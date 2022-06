Türkiye'den herkesin yapabileceği 8 bungalov

Geçtiğimiz on yılda son derece popüler hale gelen mimari terimlerden biri de “bungalov”. Bungalov evler Türkiye'de önce pansiyon tarzı küçük tatil konutları olarak kullanılmaya ve yaygınlaşmaya başlandı. Bunun en önemli sebebi de mimari yapıların inşasına izin verilmeyen bölgelerde de küçük ahşap bungalovların taşınabilir ve ekolojik yapıları nedeniyle kullanılabilmesiydi pek tabii ki. Ancak bungalovların bunun yanı sıra pek çok harika avantajı var. Bungalov ev, her ne kadar çoğunlukla ahşaptan inşa edilen küçük ve tek katlı ev anlamında kullanılsa da; aslında kelime anlamı Hint kültüründen geliyor ve kolay bulunabilir, basit ve doğal malzemelerden yapılan küçük kulübeleri andıran evlere deniyor. Doğal malzemelerle oluşturulan bu yapılar hem ekonomik olarak her bütçeye uygun seçenekler sunuyor hem de ekolojik yapılarıyla doğanın içine mükemmel bir uyum sağlayabiliyorlar. Eğer siz de kendinize küçük bir bungalov ev yapmak istiyorsanız, bu yazımızda sizin için en ilham verici örnekleri derledik. Üstelik hepsi Türkiye'den!