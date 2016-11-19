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Türkiye'den herkesin yapabileceği 8 bungalov

Homify TR Homify TR
homify Modern Mutfak
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Geçtiğimiz on yılda son derece popüler hale gelen mimari terimlerden biri de “bungalov”. Bungalov evler Türkiye'de önce pansiyon tarzı küçük tatil konutları olarak kullanılmaya ve yaygınlaşmaya başlandı. Bunun en önemli sebebi de mimari yapıların inşasına izin verilmeyen bölgelerde de küçük ahşap bungalovların taşınabilir ve ekolojik yapıları nedeniyle kullanılabilmesiydi pek tabii ki. Ancak bungalovların bunun yanı sıra pek çok harika avantajı var. Bungalov ev, her ne kadar çoğunlukla ahşaptan inşa edilen küçük ve tek katlı ev anlamında kullanılsa da; aslında kelime anlamı Hint kültüründen geliyor ve kolay bulunabilir, basit ve doğal malzemelerden yapılan küçük kulübeleri andıran evlere deniyor.  Doğal malzemelerle oluşturulan bu yapılar hem ekonomik olarak her bütçeye uygun seçenekler sunuyor hem de ekolojik yapılarıyla doğanın içine mükemmel bir uyum sağlayabiliyorlar. Eğer siz de kendinize küçük bir bungalov ev yapmak istiyorsanız, bu yazımızda sizin için en ilham verici örnekleri derledik. Üstelik hepsi Türkiye'den!

1- Doğanın kusursuzluğu ile birlikte yaşamak

Saklı Göl Evleri, SAKLI GÖL EVLERİ SAKLI GÖL EVLERİ Modern Evler
SAKLI GÖL EVLERİ

Saklı Göl Evleri

SAKLI GÖL EVLERİ
SAKLI GÖL EVLERİ
SAKLI GÖL EVLERİ

Orman ağaçlarının arasında, mükemmel bir doğa, rahatsız etmeyen, sevimli, huzur dolu, kusursuz bir ahşap ev… Beyaz ahşabın dingin, konforlu ve huzur dolu yapısının temiz hava ve herkesin yaşamak isteyeceği bir çevre ile buluşturan bu bungalov örneği Burdur, Kızılçam ve sığla ormanlarıyla kaplı Karacaören Gölü kenarındaki Saklı Göl Evleri'nden.

2- Antalya'dan huzurlu bir örnek

Özge Bungalow, Özge Hotel & Bungalow Özge Hotel & Bungalow Ticari alanlar Oteller
Özge Hotel &amp; Bungalow

Özge Bungalow

Özge Hotel & Bungalow
Özge Hotel &amp; Bungalow
Özge Hotel & Bungalow

Bungalovlar en çok da Türkiye'nin herhangi bir yerinde küçük de olsa bir arazisi olan ama bu araziye betonarme ev yapılamayan koşulları olanlar için ideal. Ahşap bungalovlar betonarme ya da taş evlerden daha farklı ekolojik yapıya sahip oldukları için imar izni olmayan yerlerde de yapılmasına çoğunlukla izin alınabiliyor. Bu örnek ise Akdeniz'in en gözde tatil şehirlerinden olan Antalya'dan.

İç yaşam alanları da huzur dolu

Özge Bungalow, Özge Hotel & Bungalow Özge Hotel & Bungalow Ticari alanlar Oteller
Özge Hotel &amp; Bungalow

Özge Bungalow

Özge Hotel & Bungalow
Özge Hotel &amp; Bungalow
Özge Hotel & Bungalow

Bungalov evlerin dış görünüşleri her ne kadar şirin ve huzurlu olsa da iç yaşam alanları da aynı huzuru ve dinginliği verebilir mi? Bu bungalov ev yaptırmak isteyenler için merak konusudur tabii ki. Bungalov evlerin içleri farklı tarzlarda dizayn edilebilir, ancak konsepte tam anlamıyla uyum sağlayan ve tamamı ahşaptan oluşan bir tasarımla mükemmel bir huzur ortamı sağlayabilirsiniz.

