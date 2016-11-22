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Keşke benim olsa diyeceğiniz 12 gardırop modeli

nihal e. nihal e.
Каменный лофт, CO:interior CO:interior Endüstriyel Yatak Odası
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Yatak odası mobilyalarının başında gelen gardırop modelleri üzerine birbirinden güzel 12 dolap örneğini derlediğimiz yazımızı beğeneceğinizi umuyoruz.

​1- Küçük delikler

APARTAMENTO APINAGÉS, Zoom Urbanismo Arquitetura e Design Zoom Urbanismo Arquitetura e Design Eklektik Yatak Odası
Zoom Urbanismo Arquitetura e Design

Zoom Urbanismo Arquitetura e Design
Zoom Urbanismo Arquitetura e Design
Zoom Urbanismo Arquitetura e Design

İlk gardırop örneğimiz oldukça sevimli bir model. Küçük bir yatak odasının tüm duvarını kaplayan mobilya, duvarlar gibi beyaz renkli. Ama duvarların içinde kaybolmaması için kenar çizgileri ahşaptan yapılma. Sürgülü dolap kapılarının en güzel özelliği ise kulp yerine küçük sevimli delikler aracılığıyla açılması.

​2- Kabin şeklinde dolap

Appartement 48m², Lise Compain Lise Compain Modern Giyinme Odası
Lise Compain

Lise Compain
Lise Compain
Lise Compain

Sırada resimdeki evin mimari özelliklerine uygun bir dolap tasarımı görüyoruz. Oda kapısı ile duvar arasında kalan dar kısma küçük bir kabin inşa edilerek mini bir giyinme odasına dönüştürülmüş. Sürgülü kapı sistemiyle fazla yer işgal etmeyen kabin, raf içi aydınlatmasıyla da son derece pratik bir tasarım fikri.

​3- Duvar içi raflar

casa 10, J J İskandinav Yatak Odası
J

J
J
J

Bir başka örnekte yine odaya özel çözüm uygulanmış. Çift kişilik geniş bir yatağın ortada bulunduğu yatak odasında her iki duvarda da dolap kullanılmış. Ancak giysilerin olduğu dolap duvar içi açık raflardan oluşuyor. Bu sayede giysi depolamak için optimum verim sağlanırken harici bir dolapla oda daraltmıyor.

​4- Perde şıklığı

Каменный лофт, CO:interior CO:interior Endüstriyel Yatak Odası
CO:interior

CO:interior
CO:interior
CO:interior

Gardırop modeli için açık raflar ve görünür askılıklar istiyorsanız yatak odasının dağınık gözükmemesi için giysilerini kamufle etmelisiniz. Resimdeki örnekte bu duruma perdelerle çözüm sağlanmış. Kadife kumaştan koyu mavi perdeler odaya renk katmış.

​5- Cam kapılar

Apartamento para homem solteiro, dsgnduo dsgnduo Modern Yatak Odası
dsgnduo

dsgnduo
dsgnduo
dsgnduo

Bir üstteki örneğe benzer şekilde giysilerin bulunduğu askılar sürgülü cam kapılarla bölünmüş. Ancak bu defa kamufle etme amacı güdülmemiş. Onun yerine yarı şeffaf zarif camlarla atak odası ile dolap alanı arasında şık bir paravan yapılmış.

​6- Ayna ile kamufle

Begehbare Kleiderschränke, Müller Wohnart Müller Wohnart Giyinme OdasıDepo İşlenmiş Ahşap Beyaz
Müller Wohnart

Müller Wohnart
Müller Wohnart
Müller Wohnart

Perde dışında bir başka kamufle yöntemi yansıtma özelliği bulunan aynalardır. Aynalı dolap kapıları, tüm dağınıklığı gizlerden küçük bir yatak odasındaki alanı da arttırmak için harikalar yaratabilir. Yani küçük odalar için aynalı mobilyalar çok daha elverişlidir.

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​7- Klasik dolap

MI VESTIDOR GRANGE, Grange México Grange México Modern Giyinme Odası Masif Ahşap Siyah
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

Şimdiye dek aynalı, perdeli, şeffaf camlı olmak üzere pek çok modern dolap örneği gördük. Ancak klasik severler için hala seçenekler mevcut. Otantik bir antika görünüm için klasik çekiciliğin çarpıcı etkisini uyandıran eski dolaplara bakın. Fotoğraftaki siyah ahşap dolap eski ve şık bir dolap için harika bir seçim.

​8- Pratik askılar

Apartament w Gdyni 2012, formativ. indywidualne projekty wnętrz formativ. indywidualne projekty wnętrz Modern Giyinme Odası
formativ. indywidualne projekty wnętrz

formativ. indywidualne projekty wnętrz
formativ. indywidualne projekty wnętrz
formativ. indywidualne projekty wnętrz

Bu örnekte oldukça dar bir giysi odası görüyoruz. Öyle ki bir kişinin sığabileceği boyutta. Mevcut alan çok dar olduğu için yaratıcı bir depolama fikri düşünülmüş. Duvarın üzerine karışık duran sayısız küçük toplar eklenmiş. Bu sayede son derece özgün ve pratik bir askılık meydana gelmiş.

​9- Saklama kutuları

MI VESTIDOR GRANGE, Grange México Grange México Modern Giyinme Odası Masif Ahşap Ahşap rengi
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

Resimdeki köşe dolap büyük oranda açık raflardan oluşuyor. Ancak kapaksız bir dolabınız olsa dahi askıya asılamayan takı, ayakkabı, çanta gibi küçük eşyalarınızın göz önünde durmamasını tercih edebilirsiniz. Bu durumda saklama kutuları pratik depolama için idealdir.

​10- Oda bölücü olarak dolap

Apartamento masculino em Curitiba, Evviva Bertolini Evviva Bertolini Modern Giyinme Odası
Evviva Bertolini

Evviva Bertolini
Evviva Bertolini
Evviva Bertolini

Eğer evinizde giysi odası olarak ayrı bir yeriniz yoksa pekala dolap aracılığıyla kendi giysi odanızı oluşturabilirsiniz. Büyük bir giysi dolabının arka kısmını yatağa bakacak şekilde yerleştirip karşı karşıya iki gardırop koyarak giyinme odanızı oluşturmak çok kolay.

​11- Zarif ve minimalist

Ein Traum wird wahr: Ihr begehbarer Kleiderschrank, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Modern Giyinme Odası Cam Kahverengi
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

Resimde gördüğümüz açık tonlardan oluşan yatak odası çok zarif ve minimalist. Odanın tarzına uygun olarak tasarlanmış giysi odası iki adet pürüzsüz yüzeyli sürgülü kapısıyla yatak odasına şıklık katıyor.

​12- Açık raflar

Piso en el Eixample de Barcelona. 2013, Deu i Deu Deu i Deu Eklektik Giyinme Odası
Deu i Deu

Deu i Deu
Deu i Deu
Deu i Deu

Son örneğimiz nötr renk dekora sahip açık bir dolap olup, temiz hava ve güneşle dolu bohem bir yatak odası için ideal.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Bunları sen de yapabilirsin: 13 pratik fikir’ başlığına bakabilirsiniz.

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