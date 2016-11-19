Türkiye'den herkesin yapabileceği 8 bungalov

Geçtiğimiz on yılda son derece popüler hale gelen mimari terimlerden biri de “bungalov”. Bungalov evler Türkiye'de önce pansiyon tarzı küçük tatil konutları olarak kullanılmaya ve yaygınlaşmaya başlandı. Bunun en önemli sebebi de mimari yapıların inşasına izin verilmeyen bölgelerde de küçük ahşap bungalovların taşınabilir ve ekolojik yapıları nedeniyle kullanılabilmesiydi pek tabii ki. Ancak bungalovların bunun yanı sıra pek çok harika avantajı var. Bungalov ev, her ne kadar çoğunlukla ahşaptan inşa edilen küçük ve tek katlı ev anlamında kullanılsa da; aslında kelime anlamı Hint kültüründen geliyor ve kolay bulunabilir, basit ve doğal malzemelerden yapılan küçük kulübeleri andıran evlere deniyor. Doğal malzemelerle oluşturulan bu yapılar hem ekonomik olarak her bütçeye uygun seçenekler sunuyor hem de ekolojik yapılarıyla doğanın içine mükemmel bir uyum sağlayabiliyorlar. Eğer siz de kendinize küçük bir bungalov ev yapmak istiyorsanız, bu yazımızda sizin için en ilham verici örnekleri derledik. Üstelik hepsi Türkiye'den!
Orman ağaçlarının arasında, mükemmel bir doğa, rahatsız etmeyen, sevimli, huzur dolu, kusursuz bir ahşap ev… Beyaz ahşabın dingin, konforlu ve huzur dolu yapısının temiz hava ve herkesin yaşamak isteyeceği bir çevre ile buluşturan bu bungalov örneği Burdur, Kızılçam ve sığla ormanlarıyla kaplı Karacaören Gölü kenarındaki Saklı Göl Evleri'nden.
Bungalovlar en çok da Türkiye'nin herhangi bir yerinde küçük de olsa bir arazisi olan ama bu araziye betonarme ev yapılamayan koşulları olanlar için ideal. Ahşap bungalovlar betonarme ya da taş evlerden daha farklı ekolojik yapıya sahip oldukları için imar izni olmayan yerlerde de yapılmasına çoğunlukla izin alınabiliyor. Bu örnek ise Akdeniz'in en gözde tatil şehirlerinden olan Antalya'dan.
Bungalov evlerin dış görünüşleri her ne kadar şirin ve huzurlu olsa da iç yaşam alanları da aynı huzuru ve dinginliği verebilir mi? Bu bungalov ev yaptırmak isteyenler için merak konusudur tabii ki. Bungalov evlerin içleri farklı tarzlarda dizayn edilebilir, ancak konsepte tam anlamıyla uyum sağlayan ve tamamı ahşaptan oluşan bir tasarımla mükemmel bir huzur ortamı sağlayabilirsiniz.
Ahşap bungalovların avantajları aslında saymakla bitmiyor. İçerisinde oksijen sirkülasyonu olması nedeniyle ahşap ev romatizma, astım gibi bir çok hastalığı önlemesiyle tercih sebebi olmaktadır. Yaşayan prefabrik evler olarak da bilinen bungalov yapılar betonarme evlere göre daha düşük maliyetli ve daha uzun ömürlü olmalarının yanı sıra aynı zamanda yapımı hızlı yapılardır.
Kafanızı dinleyeceğiniz minik bir kulübeniz olsun istiyorsanız bu örnek tam size göre! Bu minik, inşası kolay ve konforlu bir tasarıma sahip olan bungalov ev ise Çıralı sahilinde yer alıyor.
Dediğimiz gibi bungalov ev denilince akla ilk olarak ahşap gelse de aslında her bungalov ahşap olmak zorunda değildir. Son yıllarda ekolojik yapıları, ekonomik maliyetleri ve inşa ve tasarım kolaylıkları ile öne çıkan saman evler de herkesin yapabileceği bungalovlara şık bir örnek teşkil ediyorlar.
Saman evin içi ise rustik yapısı, ahşap mobilya ve zemin döşemeleriyle ve yüksek tavanlı yapısıyla adeta ilk görüşte kendine aşık ediyor.
Her ne kadar bungalov denilince aklımıza ilk olarak küçük yapılar gelse de yıllar içinde gelişen ve yaygınlaşan bu konsept de geniş ve gösterişli villalar yaratabiliyor, üstelik çok daha ekonomik bir maliyetle. Yeşeren Ahşap Dekorasyon tarafından dizayn ve inşa edilen bu örnek de bunun en başarılı örneklerinden biri.
Lüks bungalov yapıların en güzel ve öne çıkan örneklerinden biri de mimari açıdan göz kamaştıran bu ev. Ancak bu evin yalnızca dış cephesi değil, iç yaşam alanları da sizi büyüleyecek.
Açık renk ahşabın huzurlu yapısının lüks ve ferah bir dizayn ile birleştiği iç tasarım herkesin yaşamak istediği bir ev meydana getiriyor.
Ahşap bungalov yapıların en büyük özelliklerinden biri de ahşap malzeme doğallığı ve esnekliği sayesinde depreme karşı diğer yapılardan çok daha dayanıklı olmalarıdır. Bungalov yapıların yaygınlaşmasının ve daha büyük ve her türlü işleve sahip geniş aile evlerinin her geçen gün daha fazla bu konseptte inşa edilmesinin en büyük sebeplerinden biri de bu.