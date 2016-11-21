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Türkiye'de bir evden size ilham verecek 11 örnek

nihal e. nihal e.
homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
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İstanbul’da yer alan, Ed Mimarlık Stüdyo’nun tasarladığı Göktürk Kemerpark Evleri adlı proje geniş bir ailenin tüm ihtiyaçlarına cevap veren yapısıyla görenleri hayran bırakıyor. Aşağıda sırasıyla villanın hem içine hem dışına göz attık.

​Dış cephe

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Bahçe içindeki villanın geleneksellikle modernizmi birleştiren güzel bir tasarımı var. Oda duvarlarından birinin tamamen cam kaplı olduğu binada geniş pencereler kullanılarak çağdaş bir stil oluşturulmuş. Bununla birlikte ikinci katta küçük çatı üzerindeki kiremitlerle birleşen ferforje balkon parmaklığı geleneksel çizgileriyle nostaljik bir hava katmış.

​Güzel bahçe

homify Modern Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Villanın son derece geniş bir bahçesi var. Aileler için tasarlandığı düşünülürse küçük çocukların oyun oynaması ve hafta sonları bahçede aile toplantıları için büyük bir bahçe şart. Resimde gördüğünüz gibi bahçe içinde bir çardak da bulunuyor. Ek olarak çocuklar için bir salıncak ve hamak da var.

​Bina girişi

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Villanın sokağa bakan kısmında bina kapısı yer alıyor. Çok rastlanmadık bir tercih olarak lacivert renkli dış cepheye kontrast oluşturmak için beyaz kapı seçilmiş. İki yanında ışıklar ve son derece bakımlı bir bahçe yolu olan ev, girişinden itibaren şık bir izlenim bırakıyor.

​Antre

homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Bina girişine içeriden göz atalım şimdi de. Camlı, beyaz ikinci bir kapı ile içeriye ulaşıyoruz. Hemen yanında duvara gömülü bir dolap var. İç mekan çok şık olduğundan ortada duran bir vestiyer çirkin görünebilirdi. Bu şekilde görünmez hale gelen dolaplar çok daha estetik durur.

​Bahçeye erişim

homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Antrenin diğer tarafını gördüğümüz resimde üst kata çıkan merdiveni fark ediyoruz. Aynı zamanda bahçeye bakan camlı kapıların bulunduğu tarafta küçük bir oda oluşturulduğu görüyoruz. Yani bina kapısından girip doğruca bahçeye ilerleyebiliyorsunuz.

Salon

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Antreden ilerleyip soldan birkaç basamak aşağı inerek oturma odasına sapıyoruz. Salonda ve genel olarak tüm evde duvarlar ve tavan beyazlara bürünmüş durumda. Sadece bir duvar koyu renkli taşlarla örülmüş. Bu taş duvar içerisine cam bir kapı yapılmış. Lale şeklinde bir deseni olan kapı, salonu şıklaştıran unsurlardan biri.

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​Yemek odası

homify Modern Yemek Odası
homify

homify
homify
homify

Her ne kadar salonla bir arada olsa da kendi sınırlarını çizebilmiş bir yemek odası dekorasyonu burası. Beyaz yuvarlak yemek masasını kadife bordo sandalyeler tamamlıyor. Zemin masayla uyumlu olarak yuvarlak şeklinde ve salonla ayrılıyor. Yine yemek odasının duvarı salondan farklı olarak bej rengi. Kısacası detaylarıyla sınırlarını belli eden bir oda yemek odası.

​Merdivenler

homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Üs kata erişim sağlayan merdivenlerin bulunduğu hol salonun klasik tarzına tezat bir şekilde gayet çağdaş bir stilde dizayn edilmiş. Merdiven parmaklığıyla aynı renkteki metalik tavan süsleri çok şık. Gri taşlı duvara gömülü geniş beyaz raflar kontrast sağlayarak estetiği kuvvetlendirmiş.

​Hobi odası

homify Modern Multimedya Odası
homify

homify
homify
homify

Ev her ne kadar iki katlı olsa da tavan arası kısmı da boş bırakılmayarak hobi odası olarak değerlendirilmiş. Spor aletlerinden masaj koltuğuna, bilardo masasından ev sineması keyfine dek her şey mevcut.

​Küçüklere özel

homify Modern Çocuk Odası
homify

homify
homify
homify

Sırada evin çocukları için hazırlanmış odaya bakıyoruz. Burası miniklere özel bir çalışma odası. Her ne kadar küçük gözükse de yatak odasına bağlandığı için bir çocuk için ideal boyutta. L şeklinde bir masa ile duvar rafı tasarlanarak küçük alan en iyi şekilde değerlendirilmiş.

​Çocuk odası

homify Modern Çocuk Odası
homify

homify
homify
homify

Sürgülü cam kapı ile yatak odasına geçiyoruz. Burası da çalışma odası gibi nispeten küçük bir alana sahip. Duvara çok sayıda duvar rafı yapılmış. Yatak dışında yine duvara gömülü giysi dolabı ve oyuncaklar var.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Herkesin sahip olmak isteyeceği lüks bir ev’ başlığına bakabilirsiniz.

Küçük ama konforlu : 35 m² modern bir daire
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