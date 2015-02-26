Bursa'da huzur ve zarafet bir arada

Bazı insanlar yatak odalarını sadece uyumak ve dinlenmek için değil, sessiz sakin ortamından ve dış dünyadan yalıtılmışlık hissinden ötürü çalışmak, bir şeyler okumak ya da bilgisayarda oyun oynamak için de kullanırlar. Bu odada da tüm bunların yapılabilmesi için, ama yatak odasının genel huzurunu da bozmadan ve uyumak için gerekli olan sakinliği bozacak herhangi bir kalabalık yaratmadan küçük bir çalışma alanı da tasarlanmış. Çalışma alanındaki tek kişilik duvara monte edilmiş masa ve üzerindeki asimetrik kitaplık misafirler için tasarlanan yatak odaları için de oldukça iyi bir fikir. Böylelikle misafirlerinize özel hem bir çalışma ya da bilgisayarlarıyla meşgul olma alanı, hem de bir yatak odası tahsis etmiş oluyorsunuz.