı da tasarlanmış. Çalışma alanındaki tek kişilik duvara monte edilmiş masa ve üzerindeki asimetrik kitaplık misafirler için tasarlanan yatak odaları için de oldukça iyi bir fikir. Böylelikle misafirlerinize özel hem bir çalışma ya da bilgisayarlarıyla meşgul olma alanı, hem de bir yatak odası tahsis etmiş oluyorsunuz.
Üçüncü yatak odası yine ahşap renklerin dokunuşu ve farklı gardrop tasarımıyla göz alıyor. Yatağın ardındaki duvar detayı yine odayı sıkıcılıktan kurtaran ve ahşap renklerin verdiği huzuru katlayan bir özellik niteliğinde. Bu sade ve şık dizaynın odanın genel atmosferine uygun renkli duvarlarındaki çerçeveli kedi resimlerininse odaya nasıl bir canlılık kattığı ortada.
Bu uzun ince oturma odası bir duvarında figüratif bir resim, diğer duvarında ise çeşitli çerçeveli fotoğraflar barındırarak yaşam alanına sıcak, canlı ve kişisel özellikler katıyor. Oturma odası denilince aklımıza genellikle salondan daha küçük boyutlarda da olsa salona benzeyen, merkezinde çoğunlukla televizyon olan, tüm ailenin oturup televizyon izlemesine müsir klasik ve çoğu zaman sıkıcı tasarımlar gelir. Bu modeldeyse oturma odası kavramına ve dizaynına yenilik getirmiş zekice bir tasarımla karşı karşıyayız. Odayı bütünüyle kişiselleştiren bu tasarım, aynı zamanda bir topluluk odası olarak değil, kişinin yalnız kaldığında da huzurlu anlar yaşayabileceği bir yaşam alanına dönüştürmüş. Asimetrik kütüphanedeki kitaplar, duvardaki fotoğraflar ve koltukların dizilimi, odanın merkezini televizyon ya da başka bir nesne olmaktan çıkarmış ve içinde yaşayan insana odaklanmış. Yani bu oturma odasının odağında insan var. Kişisel, yenilikçi, formül bozan, renkli ve canlı. Tavandaki taşıyıcı panellerin içine gömülmüş spot aydınlatmalar da odanın tasarımıyla yaratılan atmosfere uygun bir ışık sağlıyor.