3- Sağlıklı bir alternatif

ahşap ev dış görünüm Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti Rustik Balkon, Veranda & Teras
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti

ahşap ev dış görünüm

Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti

Ahşap bungalovların avantajları aslında saymakla bitmiyor. İçerisinde oksijen sirkülasyonu olması nedeniyle ahşap ev romatizma, astım gibi bir çok hastalığı önlemesiyle tercih sebebi olmaktadır. Yaşayan prefabrik evler olarak da bilinen bungalov yapılar betonarme evlere göre daha düşük maliyetli ve daha uzun ömürlü olmalarının yanı sıra aynı zamanda yapımı hızlı yapılardır.

4- Kafa dinlemek için ideal

Çıralı Beach Bungalows, Cıralı Beach Bungalows Cıralı Beach Bungalows Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
Cıralı Beach Bungalows

Çıralı Beach Bungalows

Cıralı Beach Bungalows
Cıralı Beach Bungalows
Cıralı Beach Bungalows

Kafanızı dinleyeceğiniz minik bir kulübeniz olsun istiyorsanız bu örnek tam size göre!  Bu minik, inşası kolay ve konforlu bir tasarıma sahip olan bungalov ev ise Çıralı sahilinde yer alıyor.

5- Saman bungalov

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Dediğimiz gibi bungalov ev denilince akla ilk olarak ahşap gelse de aslında her bungalov ahşap olmak zorunda değildir. Son yıllarda ekolojik yapıları, ekonomik maliyetleri ve inşa ve tasarım kolaylıkları ile öne çıkan saman evler de herkesin yapabileceği bungalovlara şık bir örnek teşkil ediyorlar.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Rustik ve büyüleyici iç mekan

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Saman evin içi ise rustik yapısı, ahşap mobilya ve zemin döşemeleriyle ve yüksek tavanlı yapısıyla adeta ilk görüşte kendine aşık ediyor.

6- Şık bir örnek

homify Rustik Evler
homify

homify
homify
homify

Her ne kadar bungalov denilince aklımıza ilk olarak küçük yapılar gelse de yıllar içinde gelişen ve yaygınlaşan bu konsept de geniş ve gösterişli villalar yaratabiliyor, üstelik çok daha ekonomik bir maliyetle. Yeşeren Ahşap Dekorasyon tarafından dizayn ve inşa edilen bu örnek de bunun en başarılı örneklerinden biri.

7- Mimarisiyle öne çıkan bungalov modeli

Şömineli Ahşap Ev, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Kırsal Pencere & Kapılar
Kuloğlu Orman Ürünleri

Şömineli Ahşap Ev

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Lüks bungalov yapıların en güzel ve öne çıkan örneklerinden biri de mimari açıdan göz kamaştıran bu ev. Ancak bu evin yalnızca dış cephesi değil, iç yaşam alanları da sizi büyüleyecek.

Herkes için kusursuz

Şömineli Ahşap Ev, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Kırsal Oturma Odası
Kuloğlu Orman Ürünleri

Şömineli Ahşap Ev

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Açık renk ahşabın huzurlu yapısının lüks ve ferah bir dizayn ile birleştiği iç tasarım herkesin yaşamak istediği bir ev meydana getiriyor.

8- Depreme dayanıklı

İSTANBUL FLORYA AHŞAP EV AZRA AHŞAP EVLER Modern Evler
AZRA AHŞAP EVLER

İSTANBUL FLORYA AHŞAP EV

AZRA AHŞAP EVLER
AZRA AHŞAP EVLER
AZRA AHŞAP EVLER

Ahşap bungalov yapıların en büyük özelliklerinden biri de ahşap malzeme doğallığı ve esnekliği sayesinde depreme karşı diğer yapılardan çok daha dayanıklı olmalarıdır. Bungalov yapıların yaygınlaşmasının ve daha büyük ve her türlü işleve sahip geniş aile evlerinin her geçen gün daha fazla bu konseptte inşa edilmesinin en büyük sebeplerinden biri de bu.

İlginç cepheleriyle 5 dubleks villa (ve bu villaların aynen kopya çekebileceğiniz özellikleri)
Bu yerli bungalov projelerini siz nasıl buldunuz?

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