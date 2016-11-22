Evinizde bir kış bahçesi oluşturmak için 5 fikir

Çoğumuz dışarıda vakit geçirmeyi seviyor, yağmur çamur olmadığı, havaların aşırı soğumadığı zamanlarda iç mekanlar yerine dış mekanları tercih ediyoruz. Mutlaka dikkat etmişsinizdir; kafelerin, restoranların açık alandaki masaları her zaman için ilk dolanlar oluyor, sigara içmeyen insanlara tarafından dahi. Aydınlık, açık hava hepimize iyi geliyor olsa gerek.
Aynı nedenden dolayı, şehir merkezinin dışında, müstakil evlerde yaşamanın en büyük avantajı, diğer birçok avantajının yanında, belki de bahçe sahibi olmaktır. Müstakil evlerin hemen hemen hepsinin genişçe terasları ya da verandaları ile küçük de olsa bir bahçeleri oluyor. Soğuk ve yağmurlu kış ayları dışında, hepimizin bildiği üzere, hayat bu alanlarda geçiyor. Evlerin içindeki oturma odaları neredeyse hiç kullanılmıyor. Birçok insan televizyonunu dahi terasına monte ettiriyor ve televizyon izlemek gibi iç mekanlarda daha rahat bir biçimde gerçekleştirilebilecek bir iş için terasını tercih ediyor. Evet, kesinlikle açık havada olmayı seviyoruz! Peki kış aylarını nasıl atlatacağız? Elbette, tamamen kapalı olmasına rağmen insanda açık hava hissi yaratan kış bahçelerinde! Hem görsellik sunan hem de bazı modellerinde içinde zaman geçirebilmemiz sağlayan kış bahçeleri mutluluk veren yaz ambiyansını hiç kaybetmememizi sağlıyor.
Geniş yapılarda mekanın ortasından da doğal gün ışığı alabilmesi için üstü açık ya da geçirgen bir malzeme ile kaplı bir alan olur. Fotoğrafta gördüğümüz bu örnekte de benzer bir çalışma yapılmış ve evin daha aydınlık olması için, oturma odası ve yatak odası arasında çevresi ve üstü camla kapatılmış minik bir avlu yapılmış. Bu avlu ise beyz çakıl taşları ve saksı içindeki tropik bitkilerle süslenmiş. Dar bir kapıdan ulaşılan bu alan evin içinde bir bahçe olmasını sağlamış. Sıfıırdan ev inşa ettirmeyi planlayan okuyucularımız için ilgi çekici bir fikir olabilir.
Bu örneğimiz ise halihazırda bir terası olan okuyucularımız için oldukça kolay uygulanabilir bir örnek. Havanın iyi olduğu zamanlarda tamamen katlanarak kenarlarda azıcık yer işgal eden cam kapılar soğuk mevsimlerde kapatılarak mekan bir kış bahçesine dönüştürülebilir. Böylece yılın her mevsimi terasta vakit geçirmek mümkün olur.
Şehir dışında müstakil evde oturmuyorsanız dahi, balkonuzu bir kış bahçesine dömnüştürmeniz mümkün. Balkonuzu açılı kapanır camlarla çevirerek içini bir seraya dönüştürebilirsiniz.
Bir diğer örneğimiz ise daha da sıradışı bir çalışmadan geliyor. İç mekanlarda saksı bitkileri yetiştirmek aslında pek marjinal bir olay sayılmaz, çoğumuzun evinde çeşitli salon bitkileri vardır. Peki işi biraz abartsak? Şöyle iyi doğal gün ışığı alan bir yere saksılarımız dizsek, bitkilerimizi çeşitlendirsek, madem bir kış bahçesi yapamıyoruz, bir cangıl havası oluşturarak bahçeyi içeri taşısak? Konuyla ilgili olarak, ’Bahçeniz olmadan yeşil bir alan nasıl yaratabilirsiniz?’ başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz. Ayrıca peyzaj mimarlarında yardım da alabilirsiniz.
Belki de ihtiyacınız olan şey bahçenizi ısıtmaktır? Yağmurlu havalarda kullanamazsınız ama hele ki Ege ya da Akdeniz bölgesinde yaşıyorsanız, yılın en az 300 günü açık havaya sahipsiniz demek! Açık hava şömineleri çevrelerini ısıtmakla kalmıyor, aynı zamanda bahçeye muhteşem bir dekor da sağlıyor. Taştan örülmüş, şık bir açık hava şöminesi çevresine oturarak hem içinizi ısıtabilir hem de alevlerin dansını izleyerek keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. Uygun boyuttaki demir şişler ya da demircide yaptırabileceğiniz basit bir demir ızgara ile açık hava şöminenizde kestane, sucuk ve benzeri yiyecekleri de pişirebilirsiniz. Kışın yapılabilecek açık hava davetleri için de ideal!