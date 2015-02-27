Antalya'da soylular gibi bir yaşam

Yatak odası deyip geçmeyin; yapılan araştırmalara göre yatak odası tasarımları insanın uykusunun kalitesini ve dolayısıyla da gündelik hayatını ve sağlığını etkiliyor. Yatak odalarında kalabalıklığıyla göz yoracaki dinlenmeye engel olacak tasarımlardan kaçınmak, rengiyle ve dokusuyla sadelikle estetiği birleştirerek hem fonksiyonel, hem sağlıklı, hem şık tasarımlara yönelmek gerekiyor. Bu yatak odasında da resimde de gördüğünüz gibi bu özelliklerin hepsi var. Kalabalık olmayan, sade ama bir o kadar da şık, gözlerinizin dinlenebileceği renklerde ama uyumadan önce bir şeyler izlemenize de fırsat veren bir tasarıma sahip bu yatak odası, evin bütünlüğüne uygun bir zarafet ve şıklık içeriyor. Duvar kağıtlarının yumuşak deseni, spot ışıkları, stor perdeleri, köşeye konumlanmış dingin renkli koltuk, duvara monte edilmiş televizyon ünitesi ile hem sağlıklı hem de olabildiğince şık bir yatak odası örneği örneği.