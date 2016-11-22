Evinizde bir kış bahçesi oluşturmak için 5 fikir

Çoğumuz dışarıda vakit geçirmeyi seviyor, yağmur çamur olmadığı, havaların aşırı soğumadığı zamanlarda iç mekanlar yerine dış mekanları tercih ediyoruz. Mutlaka dikkat etmişsinizdir; kafelerin, restoranların açık alandaki masaları her zaman için ilk dolanlar oluyor, sigara içmeyen insanlara tarafından dahi. Aydınlık, açık hava hepimize iyi geliyor olsa gerek.

Aynı nedenden dolayı, şehir merkezinin dışında, müstakil evlerde yaşamanın en büyük avantajı, diğer birçok avantajının yanında, belki de bahçe sahibi olmaktır. Müstakil evlerin hemen hemen hepsinin genişçe terasları ya da verandaları ile küçük de olsa bir bahçeleri oluyor. Soğuk ve yağmurlu kış ayları dışında, hepimizin bildiği üzere, hayat bu alanlarda geçiyor. Evlerin içindeki oturma odaları neredeyse hiç kullanılmıyor. Birçok insan televizyonunu dahi terasına monte ettiriyor ve televizyon izlemek gibi iç mekanlarda daha rahat bir biçimde gerçekleştirilebilecek bir iş için terasını tercih ediyor. Evet, kesinlikle açık havada olmayı seviyoruz! Peki kış aylarını nasıl atlatacağız? Elbette, tamamen kapalı olmasına rağmen insanda açık hava hissi yaratan kış bahçelerinde! Hem görsellik sunan hem de bazı modellerinde içinde zaman geçirebilmemiz sağlayan kış bahçeleri mutluluk veren yaz ambiyansını hiç kaybetmememizi sağlıyor.