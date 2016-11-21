Türkiye'de bir evden size ilham verecek 11 örnek

Sürgülü cam kapı ile yatak odasına geçiyoruz. Burası da çalışma odası gibi nispeten küçük bir alana sahip. Duvara çok sayıda duvar rafı yapılmış. Yatak dışında yine duvara gömülü giysi dolabı ve oyuncaklar var.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Herkesin sahip olmak isteyeceği lüks bir ev’ başlığına bakabilirsiniz.