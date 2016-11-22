Keşke benim olsa diyeceğiniz 12 gardırop modeli

Yatak odası mobilyalarının başında gelen gardırop modelleri üzerine birbirinden güzel 12 dolap örneğini derlediğimiz yazımızı beğeneceğinizi umuyoruz.
İlk gardırop örneğimiz oldukça sevimli bir model. Küçük bir yatak odasının tüm duvarını kaplayan mobilya, duvarlar gibi beyaz renkli. Ama duvarların içinde kaybolmaması için kenar çizgileri ahşaptan yapılma. Sürgülü dolap kapılarının en güzel özelliği ise kulp yerine küçük sevimli delikler aracılığıyla açılması.
Sırada resimdeki evin mimari özelliklerine uygun bir dolap tasarımı görüyoruz. Oda kapısı ile duvar arasında kalan dar kısma küçük bir kabin inşa edilerek mini bir giyinme odasına dönüştürülmüş. Sürgülü kapı sistemiyle fazla yer işgal etmeyen kabin, raf içi aydınlatmasıyla da son derece pratik bir tasarım fikri.
Bir başka örnekte yine odaya özel çözüm uygulanmış. Çift kişilik geniş bir yatağın ortada bulunduğu yatak odasında her iki duvarda da dolap kullanılmış. Ancak giysilerin olduğu dolap duvar içi açık raflardan oluşuyor. Bu sayede giysi depolamak için optimum verim sağlanırken harici bir dolapla oda daraltmıyor.
Gardırop modeli için açık raflar ve görünür askılıklar istiyorsanız yatak odasının dağınık gözükmemesi için giysilerini kamufle etmelisiniz. Resimdeki örnekte bu duruma perdelerle çözüm sağlanmış. Kadife kumaştan koyu mavi perdeler odaya renk katmış.
Bir üstteki örneğe benzer şekilde giysilerin bulunduğu askılar sürgülü cam kapılarla bölünmüş. Ancak bu defa kamufle etme amacı güdülmemiş. Onun yerine yarı şeffaf zarif camlarla atak odası ile dolap alanı arasında şık bir paravan yapılmış.
Perde dışında bir başka kamufle yöntemi yansıtma özelliği bulunan aynalardır. Aynalı dolap kapıları, tüm dağınıklığı gizlerden küçük bir yatak odasındaki alanı da arttırmak için harikalar yaratabilir. Yani küçük odalar için aynalı mobilyalar çok daha elverişlidir.
Şimdiye dek aynalı, perdeli, şeffaf camlı olmak üzere pek çok modern dolap örneği gördük. Ancak klasik severler için hala seçenekler mevcut. Otantik bir antika görünüm için klasik çekiciliğin çarpıcı etkisini uyandıran eski dolaplara bakın. Fotoğraftaki siyah ahşap dolap eski ve şık bir dolap için harika bir seçim.
Bu örnekte oldukça dar bir giysi odası görüyoruz. Öyle ki bir kişinin sığabileceği boyutta. Mevcut alan çok dar olduğu için yaratıcı bir depolama fikri düşünülmüş. Duvarın üzerine karışık duran sayısız küçük toplar eklenmiş. Bu sayede son derece özgün ve pratik bir askılık meydana gelmiş.
Resimdeki köşe dolap büyük oranda açık raflardan oluşuyor. Ancak kapaksız bir dolabınız olsa dahi askıya asılamayan takı, ayakkabı, çanta gibi küçük eşyalarınızın göz önünde durmamasını tercih edebilirsiniz. Bu durumda saklama kutuları pratik depolama için idealdir.
Eğer evinizde giysi odası olarak ayrı bir yeriniz yoksa pekala dolap aracılığıyla kendi giysi odanızı oluşturabilirsiniz. Büyük bir giysi dolabının arka kısmını yatağa bakacak şekilde yerleştirip karşı karşıya iki gardırop koyarak giyinme odanızı oluşturmak çok kolay.
Resimde gördüğümüz açık tonlardan oluşan yatak odası çok zarif ve minimalist. Odanın tarzına uygun olarak tasarlanmış giysi odası iki adet pürüzsüz yüzeyli sürgülü kapısıyla yatak odasına şıklık katıyor.
Son örneğimiz nötr renk dekora sahip açık bir dolap olup, temiz hava ve güneşle dolu bohem bir yatak odası için ideal.
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