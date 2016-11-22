Keşke benim olsa diyeceğiniz 12 gardırop modeli

Şimdiye dek aynalı, perdeli, şeffaf camlı olmak üzere pek çok modern dolap örneği gördük. Ancak klasik severler için hala seçenekler mevcut. Otantik bir antika görünüm için klasik çekiciliğin çarpıcı etkisini uyandıran eski dolaplara bakın. Fotoğraftaki siyah ahşap dolap eski ve şık bir dolap için harika bir seçim.