Antalya'da soylular gibi bir yaşam

Akdeniz'in incisi Antalya'da yaşamak demek, güneşin, denizin, estetiğin, zenginliğin ve mükemmelliğin tadına doya doya varabilmek demektir. Türkiye'nin bu nadide şehirlerinden birinde yaşıyorsanız, evinizin tasarımı da kentin ihtişamına yakışmalı değil mi? İşte Antalya Phaselis Konutları'ndan tam da bu özellikleri harfiyen bünyesinde barındıran, Mimoza Mimarlık tarafından tasarlanmış, estetiğin zenginlikle, gösterişin asaletle, dizaynın çarpıcılıkla buluştuğu, her bir metrekaresi göz alıcı olan bir ev.
Salondan başlayalım:
Görkem kavramının vücut bulmuş hali olan bu salonda ilk göze çarpan şey o zengin özel tasarımıyla morcivert koltuklar. Morcivertin son yıllarda hem tekstilde hem de mobilyada ne kadar moda olduğunu biliyorsunuz. Bu baskın renk neyin üzerine oturursa oturursun etraftaki tüm gözleri kendisine kilitlemeyi başarıyor. Elbette koltukların tek çarpıcı yanı renkleri değil. Hafif eğimli yerden yüksek taşıyıcı sistemi ve düğmeli kol ve sırt bölgesiyle tasarımları da bir hayli ihtişamlı. Ama bu renkleri ve bu tasarımı doğru renklerle ve eşyalarla bir araya getirmezseniz sonuç şaşırtıcı derecede olumsuz olabilir. Buradaysa durum tam tersi. Salonun geneline hakim olan beyazlık, koltukların o capcanlı rengiyle bir kontrast oluşturuyor ve mükemmel bir uyum yakalıyor. Orta sehpanın metal işlemeleri salonun zarafet omurgası niteliğini taşıyor. Duvardan duvara uzanan aynaysa bir bütün haline gelmiş bu güzelliği derinleştiren ve etkisini ikiye katlayan bir incelik.
Odadaki zarafeti sağlayan bir diğer göz alıcı özellikse pencerelerdeki perdeler. Perdeler bir evi en çok gösteren nesnelerden biridir. Bu örnekteki titizlikle tasarlanmış mükemmel şekilli perdelerin ardındaki manzara, şehrin görkemini de salona taşıyor. Duvar kağıtlarından halısına incelikle tasarlanmış bu salonu yemek bölümünden ayıran şeyse, morcivert renkle kontrast sağlayan hakim beyaz renkte ve tasarım olarak da tüm salona hakim olan ihtişamı sürdüren bir büfe.
Resimde görülen bu iki tasarım harikası sandalye, salondaki orta sehpanın takımı olan ve onunla aynı zarafeti taşıyan metal işlemeli sehpa ve rengiyle, deseniyle, büyüklüğüyle ve dizaynıyla devasa güzellikteki duvar saati, salonun tüm o çarpıcılığına estetik bir modernlik katıyor ve evde yaşayanlar için harika bir 5 çayı alanı oluşturuyor.
Salonun yemek bölümü için söylenecek tek şey var: Şık. Zincirlerle adeta moda ikonları gibi giydirilmiş bu sandalyelerin güzel oldukları kadar rahat olduklarından da emin olabilirsiniz. Oturma bölümündeki koltuklarla uyum içindeki renkleri yemek kısmının da canlı kalmasını sağlıyor. Şık tasarımıyla göze çarpan yemek masasının üzerindeki heykel ve avize, salona yıldız özellikleri katan aksesuarlar.
Mutfakta, olması gerektiği gibi, salondaki gösterişten ziyade şık ve zarif bir sadelikle karşılaşıyoruz. Evin diğer kısımlarından sadeliğiyle ayrılan mutfak bölümü beyazlar içinde bir genişliğe sahip ve mutfak dolaplarından avizelerine, bar sandalyelerinden beyaz eşyaya ve diğer detaylara kadar bu konsepte göre dizayn edilmiş.
Mutfağın pencere kısmındaysa ferah bir mola alanı yaratılmış. Minderli hasır salndalye ve koltuklar ve onlara eşlik eden şirin bir masayla mutfağın sadeliğinden ayrılmayan ama minderlerinin rengi ve koltukların örgüsüyle mutfağa renk ve canlılık katan bir alan burası. Pencereden görülen deniz manzarasıyla birlikte tam bir rahatlama, kahve için dinlenme yeri. Yaşam alanlarının olmazsa olmazıdır böyle alanlar.
Yatak odası deyip geçmeyin; yapılan araştırmalara göre yatak odası tasarımları insanın uykusunun kalitesini ve dolayısıyla da gündelik hayatını ve sağlığını etkiliyor. Yatak odalarında kalabalıklığıyla göz yoracaki dinlenmeye engel olacak tasarımlardan kaçınmak, rengiyle ve dokusuyla sadelikle estetiği birleştirerek hem fonksiyonel, hem sağlıklı, hem şık tasarımlara yönelmek gerekiyor. Bu yatak odasında da resimde de gördüğünüz gibi bu özelliklerin hepsi var. Kalabalık olmayan, sade ama bir o kadar da şık, gözlerinizin dinlenebileceği renklerde ama uyumadan önce bir şeyler izlemenize de fırsat veren bir tasarıma sahip bu yatak odası, evin bütünlüğüne uygun bir zarafet ve şıklık içeriyor. Duvar kağıtlarının yumuşak deseni, spot ışıkları, stor perdeleri, köşeye konumlanmış dingin renkli koltuk, duvara monte edilmiş televizyon ünitesi ile hem sağlıklı hem de olabildiğince şık bir yatak odası örneği örneği.